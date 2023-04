BNP Paribas Cardif maintient son résultat net en 2022 malgré une baisse d’activité

Pauline Leclerc-Glorieux, directrice générale de BNP Paribas Cardif, affiche sa satisfaction: «La performance financière réalisée par BNP Paribas Cardif en 2022 illustre de nouveau la pertinence de notre ‘business model’».

La filiale d’assurance du groupe BNP Paribas, qui s’inscrit dans les pas de sa maison-mère pour son plan stratégique à horizon 2025, a dévoilé mardi un résultat net avant impôts en hausse de 1% sur un an à 1,4 milliard d’euros au titre de l’année 2022.

Le chiffre d’affaires de BNP Paribas Cardif, qui réalise la moitié de son activité à l’international, a pourtant enregistré une baisse 9% à 30 milliards d’euros, après une année 2021 «historique» où l’activité avait dépassé les 32 milliards d’euros. En cause, notamment, une baisse de la collecte brute en épargne à l’international de 12% sur un an, à 22,8 milliards d’euros. Les conséquences des politiques sanitaires en Chine et le retour à une activité plus normale sur des marchés qui avaient très bien performé en 2021, comme le Luxembourg, expliquent cette diminution. L’activité épargne des marchés internationaux diminue en conséquence de 24% à 9,2 milliards d’euros.

Dans l’Hexagone, où Cardif a servi un taux moyen net de plus de 2% pour le fonds en euro en 2022, la collecte brute s’est maintenue à 13,2 milliards d’euros. «Nous sommes le troisième acteur de l’assurance vie en France et nous nous sommes toujours préparés au fait que l’environnement de taux bas ne durerait pas éternellement. Nous avons une provision pour participation au bénéfice parmi les plus élevées du marché à 6,78% des encours, soit 5,6 milliards d’euros. Nous avons la capacité de continuer à accompagner la hausse du rendement du fonds général» , insiste Pauline Leclerc-Glorieux

Baisse du ratio de solvabilité de 22 point

La dynamique est inverse en protection, où le chiffre d’affaires croît de 3% à 7,1 milliards d’euros. Cardif, qui se revendique leader mondial en assurance emprunteurs, enregistre une croissance de 5% en France à 1,7 milliard d’euros. «En assurance des emprunteurs, nous avons ajusté nos prix et continuons à le faire pour tenir compte de la concurrence. Il est important d’assurer la rentabilité de nos contrats dans le temps», relate la directrice générale de BNP Paribas Cardif.

Malgré les critiques qui l’entourent, la filiale n’entend pas lâcher l’assurance affinitaire Un terrain sur lequel BNP Paribas Cardif revendique 1,6 million de contrats. L’assureur a renouvelé l’an dernier son contrat avec Orange dans le domaine et en a signé un avec Boulanger.

Le ratio de solvabilité de BNP Paribas Cardif ressort en baisse de 22 points à 163% fin 2022 en raison, notamment, de «phénomènes d’actualisation sur les profits futurs», selon Pauline Leclerc-Glorieux

