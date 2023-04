Pourquoi l’auto-assurance séduit de plus en plus d’entreprises

Le printemps est déjà là pour les captives de réassurance en France. Alors que les groupes tricolores privilégiaient en très grande majorité l’étranger, et en particulier le Luxembourg, pour domicilier leur captive, à savoir une compagnie d’assurance ou de réassurance appartenant à une société ou à un groupement dont l’activité commerciale n’est pas l’assurance, la donne est en train de changer.

En cause, la création des captives de réassurance à la française entamée par l’exécutif dans le projet de loi de finances pour 2023. «L’objectif est de renforcer la résilience de notre tissu économique en favorisant l’auto-réassurance des entreprises industrielles françaises via la constitution de captives», explique le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Ce dispositif permet à une entreprise de réassurer elle-même une partie de ses risques, en créant cette filiale dédiée, ce qui favorise ensuite l’obtention de contrats d’assurance à de meilleures conditions auprès d’assureurs privés.

Hausses des tarifs

Le projet de Naval Group est le dernier à bourgeonner. Le leader européen du naval de défense, qui a dégagé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros pour un bénéfice net de 339,3 millions d’euros en 2022, prépare sa captive de réassurance, nommée «Naval Group Ré» et dotée d’un capital de 10 millions d’euros. «Constatant l’absence d’assouplissement des marchés d’assurance et consciente de la qualité de la gestion des risques majeurs par les entités opérationnelles, la direction des risques et assurances groupe a étudié et proposé la mise en place d’une captive de réassurance», explique-t-il dans son rapport financier 2022.

La hausse des tarifs en assurance d’entreprise est la principale raison évoquée par les entreprises qui passent à la manœuvre. Pour la cinquième année consécutive, ils se sont inscrits en hausse dans l’Hexagone, d’environ 10% lors des derniers renouvellements de janvier.

Mais l’évolution du paysage des risques, avec la montée en puissance de nouvelles menaces comme le cyber, marque aussi une certaine distorsion entre la demande d’assurance et l’offre. Des solutions, comme la captive, émergent alors pour combler ce vide.



Hausses des tarifs et risques nouveaux

Pour autant, l’idée n’est pas de remplacer le marché de l’assurance mais bien de fonctionner en complémentarité. «La part plus importante d’auto assurance de Naval Group constituera un effet de levier auprès de nos assureurs qui verront positivement ce nouveau partage du risque. Ils seront dès lors plus en capacité de continuer à nous accompagner face aux risques d’intensité, et ce à des conditions tarifaires optimisées, le taux d’occurrence d’un sinistre les affectant diminuant substantiellement. L’économie de prime générée pourra alors être affectée en tout ou partie à l’achat de protection supplémentaire auprès des marchés d’assurance pour des risques nouveaux», explique par exemple Naval Group.

Le superviseur financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a pour le moment octroyé une dizaine d’agréments à des sociétés françaises pour exercer : Arianespace, Dassault Aviation, Geoxia Maisons Individuelles, L’Oréal, Orano, Veolia, Worldline, Bonduelle, Seb, Lactalis et Publicis.

Alors que les captives étaient concentrées sur des entreprises françaises historiques ou familiales, qui désiraient souvent rester en France pour des questions d’image en dépit de conditions plus favorables dans certains pays étrangers, le spectre des groupes concernés est en pleine évolution.

Entreprises privées, publics et associations

Outre les grands groupes capitalistes, à l’image du distributeur spécialisé Fnac Darty, et les groupes publics, comme Naval Group détenu à hauteur de 62,25% par l’Etat, d’autres structures feront fleurir des captives.

Le football français, avec la Ligue de football professionnel, l’association qui a en charge l’organisation des championnats de ligue 1 et ligue 2, et la Fédération française de football, qui organise, encadre et régule la pratique du football amateur et de haut niveau sur l’ensemble du territoire, laboure le terrain.

La coopérative agricole Limagrain a déjà créé sa filiale, Sorealim, pour intervenir sur ses lignes responsabilité civile et cyber. Le point commun entre ces entités, qui seront très bientôt rejointes par d’autres, est qu’elles font face à des grands risques volatils.

L’évolution du cadre fiscal des captives participent aussi à ce printemps. Si Naval Group évoquait déjà le déploiement d’une captive avec un objectif de mise en place au 1er juillet 2022 dans son rapport financier 2021, le groupe vise désormais un déploiement lors des prochains renouvellements en 2023.

Dans le cadre de la création des captives à la française, l’exécutif planche d’ailleurs sur des règles avantageuses. «Le fait qu’il y ait cette évolution a libéré la prise de décision», juge un courtier de la place. L’objectif de la structure est de constituer une provision, en franchise d’impôt, grâce à des dotations annuelles, pour faire face aux charges liées à ses opérations de réassurance.

Les modalités précises doivent encore être entérinées par un décret qui tarde à être publié. «Dans le contexte économique et politique actuel, il se dit que l’exécutif préfère attendre un peu avant de publier les modalités d’un dispositif de franchise d’impôt», continue une source.



Actionnaires et équipes opérationnelles

Malgré le redoux juridique et fiscal certains bourgeons n’ont pas eu le temps d’éclore qu’ils ont déjà été taillés. Groupe Atlantic, spécialiste du confort thermique aux 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, avait créé en mai 2022 «Atlantic Ré» pour se lancer dans l’auto-assurance. Mais la société a depuis été liquidée, les actionnaires du groupe s’étant rendu compte que la constitution de réserve au sein d’une captive réduisait de fait l’assiette de bénéfice redistribuable aux actionnaires. De sources concordantes, l’été devrait néanmoins voir plus de bourgeons éclore que mourir.

