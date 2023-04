Zurich Insurance se retire à son tour de l’alliance Net Zero

C’est la deuxième défection en quelques jours pour la Net Zero Insurance Alliance (NZIA). Moins d’une semaine après Munich Re, le premier réassureur mondial et membre fondateur, c’est au tour de Zurich Insurance de se retirer de l’alliance, a confirmé le groupe à L’Agefi après des révélations du site spécialisé Responsible investor.

La NZIA regroupe 29 assureurs et réassureurs qui s’engagent à porter leurs portefeuilles de polices d’assurance et traités de réassurances (15% du volume des primes dans le monde) vers la neutralité carbone d’ici à 2050. L’objectif est de contribuer à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le changement climatique avec une augmentation maximale de la température de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100.

«Zurich a décidé de se retirer de la Net-Zero Insurance Alliance. Après avoir établi une méthodologie normalisée pour mesurer et divulguer les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux portefeuilles de souscription d’assurance et de réassurance, nous voulons concentrer nos ressources pour soutenir nos clients dans leur transition», explique Zurich Insurance. «Nous restons pleinement engagés envers nos ambitions en matière de développement durable et à soutenir la transition vers la neutralité carbonne», précise l’assureur suisse. En 2022, Zurich Insurance a avancé de 20 ans son objectif d’atteindre la neutralité carbone dans ses activités, soit à horizon 2030.

Craintes des ONG

Les motivations sont différentes par rapport à Munich Re. Joachim Wenning, directeur général du premier réassureur mondial, a évoqué des risques concurrentiels antitrust «importants » liés à la création d’un grand groupe d’acteurs qui brideraient une action de groupe. «D’après nous, les capacités collectives d’assureurs du monde entier à atteindre des objectifs de décarbonation, sans que cela nous expose à des risques importants de concurrence antitrust, sont si limitées qu’il est plus efficace de suivre notre stratégie climat individuellement», plaide-t-il dans un communiqué.

Il s’agit d’un départ symbolique pour la NZIA puisque Zurich faisait partie, comme Munich Re, des huit membres fondateurs de l’alliance aux côtés de Axa, Allianz, Aviva, Generali, et Swiss Re. Ce qui n’est pas pour rassurer les ONG. «Malgré les prétextes utilisés pour quitter l’alliance, ni Munich Re ni Zurich Insurance ne doivent perdre de vue les objectifs climatiques qu’ils se sont déjà fixés en rejoignant cette alliance. Au contraire, l’assureur suisse Zurich doit renforcer ses mesures contre l’expansion fossile, en commençant par s’engager à ne plus couvrir de nouveaux champs d’hydrocarbures et de gaz fossile entre autres. Les assureurs ne peuvent plus se permettre d’attendre, qu’ils appartiennent à des alliances net zero ou non», réagit par exemple Ariel le Bourdonnec, chargé de campagne assurance chez Reclaim Finance

