Aésio va engager le processus de réduction de ses effectifs

Aésio n’y arrive pas. La mutuelle dédiée à la protection de la personne, née le 1er janvier 2021 de la fusion de ses trois mutuelles régionales fondatrices Adréa, Apréva Mutuelle et Eovi-MCD, n’a une nouvelle fois pas gagné d’argent en 2022. Après avoir affiché des pertes de 15,6 millions d’euros en 2020 et de 44,7 millions d’euros en 2021, la mutuelle, qui a aussi donné naissance au groupe Aéma en se rapprochant avec Macif en début 2021, dévoile une perte de 70,1 millions d’euros au titre de l’année 2022.

«Ce résultat, facialement déficitaire, est en fait un peu meilleur qu’attendu car il intègre, au-delà des marges techniques, les coûts liés au projet de transformation. C’est donc une année paradoxale qui s’est terminée entre déficit comptable et richesse de la transformation que nous avons engagée», explique à L’Agefi Olivier Brenza, directeur général d’Aésio mutuelle. L’ancien directeur général adjoint en charge de la gouvernance financière a remplacé, dans cette fonction, Sophie Elkrief qui a été remerciée sur fond de désaccord à propos de ce plan de transformation.

Premiers effets des redressements techniques

Face aux pertes et après un diagnostic réalisé au premier semestre 2022, la troisième mutuelle santé française a lancé une feuille de route à horizon 2025 «afin d’assurer son redressement économique et de relancer une dynamique de croissance rentable». Tout en ambitionnant une hausse de son chiffre d’affaires de 5% par an, Aésio vise un redressement progressif des portefeuilles vers un ratio cible de prestations rapportées aux cotisations de 79%, pour atteindre un retour à l’équilibre en 2025, et la «révision du modèle opérationnel permettant de renouer avec les standards de compétitivité».

«ELAN 2025 est avant tout un plan de construction de modèle industriel, économique et social en adéquation avec ce qu’est l’entreprise aujourd’hui et ce que nous voulons qu’elle soit demain», résume Olivier Brenza. Les travaux ont bien débuté en 2022 : son ratio sinistres sur primes, qui atteignait 81,5% l’an dernier, ressort autour de 80,5% à fin 2022 contre un objectif de 81%. Il a surtout commencé à corriger ses portefeuilles lors des derniers renouvellements avec des hausses tarifaires «parfois à deux chiffres» sur le grand collectif et des désengagements sur certains contrats. Le groupe, qui a débuté l’externalisation d’activité avec celle du tiers payant, a vu son chiffre d’affaires passer de 2,01 milliards d’euros en 2021 à 2,074 milliards d’euros fin 2022.

Rationaliser les frais

Le redressement va aussi concerner les salariés de la mutuelle. «L’un des indicateurs clés de la trajectoire que nous construisons est le ratio de frais qui a vocation à être ramené en dessous des 20% d’ici 2025. Dans cette optique, nous avons pour projet de rationaliser nos frais, nos implantations géographiques et baisser nos effectifs. Nous allons engager des discussions en ce sens avec les partenaires sociaux dans la dizaine de jours», rapporte Olivier Brenza.

Aésio mutuelle compte environ 3.500 salariés pour plus de 250 agences et 44 sites de gestion et relations clients. Un audit du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman préconisait récemment la suppression de 1.000 postes. Les syndicats, qui se déclaraient inquiets lors du départ de Sophie Elkrief fin 2022, sauront bientôt les contours de ce plan de suppression de postes.

