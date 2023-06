Tokenisation de fonds, les gérants creusent leur sillon

Dans son coin, chacun s’y prépare. Les gérants d’actifs mènent depuis de longs mois l’expérimentation de la « tokenisation » d’un ou de plusieurs de leurs véhicules d’investissement, certains étant déjà passés à la distribution de leur offre sur la blockchain. Dernier en date : Rothschild & Co Asset Management a annoncé début juin entrer au capital de la place de marché Iznes pour y distribuer, à terme, quasiment tous ses OPCVM ouverts. « Nous nous sommes appuyés sur un client pilote désireux de passer l’ensemble de ses ordres sur nos véhicules au travers de la technologie blockchain, retrace Valérie Burkhard, managing director en charge des fonctions middle-office et rétrocessions. Du coup, il a été décidé d’y référencer un éventail large de notre gamme de fonds. Un premier lot d’une vingtaine de fonds de fonds, pour l’essentiel, sera accessible depuis Iznes dès cet été et une cinquante d’autres véhicules libellés en euros le seront d’ici à la fin de l’année. » La responsable loue les intérêts bien connus de la technologie blockchain : l’asset manager bénéficie d’une meilleure connaissance de son passif, l’investisseur, d’un abaissement des coûts de transactions, d’une passation d’ordre jusqu’au cut off (heure limite jusqu’à laquelle l’ordre peut être passé pour une valeur liquidative donnée) et le distributeur, d’une rétrocession payée plus rapidement.« Le process de souscription traditionnel en Euroclear, qui nécessite une réconciliation des positions, engendre un allongement des délais », compare-t-elle.

Pour Valérie Burkhard, cette révolution dans la distribution de fonds « a été assez simple à mener sur un plan réglementaire. Il a suffi de modifier les prospectus des véhicules concernés ». En revanche, le défi a été de mettre autour d’un même micro un plus grand nombre d’acteurs. « Iznes constituant un canal de distribution supplémentaire, il faut le connecter au centralisateur en Euroclear, chargé de suivre le nombre de parts des fonds en circulation », indique-t-elle.

Passif numérique

Iznes permet donc un circuit court sans intermédiaire entre acheteurs et vendeurs. « Toutes les informations relatives aux fonds et aux souscripteurs y sont inscrites », souligne Christophe Lepitre, président-directeur général d’Iznes. Prospectus, inscriptions en compte, documentations réglementaires, données… « La société de gestion a une vue complète et détaillée de ses canaux de distribution – assurance-vie, réseau interne, plateformes, banques privées, conseillers en gestion de patrimoine – et peut ainsi affiner et personnaliser sa politique marketing et commerciale, affirme-t-il. L’accès aux datas statistiques et dynamiques est total et l’affranchit de l’abonnement à des fournisseurs de données. » Le dirigeant indique par ailleurs que dans l’écosystème créé par Iznes, la gestion des dossiers clients (KYC, know your costumer) se veut sécurisée et simplifiée pour faciliter la souscription de clients non domestiques. De quoi répondre selon lui à une commercialisation de véhicules de droit français à un investisseur étranger réputée coûteuse et complexe.

En 2017 déjà, BNP Paribas et Axa IM révélaient travailler en commun sur la création d’une plateforme de distribution basée sur la technologie blockchain : Fund Link. « Ce partenariat nous a montré toute l’utilité de la tokenisation de la distribution des fonds. Cela fonctionne d’un point de vue technologique, chacun dispose d’un masque pour créer son véhicule, et l’ouverture de compte auprès de chaque dépositaire est automatique », loue Laurence Arnold, responsable innovations et initiatives stratégiques chez Axa IM. Depuis, les partenaires suivent leur propre stratégie. BNPP AM a mené différents tests dans le cadre d’une opération de sa maison mère. A l’été 2022, le groupe BNP Paribas a « tokenisé » et distribué une obligation destinée à financer un projet d’énergie solaire porté par EDF, un papier par la suite acheté en capitaux propres par sa filiale BNPP AM, puis logé dans un véhicule pour expérimenter la réversibilité du token. Ce test a été notamment mené en vue de la construction future de fonds de dettes non cotées sous format digital. Parallèlement, la maison de gestion avance sur une offre d’OPCVM monétaires sous format numérique.

Nous souhaitons exploiter toutes les opportunités offertes par la technologie blockchain pour nous inscrire dans une démarche disruptive LAURENCE ARNOLD, responsable innovations et initiatives stratégiques chez Axa IM

Quant à Axa IM, le gestionnaire référençait fin 2022 son premier fonds monétaire sur Iznes. Une initiative portée par la volonté d’un de ses clients, Engie, d’investir via cette plateforme pour bénéficier d’une efficacité opérationnelle et de frais réduits. « Il était plus simple pour Engie de gérer ses investissements en trésorerie directement sur Iznes », explique Laurence Arnold.

Natixis IM International a opté pour une démarche similaire, en permettant depuis un an à des trésoriers d’entreprises de grands groupes français de souscrire dans une douzaine de ses véhicules monétaires et obligataires de court terme déjà existants, via fundsDLT, une plateforme de registre distribué dans laquelle le groupe a investi. L’autre étape toujours en cours est celle de la distribution via la blockchain de tous les autres fonds ouverts d’ici à la fin de l’année. « Nous démarrerons par les OPCVM qui sont nos produits de gamme ouverts, largement distribués en France et à l’international, pour ensuite passer aux FIA (fonds d’investissement alternatifs) », détaille Olivier Taille, leader innovation.

Un pas plus loin

Pour autant, ces innovations opérationnelles bien que performantes, ne sont qu’un bout de l’histoire. « L’initiative menée pour le compte d’Engie, même si intéressante pour nous, ne change pas véritablement le processus, lâche Laurence Arnold. Ce fonds de trésorerie est toujours chez notre dépositaire qui doit simplement traiter un flux supplémentaire en provenance d’Iznes. » Quelles que soient les avancées de certains gestionnaires, à ce jour en Europe, seule tout ou partie du passif de l’offre de gestion est « tokenisée ».

Dépasser la seule réception/transmission d’ordres pour les fonds déjà existants, certaines maisons s’y emploient. Natixis IM veut procéder à la « tokenisation » totale de parts de nouveaux fonds… dès janvier 2024, « en commençant par la digitalisation native d’un FPS (fonds professionnel spécialisé), qui ne rassemble qu’un nombre limité d’investisseurs », soulève Olivier Taille. Dans cette configuration, le registre des porteurs est directement géré dans la blockchain par la société de gestion, et non plus par l’agent de transfert traditionnel. « Par ailleurs, c’est aussi la société de gestion qui alimentera le dépositaire et le valorisateur avec le nombre total de parts en circulation pour assurer les calculs de valeur liquidative et les contrôles de conformité. »

Axa IM explore parallèlement de nouvelles formes de fonds. « Nous souhaitons exploiter toutes les opportunités offertes par la technologie blockchain pour nous inscrire dans une démarche disruptive », confie Laurence Arnold. Axa IM creuse des pistes de travail avec plusieurs partenaires bancaires et de nouveaux acteurs issus de l’univers des fintechs pour inscrire des fonds sur une blockchain publique, moyennant un environnement sécurisé. « Une démarche qui relève de la R&D ! »

Défis

Pousser plus loin une stratégie de « tokenisation » suppose de faire face à de grands bouleversements. « Par essence, la blockchain, système décentralisé, a vocation à faire disparaître les intermédiaires, pose Arnaud Misset, chief digital officer de Caceis qui vient d’obtenir le statut PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ce 20 juin pour entamer la conservation d’actifs digitaux. Mais les choses ne sont pas si simples tant d’un point de vue technique qu’opérationnel, avec notamment l’exigence de nouveaux systèmes IT et processus de gestion des clés privées. De fait, bon nombre de gestionnaires souhaitent le maintien des banques dépositaires dans ce nouvel écosystème. »

Il y a un vrai potentiel sur le front de la durabilité et pour les émetteurs de taille moyenne. Les smart contracts permettent d’encoder toutes les spécificités Olivier Taille, leader innovation chez Natixis Investment Managers

Pour l’heure, le marché pèche par manque de maturité sur de nombreux aspects. Le récent coup de pouce réglementaire laisse les acteurs financiers perplexes sur les conditions de succès du régime pilote déployé depuis le 23 mars 2023. Le texte européen, d’une durée de trois ans, reconductible, lève temporairement certaines exigences réglementaires pour permettre aux opérateurs d’infrastructures de marché et aux nouveaux entrants d’utiliser la blockchain pour les activités de négociation et de règlement-livraison sur instruments financiers numériques. « Mais à ce jour, les services n’ont pas encore évolué, regrette Olivier Taille. Comment les opérateurs d’infrastructure en charge du règlement-livraison de parts ou encore les Bourses vont-ils faire évoluer leurs prestations pour faciliter l’émission et la circulation d’instruments financiers ‘tokenisés’ ? C’est toute la question pour les sociétés de gestion et teneurs de comptes qui devront adapter leurs interfaces avec les outils de place. » A ce titre, il se dit qu’Euronext pourrait lancer un MTF (multilateral trading facilities) destiné aux obligations « tokenisées » en cette fin d’année…

Reste que pour commercialiser un fonds entièrement numérisé au passif comme à l’actif, le marché des instruments digitaux doit décoller. « Il faudrait que davantage d’entreprises, lors de leur augmentation de capital en actions ou d’émissions de titres obligataires, le fassent sous format tokens, appuie Edouard Legrand, chief digital & data officer de BNPP AM. Car dans le cadre d’un fonds nativement numérique, se pose le respect d’une diversification suffisante du portefeuille. » Quelques initiatives ont été menées comme celle d’EDF, de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou, plus récemment, de Siemens qui a émis en février sa première obligation « tokenisée » d’un montant de 60 millions d’euros sur une blockchain publique. « Il y a un vrai potentiel sur le front de la durabilité et pour les émetteurs de taille moyenne, argumente Olivier Taille. Les smart contracts permettent d’encoder toutes les spécificités, notamment extra-financières, d’un instrument financier. Par ailleurs, ils standardisent l’ensemble des informations à restituer au sein des documentations contractuelles et réglementaires (prospectus…). Une facilité qui vient fluidifier la distribution des papiers d’entreprise de taille modeste. » Gage à la place de montrer les bénéfices d’un token par rapport à un titre traditionnel.