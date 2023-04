La domination des robots

Dans LE DOSSIER de L’Agefi alpha

Ce n’est plus de la science-fiction. « Il est rare que vous essayiez un nouvel outil dans votre travail, qui vous passionne immédiatement, expose Kevin Endler, directeur de la gestion quantitative d’Acatis. C’est pourtant ce qui s’est passé lorsque je me suis inscrit sur openai.com au début de l’année pour essayer le nouveau chatbot d’intelligence artificielle (IA), ChatGPT. Ce modèle est capable de générer des réponses remarquablement précises à un large éventail de questions, des problèmes de programmation aux sujets juridiques. » Il y a quelques semaines, OpenAI annonçait la nouvelle version de ChatGPT, une quatrième édition bien plus puissante que la précédente, 3.5, pour intégrer notamment l’exploitation d’images. Rédaction d’un e-mail, écriture d’un livre, passage en revue des performances boursières de l’ensemble des places financières… « ChatGPT a également réussi à passer certains des examens les plus réputés, notamment l’examen d’aptitude médicale aux Etats-Unis et l’examen de la Wharton Business School pour un programme de MBA », relate dans une note Yan Taw Boon, responsable fonds thématiques, Asie chez Neuberger Berman.

Pas étonnant qu’en deux mois plus de 100 millions d’utilisateurs aient conversé avec ce chatbot. Le tour de force de son créateur – soutenu par Microsoft – et de ses quelque 375 collaborateurs a été de rendre accessible et gratuite la version 3.5. « Ce nouveau langage de programmation plus humain permet des interactions avec des personnes non initiées et pas seulement avec des spécialistes du langage codé », s’enthousiasme Marc Senneret, directeur de la recherche opérationnelle de Vivienne Investissement.

ChatGPT 3.5 a été entraîné sur un corpus de textes énorme, forme de photo du web en 2021 Romain Faure, data scientist chez Groupama AM

Pourtant révolutionnaire, ChatGPT utilise le déjà ancien deep learning pour la génération de texte dans un langage naturel. « Il est basé sur le modèle GPT 3.5, qui signifie Generative Pre-trained Transformer, itération d’une famille de modèles initiée il y a plusieurs années (les modèles de langage large, ’large language models’ ou LLM), de vastes réseaux de neurones entraînés à apprendre le langage seuls de façon non supervisée, retrace Romain Faure, data scientist chez Groupama AM. ChatGPT 3.5 a été entraîné sur un corpus de textes énorme, forme de photo du web en 2021. » Le programme ignore tout, pour l’heure, au-delà de cette période.

Même si perfectible, ce robot conversationnel révolutionne l’industrie financière. Bloomberg a d’ailleurs annoncé développer son propre chatGPT adossé à ses milliards de data financières (lire ‘Bloomberg nourrit à son tour des projets dans l’IA générative’). « Ces modèles permettent de générer des informations très pertinentes, appuie Sylvain Forté, président-directeur général et cofondateur de Sesamm. OpenAI a exploité des annotations humaines en grande quantité qui améliorent nettement les capacités du modèle à répondre à des questions de manière pertinente. Ce type de data augmente significativement les performances et surtout demeure difficile à reproduire. »

Défiance

Qu’elles soient spécialistes de l’IA ou à l’ADN purement fondamental, les maisons de gestion ont le regard rivé sur ce robot. Les experts de la tech tout d’abord, un large pan de l’industrie de la gestion ayant déjà déployé l’IA dans ses process (lire ‘Ruée vers l’IA : les nouveaux chercheurs d’or ?’). « En finance, un vaste éventail de technologies est utilisé pour améliorer la prise de décision, automatiser les processus et accroître l’efficacité, égraine Kevin Endler. Certaines des technologies comprennent le machine learning et le deep learning des sous-ensembles de l’IA qui impliquent l’utilisation d’algorithmes pour analyser les données et réaliser des prédictions. Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent être utilisés pour analyser de grandes quantités de données financières afin d’identifier des modèles et des relations, tandis que le deep learning peut être dédié à des tâches plus complexes, comme la reconnaissance d’images et le traitement du langage naturel. »

Certains acteurs se positionnent en fermes défenseurs des bénéfices des algorithmes. En France, Vivienne Investissement y recourt depuis dix-huit ans déjà. « La boîte noire, c’est le cerveau humain », laisse tomber Laurent Jaffrès, président-fondateur. Etat de fatigue, humeur fluctuante, contrariétés diverses… viennent troubler les décisions du gérant, des biais évités avec l’IA. Le gestionnaire la déploie à tous les étages : dans le process de gestion, l’allocation des portefeuilles, au niveau des middle et back-offices… « Les lois de marché sont complexes et évoluent dans le temps ; ce qui est appris sur les bancs de l’université ne fonctionne pas en pratique, assure-t-il. L’IA est une façon de comprendre ces phénomènes mouvants, et elle évite le stress imposé aux gérants constamment rivés à leurs écrans. En outre, notre modèle calibré sur une approche risque/rendement permet un contrôle optimal de l’allocation. »

Opacité

Un modèle auto-apprenant non supervisé a été développé, alimenté par les prix de marché (actions, credit default swaps, données d’entreprise, spreads de crédit, etc.). « Des données dont l’horodatage [association d’une date à un événement, NDLR] est propre, l’un des grands risques des autres data », poursuit-il. Quant à l’avènement du chatbot d’OpenAI, « il permet d’automatiser des tâches et d’aller très vite, souffle Marc Senneret. Ce langage, qui permet l’accès à des documents rédigés par la main de l’homme, comme des rapports, reportings, textes réglementaires peut intéragir avec d’autres programmes. » La maison a-t-elle succombé aux chants des sirènes « ChatGPT » ? Non. « En raison de son opacité, personne ne connaît le fonctionnement interne du modèle, pointe-t-il. En revanche, nous travaillons avec d’autres LLM, comme Llama, pour faire nos propres bots (logiciels automatisés de conversation). Ces petits robots peuvent synthétiser un chatbot spécialisé dans des documents internes, par exemple. » La gestion peut-elle se passer des robots ? « Ceux qui s’en affranchiront seront trop lents, prophétise-t-il. C’est un peu comme si les banques n’avaient pas pris le virage de l’électronique dans les années 1980. »

Ce virage, la boutique allemande Acatis l’a pris. Utilisatrice convaincue de l’IA, elle crée « des modèles d’apprentissage automatique pour analyser les séries chronologiques des fondamentaux de l’entreprise et le NLP pour des analyses textuelles », détaille Kevin Endler. Des algorithmes examinent compte de résultat, bilan et tableau des flux de trésorerie de près de 4.000 entreprises, tandis que les textes rassemblent « des présentations des résultats trimestriels, suivies des questions des analystes et des réponses des sociétés. Ces conversations sont retranscrites et analysées en termes de sentiment ».

Pour l’heure, ChatGPT nous sert à explorer en quelques secondes de nouveaux périmètres d’investissement Thanh-Long Huynh, directeur général de QuantCube Technology

Adhésion

Pour Hendrik Leber, associé gérant et fondateur d’Acatis, « il est tentant de faire appel à ces systèmes, mais lorsque nous utilisons ChatGPT, nous trouvons souvent des réponses erronées ou trompeuses ». Pour autant, là aussi OpenAI a ouvert des portes. « Nous essayons d’utiliser la technologie sous-jacente pour construire un modèle similaire concernant nos séries temporelles, et un partenaire externe travaille sur une solution basée sur nos exigences », indique-t-il. L’avenir pourrait être prometteur : « Nous nous attendons à ce que des entreprises comme Bloomberg, Refinitiv ou Alpha-Sense proposent leurs propres modèles. »

S’appuyer sur ChatGPT, QuantCube Technology est passé à l’acte, avec mesure. « On l’utilise depuis mi-janvier », assure Thanh-Long Huynh, directeur général. La fintech française spécialisée dans l’IA et le big data analyse, traite en temps réel des milliards de données, hétérogènes et non structurées issues des réseaux sociaux, blogs, commerces en ligne, prévisions météorologiques, etc. pour bâtir des modèles prédictifs macroéconomiques. « Tout comme ChatGPT, notre modèle de langue de grande taille est un LLM, à la différence que nous ne faisons pas de génératif, l’aspect conversationnel n’ayant pas d’intérêt pour nous, compare-t-il. Pour l’heure, ChatGPT nous sert à explorer en quelques secondes de nouveaux périmètres d’investissement. » L’outil a été utilisé pour bâtir un indice d’indicateur de croissance économique de l’Australie. « Nous devions récupérer l’analyse textuelle des plus grands journaux du pays, médias que nous ne connaissions pas, ainsi que les principales sources de données officielles. Alors qu’il nous aurait fallu plus d’une journée pour obtenir ces informations, chatGPT nous a énuméré les 30 principaux journaux en une poignée de secondes. » « Cependant, il est important de contrevalider les sources », nuance-t-il.

Si QuantCube se limite à une utilisation de « super moteur de recherche » du robot conversationnel d’OpenAI, Sesamm va plus loin tout en indiquant toutefois avoir retenu le modèle de Google. Spécialiste du big data, Sesamm manipule et analyse en temps réel des milliards de messages, articles, posts… issus de plusieurs millions de sources de données. Son équipe construit des analyses de controverses, des indicateurs ESG (environnement, social, gouvernance)… « L’une des avancées disruptives de ce type de modèle génératif [conversationnel] consiste dans le fait qu’il permet de construire, par-dessus, d’autres types d’applications », met en lumière Sylvain Forté. Sesamm a sélectionné le LLM de Google, Bert, « parce qu’en open source, autrement dit totalement accessible et modifiable ». Car si ChatGPT offre de très nombreuses opportunités, il ne permet pas à un gérant de créer ses propres applications. « Nous identifions des controverses de millions d’entreprises au travers de briques de langage. En utilisant l’algorithme de NLP de Google, dont les représentations du langage ont été pré-entraînées, notre propre modèle de traitement du langage naturel est nettement amélioré. Le nombre de données que nous devons entraîner est bien moindre et le niveau de faux positifs est abaissé », se réjouit-il. Amazon a contre-attaqué, mi-avril, en levant le voile sur son IA générative Bedrock qui figurera également en open source.

Défiance

Si les spécialistes de l’intelligence artificielle se penchent naturellement sur ce nouveau modèle de langage, fait plus étonnant, certains gestionnaires traditionnels testent la pertinence de ChatGPT. C’est le cas de Groupama AM. Des initiatives diverses accompagnent les incursions de la filiale de Groupama dans l’IA. « Nous avons mené différents PoC [proofs of concept, preuves de concept] auprès de fintechs telles que Sesamm pour tester l’utilisation de données alternatives, comme des indicateurs de sentiment, créés à partir de contenus textuels, appliqués à des entreprises et pays », dévoile Romain Faure. Par ailleurs, le data scientist a développé un algorithme d’extraction d’informations. « Gérants et analystes sont confrontés à une abondance de données, cette solution leur permet de zoomer sur les informations qui les intéressent. Parallèlement, je travaille sur une possible extension de cette solution avec ChatGPT pour établir s’il est capable de filtrer les redondances, résumer l’information et ainsi leur faire gagner toujours plus en efficacité. »

Dans tous les cas, la communauté financière accueille le chatbot d’Open AI en connaissance de cause. « Son corpus d’entraînement étant basé sur internet, il embarque naturellement de nombreux biais », constate Romain Faure. Certes, dans une seconde étape OpenAI améliore les réponses, mais « les biais du concepteur peuvent aussi y être intégrés ». Autre défiance, le chatbot ne cite jamais ses sources. Mais surtout, le droit de propriété tout comme le respect et la sécurité des données personnelles font cruellement défaut. Début avril, Samsung en a durement fait les frais. En France, au moins deux plaintes portant sur l’utilisation des données personnelles ont été déposées contre le robot conversationnel.

Quand ChatGPT écrit un reporting

Question posée à ChatGPT : Peux-tu écrire un rapport de gestion en trois paragraphes à mes clients qui explique pourquoi la performance de mon fonds sur le trimestre écoulé a été inférieure de 5 % à celle de l’Euro Stoxx 50, son indice de référence ?

Cher client,

Au cours du trimestre écoulé, votre fonds d’actions européennes a sous-performé son indice de référence, l’Euro Stoxx 50, de 5 %. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette performance inférieure. Tout d’abord, les marchés boursiers européens ont été volatils au cours de la période, avec des fluctuations importantes des cours des actions, ce qui peut avoir eu un impact négatif sur les résultats du fonds.

En outre, le secteur technologique, qui est une composante importante de l’Euro Stoxx 50, a connu une forte croissance au cours du trimestre, tandis que d’autres secteurs ont connu une croissance moins soutenue. Si votre fonds a une allocation plus importante à ces secteurs moins performants, cela peut avoir entraîné une sous-performance par rapport à l’indice de référence.

Enfin, la gestion active du fonds peut également avoir eu un impact sur la performance. Si le portefeuille a été surpondéré dans des titres qui ont sous-performé par rapport à l’indice de référence, cela peut expliquer la sous-performance. Il est important d’évaluer les décisions de placement prises au cours de la période et d’identifier les raisons de leur impact sur la performance.

En résumé, la sous-performance de votre fonds sur le trimestre écoulé par rapport à l’Euro Stoxx 50 peut être due à une combinaison de facteurs, notamment la volatilité du marché, la sur ou sous-exposition à certains secteurs, et les décisions de placement actives. Il est important de continuer à suivre l’évolution des marchés et de prendre des décisions d’investissement réfléchies afin de maximiser les rendements pour les investisseurs.

