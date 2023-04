Julien Maldonato: «Le besoin de main-d’œuvre sera moindre »

Trois questions à Julien Maldonato, associé industrie financière chez Deloitte

Des voix s’élèvent pour dénoncer les dangers de ChatGPT. Son concepteur a-t-il ouvert la boîte de Pandore ?

Le robot conversationnel d’OpenAI comporte 175 milliards de paramètres dans la version 3.5. On estime que l’édition 4 en contiendrait 100 fois plus. Et la version 5 est déjà annoncée pour janvier prochain. Pour comparaison, le cerveau humain dispose de 86 milliards de neurones reliés entre eux par 10.000 synapses par neurone, ce qui rend le cerveau bien plus performant. Les modèles d’auto-apprentissage sur le langage naturel présentent des limites : aucun rapprochement conceptuel n’est fait, le chatbot extrapole du texte sans comprendre les concepts derrières les mots. D’où son surnom de « perroquet stochastique ». Il faut le voir comme un nouvel outil qui met fin à une informatique rigide, structurée autour de formulaires avec des champs de saisie. Les interactions sont plus agiles et plus riches avec l’utilisateur, ce qui amène à imaginer des postes de travail à terme sans souris ni clavier.

En finance, quels métiers pourraient être menacés ?

Avant tout, le métier de la gestion va être réenchanté. Microsoft qui a renouvelé en janvier 2023 son partenariat avec OpenAI va l’embarquer dans son système Microsoft Office pour le déployer tout d’abord auprès de grands clients américains. D’ici peu, les sociétés de gestion de taille plus modeste seront équipées. Un gérant de portefeuille pourra traiter une surface d’investissement plus étendue en accédant plus rapidement à des informations alternatives. La génération de rapports d’analyse personnalisés pour chaque client, de documents juridiques et réglementaires sera optimisée.

Il ne faut pas le cacher : le besoin de main-d’œuvre sera moindre et implique des changements probables de certains métiers. Le gestionnaire de middle-office en charge de la surveillance des risques, de la connaissance client (KYC), de la tenue de position des portefeuilles, de la valorisation, de la production des reportings… est mis au défi. Sur la dimension expertise, les conseillers en gestion de patrimoine expriment une véritable crainte : le robot conversationnel d’OpenAI présente de solides connaissances juridiques, fiscales, successorales…

L’utilisez-vous à votre niveau ?

Je suis en train de tester ChatGPT pour certaines de mes présentations et mes travaux d’éminence. Le gain de temps par rapport à un moteur de recherche traditionnel est époustouflant. OpenAI met en place des plugins pour pouvoir accéder à des données mises à jour en temps réel et à des fonctions de calcul, ce qui le rend encore plus pertinent. En outre, au-delà de l’intégration dans la suite Microsoft Office, OpenAI propose des connecteurs pour intégrer ses capacités de génération de contenus dans tous les outils métiers. Mais à ce stade, sans avoir une instance propriétaire « hermétique » du modèle de langage GPT, il est évident que je ne partage aucune donnée contextuelle liée à mes activités ou mes clients.