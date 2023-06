BLOCKCHAIN - Finance traditionnelle et crypto : le mariage forcé

Malgré ses rêves de grandeur inhérents à tout cycle haussier durant lequel les cours montent « jusqu’au ciel » avant de subir une brutale correction quelques mois plus tard, l’écosystème crypto a été rappelé à sa condition : celle d’un gigantesque terrain d’expérimentation à ciel ouvert dont l’infrastructure promet de révolutionner « la manière d’investir dans la prochaine génération du marché », comme l’a déclaré début décembre Larry Fink, le président-directeur général de BlackRock.

Organisation autonome décentralisée (DAO), smart contracts, protocole de finance décentralisée, stablecoins, tokenisation… une kyrielle d’innovations ont vu le jour dans le sillage du bitcoin, dont la mise en fonctionnement en 2008 a entrouvert la possibilité de se passer de nombreux intermédiaires financiers et poussé une grande partie d’entre eux, comme les opérateurs de paiements MasterCard ou Visa, à se réinventer sous peine de disparaître. En dépit de nombreux obstacles typiques d’un marché encore largement immature, comme la réglementation où tout reste à faire et une gestion financière très douteuse de la part de certains grands acteurs du secteur comme FTX, les institutionnels du monde classique tentent de s’emparer de cette technologie et d’une partie de sa philosophie. Petit à petit, des stratégies se dessinent.

Victoire des blockchains publiques sur leurs concurrentes privées

Alors même que les géants du marché traditionnel ont longtemps marqué leur préférence pour les blockchains privées comme Onyx, développée par la banque américaine JPMorgan, ce sont désormais leurs concurrentes publiques comme Ethereum qui tiennent la corde : « ces registres distribués consultables par le monde entier » grâce auxquels « vous n’avez pas besoin de croire une banque », pour reprendre les mots de l’emblématique patron de BlackRock. Au contraire donc des blockchains privées qui, pour le moment, ne sont perçues que comme un copier-coller du système actuel sur blockchain.

« L’avantage principal de la technologie blockchain, c’est qu’elle entraîne l’émergence d’une sorte de ‘super CSD*’ permettant l’échange simple, sûr et rapide de toutes sortes d’actifs et de valeurs mobilières », explique Sébastien Dessimoz, cofondateur de Taurus, entreprise qui offre des solutions d’infrastructures de marchés financiers pour les actifs numériques aux banques et aux institutionnels.

Cette préférence des institutionnels pour les blockchains publiques, vue comme inexorable, est le grand pari de nombreux jeunes entrepreneurs français qui ont lancé leur projet de finance décentralisée (DeFi), ce système financier parallèle au traditionnel, dont l’infrastructure s’appuie sur le principe de la blockchain publique. Ses poids lourds comme Aave ou MakerDAO ambitionnent à terme de fournir les mêmes services financiers que le système traditionnel mais de manière plus optimisée, moins coûteuse avec la disparition de nombreux intermédiaires. Le tout avec une meilleure transparence via des réseaux comme Ethereum, utilisable à n’importe quel moment de la journée. « Si FTX avait utilisé une blockchain publique pour ses opérations, son fondateur n’aurait pas pu agir comme il l’a fait », remarquait Jenny Johnson, PDG de la société de gestion américaine Franklin Templeton qui gère un peu moins de 1.500 milliards de dollars d’encours, dans L’Agefi Alpha de mai.

Si, demain, il était possible de reproduire les mêmes carnets d’ordre utilisés par la finance traditionnelle sur une blockchain pu-blique comme Ethereum, le système serait largement plus efficace PAUL FRAMBOT, cofondateur et président-directeur général de Morpho Labs

« Si, demain, il était possible de reproduire les mêmes carnets d’ordre utilisés par la finance traditionnelle sur une blockchain publique comme Ethereum, le système serait largement plus efficace », parie Paul Frambot, cofondateur et actuel président-directeur général de Morpho Labs, entreprise à l’origine du protocole DeFi du même nom ayant levé 18 millions d’euros en juillet 2022. « Actuellement, les banques ont chacune leur infrastructure, leur écosystème avec leur coût. Avec la blockchain publique, il est possible d’ambitionner de résoudre ce problème avec une seule et même infrastructure qu’elles partageraient toutes », ajoute-t-il.

D’autant plus que les investisseurs ont été rassurés par le bon déroulé technologique de la transition écologique d’Ethereum, permettant au réseau d’abandonner sa méthode de validation des transactions basée sur la preuve de travail (Proof-of-Work, PoW) pour migrer vers un système de preuve d’enjeu (Proof-of-Stake, PoS) et ainsi réduire sa consommation énergétique de près de 99 %. A l’image de Franklin Templeton qui gère ses propres nœuds de validation, de nombreux acteurs du monde financier classique voient dans le staking, nouvelle méthode de validation en bloquant ses ethers au sein du réseau, une manière de participer et d’influencer le fonctionnement d’un futur réseau de transactions international.

Un usage identifié pour la « tokenisation »

Au-delà de la nouvelle classe d’actifs que constituent les cryptomonnaies et pour lesquelles de nombreux gestionnaires comme le français Arquant Capital tentent de trouver la bonne formule pour appréhender leur volatilité, le monde financier classique voit dans la blockchain publique un moyen de faire basculer les échanges dans une autre dimension via la « tokenisation ». Les expérimentations pour faire circuler des représentations d’actifs financiers classiques sous forme de crypto-actifs via un réseau blockchain se sont multipliées ces derniers mois.

Le groupe Société Générale, via sa filiale SG-Forge, a notamment réalisé la première opération de refinancement avec MakerDAO en janvier dernier. Cette expérimentation a consisté à déposer en « collateral » des jetons OFH (obligation de financement de l’habitat), représentations numériques d’obligations sécurisées garanties par des prêts immobiliers sur la blockchain publique Ethereum, dans des smart contracts pour obtenir l’équivalent de 7 millions de DAI, quatrième plus grand stablecoin du marché qui est émis par MakerDAO. Ces DAI ont ensuite été convertis en dollars, ce qui a permis à la Société Générale d’obtenir un moyen de refinancement pour ses obligations, sans être obligée de les vendre de façon définitive. Une opération qui aura mis plus d’un an et demi à se dessiner en raison notamment de sa complexité juridique.

Avec MakerDAO, il a fallu être inventif juridiquement puisque nous entrions dans une relation contractuelle avec une entité qui n’est pas organisée sous une forme connue en droit, c’est-à-dire une société JEAN-MARC STENGER, directeur général de SG-Forge

« Cette opération constitue plus une innovation juridique que technologique. Il a fallu être inventif juridiquement puisque nous entrions dans une relation contractuelle avec une entité qui n’est pas organisée sous une forme connue en droit, c’est-à-dire une société. Il existe des mécanismes en droit qui nous ont permis de réaliser ce type d’opération, mais c’est loin d’être usuel », explique Jean-Marc Stenger, directeur général de SG-Forge. Les décisions stratégiques du protocole sont prises via un vote au sein d’une organisation autonome décentralisée (DAO), une forme de gouvernance qui n’a pour le moment pas d’existence juridique et qui pose de nombreuses questions aux régulateurs notamment vis-à-vis de la responsabilité. « Actuellement, lorsque l’on transfère la propriété de quelque chose, cela se fait sous l’autorisation d’une entité bien particulière. Les blockchains comme bitcoin ou certains protocoles ont réussi à décentraliser cette responsabilité, ce qui pose des problèmes réglementaires », souligne Alain Rocher, responsable du knowledge management chez Société Générale Securities Services (SGSS).

Le régime pilote européen, en vigueur depuis le 23 mars pour une durée de trois ans, doit notamment permettre de clarifier un certain nombre de problèmes juridiques posés par l’émergence de la blockchain, dont l’une des difficultés majeures reste pour les institutionnels de disposer d’une monnaie. « A chaque fois que l’on a effectué des transactions pour mener des expérimentations, nous étions obligés d’utiliser des comptes de liquidités classiques en l’absence de standard de monnaie de règlement utilisable directement via la blockchain », rapporte un dirigeant de grand gestionnaire d’actifs français.



Un stablecoin comme future monnaie de règlement ?

Actuellement, la Banque centrale européenne (BCE) travaille sur une monnaie numérique dont les contours sont encore très flous, et pas encore officiellement lancée. Elle vise à faire évoluer le système financier en Europe. Une nécessité d’innover imposée par le développement exponentiel des infrastructures crypto ces dernières années et surtout des stablecoins, ces crypto-actifs dont la valeur est adossée au cours d’une monnaie légale ou d’un autre crypto-actif. Ce projet a comme point de départ l’annonce du Libra en 2019, le stablecoin de Facebook. Une initiative émanant d’un acteur aussi puissant a été perçue comme une menace à la souveraineté monétaire par une grande partie des responsables politiques. L’une des fonctions étudiées pour cette monnaie numérique de banque centrale (MNBC) est de pouvoir fournir une monnaie de gros pour concurrencer les acteurs crypto et ainsi « rester maître du jeu », pour reprendre les mots prononcés en octobre 2022 par la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

En lançant à l’été 2022 l’Euroc, son stablecoin adossé au cours de l’euro, l’américain Circle, déjà émetteur de l’USD Coin, deuxième plus grand stablecoin du marché crypto, s’est positionné stratégiquement sur le marché européen. En mars, il a même annoncé son intention de faire de la France son point d’entrée en entamant un processus d’enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques et ambitionne de devenir un acteur majeur du paiement.

En parallèle de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’entreprise dirigée par Jeremy Allaire a également entamé un processus pour être agréée comme établissement de monnaie électronique. « Ce statut moins contraignant à obtenir que d’autres statuts réglementés offre la possibilité de proposer des services de paiement, des services bancaires connexes et permet à Circle d’anticiper au maximum MiCa (la future réglementation européenne Market in Crypto-Assets, NDLR) en voyant très loin en termes de stratégie », souligne Karima Lachgar, avocate spécialisée en droit financier associée chez Osborne Clarke (lire aussi l’entretien). Le directeur stratégique de Circle, Dante Disparte, confirme d’ailleurs à L’Agefi être en discussions sur ce sujet avec la BCE et d’autres banques centrales dans le monde.

Même si Circle est bien positionné, son USD Coin est accessible à n’importe quel investisseur particulier ou institutionnel. Un problème réglementaire que tente de contourner SG-Forge qui a annoncé le lancement d’un stablecoin. Présentant des caractéristiques similaires à celui de Circle, il ne sera en revanche accessible qu’aux investisseurs professionnels, « une obligation réglementaire pour un groupe comme le nôtre, qui est obligé de s’assurer de l’identité des détenteurs », précise Jean-Marc Stenger. Début juin, un stablecoin similaire a également été annoncé par First Digital basé à Hong Kong, quelques jours seulement après l’entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire de l’ancienne colonie britannique. Celle-ci passe enfin à l’action pour tenter de rester une place financière centrale en anticipant au maximum la poussée blockchain. L’accessibilité soumise à condition de ces stablecoins a évidemment été très critiquée par une large partie de l’écosystème crypto. Mais c’est aussi un bel exemple montrant comment le monde financier classique tente d’appréhender ce grand changement. ■

*Central securities depository, dépositaire central.

LA COURSE À LA RÉGLEMENTATION EST LANCÉE

Pendant quelques mois, l’Union européenne a pu se targuer – la France en tête – d’être la première région du monde à se doter d’une réglementation harmonisant les règles applicables à l’émission de crypto-actifs (ainsi qu’aux services sur crypto-actifs) avec MiCA (Market in Crypto-Assets). En parallèle, les superviseurs américains, sous l’effet du scandale FTX, ont resserré drastiquement la vis à l’encontre des acteurs crypto qui n’ont pas tardé – le champion Coinbase le premier –, à menacer de quitter le territoire. L’Europe semblait disposer d’un boulevard.

Mais entre-temps, l’Asie a accéléré en la matière. Depuis le 1er juin, Hong Kong dispose d’un cadre réglementaire symbolisé par la création d’une licence établissant des règles claires pour les plateformes d’échanges en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de comptabilité et d’audit, ainsi que de la gestion des risques et la cybersécurité. Les investisseurs particuliers sont également autorisés à investir dans les crypto-actifs les plus populaires comme le bitcoin et l’ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum.

De leur côté, les Etats-Unis sont désormais dos au mur et il semble difficile de voir se poursuivre le blocage politique qui a empêché jusque-là l’émergence d’un cadre réglementaire, obligeant les superviseurs à appliquer la loi, largement inadaptée pour le développement de la crypto. ■

L'ÉCOSYSTÈME CRYPTO