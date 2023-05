Thibaud de Cherisey : « Ces nouveaux fournisseurs s’extraient de la nécessité d’être ‘au point de base près’ »

Invesco a lancé ses premiers exchange-traded funds (ETF) en 2007 en Europe. Quel regard portez-vous sur les nouveaux entrants ?

Nous avons connu une forte accélération à partir de 2017 suite au rachat de Source. Aujourd’hui, en Europe, notre gamme représente 70 milliards de dollars sous gestion, pour croître de 24 % chaque année, et comprend 135 ETF, dont 68 lancés post-fusion.

Il règne une forte compétition dans cette industrie qui ne cesse de se développer et attire toujours plus d’entrants. On s’attend à ce que le nombre de nouveaux fournisseurs augmente. Ce marché est extrêmement attractif, sa croissance organique dépasse celle des fonds d’investissement non cotés. Si l’offre européenne était globalement destinée aux institutionnels, elle s’adresse désormais, et de plus en plus, à des investisseurs particuliers.

Comment s’imposer dans un marché déjà pourvu ?

En réalité, l’ETF est une structure de distribution qui nécessite de nouer un réseau solide avec les market makers. Ces derniers, qui assurent la qualité d’exécution du trading et, in fine, une performance au plus près de l’indice répliqué, jouent un rôle essentiel. Pour les nouveaux acteurs dont certains ne disposent pas d’une relation historique avec ces intermédiaires, la solution est d’offrir des fonds spécifiques, autrement dit thématiques, dont la qualité d’exécution est moins impérieuse. De fait, ces fournisseurs s’extraient de la nécessité d’être « au point de base près ».

Ces nouveaux fournisseurs peuvent-ils faire bouger les lignes ?

Pour s’imposer dans le paysage, il faut être un fournisseur généraliste. Seule une taille suffisante peut garantir un partenariat fort et de qualité avec les banques de financement qui interviennent dans ce marché. De fait, le ticket d’entrée reste élevé et représente de forts investissements sur le long terme, ce qui explique les fusions et acquisitions qui animent l’industrie.

Ces nouveaux acteurs nous poussent bien évidemment à être vigilants. Si leur offre rencontre le succès, c’est bien qu’elle répond à une demande jusque-là peu satisfaite. Cependant, lorsque nous lançons une nouvelle stratégie, nous le faisons souvent en nous appuyant sur des demandes spécifiques exprimées par des investisseurs et en nous distinguant par des choix indiciels ou des performances apportant une valeur ajoutée à l’existant.

Si ces nouveaux fournisseurs nous engagent à délivrer des gestions plus innovantes, il demeure que nous regardons essentiellement les concurrents de taille importante. Ce sont ces maisons qui font le marché et apportent aux investisseurs des gammes globales larges et variées ainsi que des services associés expérimentés.

