Quatre nominations au conseil d’administration de l’Investment Association

Suite à l’assemblée générale annuelle de l’Investment Association (IA), qui s’est tenue le 27 septembre, le conseil d’administration se retrouve intégralement renouvelé. Les nominations de Marcello Arona, directeur général d’Axa Investment Managers UK et Nasreen Kasenally, directrice des opérations internationales et directrice nationale Royaume-Uni d’UBS Asset Management ont officiellement été annoncées. Durant les trois ans de leur mandat, ils siègeront aux côtés d’Euan Munro, directeur général de Newton Investment Management et de Joseph Pinto, directeur général de M&G Investments.

Ces nouvelles nominations viendront remplacer les membres sortants que sont Christopher Hill, président directeur général de Hargreaves Lansdown, Nick Ring, directeur général zone EMEA de Columbia Threadneedle, Marie Dzanis, responsable de la zone EMEA chez Northern Trust Asset Management et Hassan Elmasry, directeur non-exécutif et conseiller chez Independent Franchise Partners.

