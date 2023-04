Que vous apporte votre présence dans Emergence ?

En premier lieu, nos investissements dans ce type de véhicules de place permettent de renforcer la position de la France dans l’industrie de la gestion d’actifs européenne et de soutenir le développement, l’innovation et la diversité dans la gestion d’actifs. Nous soutenons ainsi des fonds mettant en œuvre des stratégies innovantes.

Cela nous permet également de bénéficier de la diversification et du potentiel de surperformance des sociétés de gestion entrepreneuriales et nous offre un accès à des fonds français, ou européens peu ou pas représentés en France, hors du cœur de cible habituel de CNP Assurances. Enfin, Emergence permet de promouvoir une approche ESG-RSE, c’est-à-dire les meilleures pratiques d’investissement responsable, en ligne avec nos orientations d’investisseur responsable.

Investissez-vous dans les fonds accélérés hors Emergence ?

Conformément à nos règles de gestion interne, il est en particulier nécessaire que les fonds aient acquis une taille suffisante. Cela n’est pas encore le cas et nous n’avons ainsi pas investi dans ces fonds hors cadre Emergence.

Avez-vous déjà été déçus par la performance d’un gérant accéléré ?

Comme dans toute sélection de fonds en gestion active, il peut arriver que des fonds réalisent une moins bonne performance que leurs benchmarks, et certains sous-jacents des compartiments Emergence n’y dérogent pas. Cependant, nous sommes dans l’ensemble satisfaits des performances des différents compartiments.

Sur quelles thématiques Emergence peut-il avoir un rôle à jouer ?

Emergence pourrait avoir un rôle plus important à jouer sur les axes prioritaires pour CNP Assurances, à savoir les investissements verts, les investissements à impact, ceux alignés avec l’Accord de Paris et, dans la ligne de notre raison d’être d’investisseur responsable, ceux en faveur d’une société inclusive et durable.

