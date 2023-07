Nicolas Moreau : «Etre physiquement sur place en Asie fait une vraie différence»

Quel bilan faites-vous de vos quatre années à la tête de HSBC AM ?

C'étaient quatre ans très compliqués, avec trois années de Covid dont deux ans et demi de confinement. D’un point de vue personnel, ces deux ans et demi sont passés à toute vitesse, même si j’ai l’impression qu’on a fait énormément. Nous avons fait passer les actifs de 490 milliards de dollars à mon arrivée à 641 milliards fin mars 2023. Nous avons collecté en net 130 milliards de dollars sur la période. Je pense avoir bien repositionné l’activité et regagné la confiance en interne de nos collègues de la banque qui nous apportent beaucoup de support. Nous avons développé de nouvelles offres, notamment sur l’alternatif et les ETF (exchange-traded funds). Sur ce dernier segment, nous avons été particulièrement innovants avec la transformation de tous nos fonds indiciels en Irlande qui ont désormais des parts cotées, offrant une option importante pour nos clients. Nous avons aussi repris à State Street le tracker fund de Hong Kong qui fait 14 milliards de dollars d’encours. Ces développements expliquent notre forte collecte sur la période.

641 milliards de dollars gérés, dont 120 milliards pour les clients du groupe

Vous vous êtes installé à Hong Kong il y a un et demi environ. Pour quelle raison ?

Parce que nous avions beaucoup de projets en Asie. Je pensais qu’il serait plus difficile de comprendre l’Asie depuis l’Europe, que je connais déjà bien, ou encore pire, depuis les Etats-Unis. Et vu les enjeux à la fois stratégiques et de positionnement, j’ai pensé que cela serait plus efficace.

Je ne sais pas combien de temps j’y serai encore, mais mon objectif était d’avoir une bonne compréhension des enjeux et du potentiel de développement de cette région. Etre physiquement sur place en Asie fait une vraie différence.

Qu’en avez-vous retenu personnellement ?

C’est extrêmement enrichissant. Déjà parce que Hong Kong est une ville d’une part très chinoise mais où il y a énormément d’expatriés occidentaux et d’autres pays d’Asie. Ma responsable de région et les gérants parlent chinois. Et cela fait tellement de différence de parler la langue ! Ne parler qu’anglais, c’est comme si on envoyait un patron en France qui ne parle que le chinois, cela serait un problème pour faire des affaires. Cela fait toute la différence. Avant cela, dans mes différentes expériences, je n’avais envoyé que des expatriés à Hong Kong. Mais je me suis rendu compte que c’était une limite au développement.

Parlez-vous vous-même chinois désormais ?

Non c’est une langue trop compliquée et il y a plusieurs langues en Chine. Mais les patrons régionaux en Asie le parlent et j’ai un traducteur souvent avec moi.

Qu’avez-vous appris d’autre sur l’activité d’asset management en Asie ?

HSBC AM est un des gestionnaires d’actifs leaders en Asie. Il y a les trois leaders, puis des sociétés comme la nôtre avec lesquels nous pouvons être en compétition. L’Asie, aujourd’hui, ce sont deux énormes marchés que sont le Japon et l’Australie. Le Japon, c’est le deuxième marché mondial d'épargne, et l’Australie, le quatrième. Ce sont des marchés extrêmement matures. Celui d’Australie est en décroissance parce que les fonds de pension fusionnent et réinternalisent leur gestion. Au Japon, il n’y a quasiment pas de croissance non plus, mais c’est un très grand marché très compétitif. Il y en a aussi un autre, qui est la Corée, assez compétitif également. La Corée et le Japon ont tendance à se tourner plutôt vers les Etats-Unis, héritage de l’histoire post-Seconde Guerre mondiale.

60 % des encours viennent d’Europe, 30 % d’Asie et 10 % des Amériques

Il y a ensuite un bloc chinois entre la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, relativement intégré. Et puis enfin, il y a quelques blocs semi-intégrés d’Asie du Sud-Est, mais beaucoup plus petits. Hong Kong et Singapour sont les deux gros hubs de la région en matière d’épargne. Ce sont en quelque sorte deux Suisse locales, intéressantes en raison de la concentration de la richesse et des flux qui y arrivent. Singapour a notamment accès aux fortunes de l’Asie du Sud-Est comme celles d’Indonésie, de Malaisie et d’Inde. Hong Kong a plutôt accès historiquement aux fortunes chinoises, avec un petit changement post-Covid : les Chinois ont tendance à ouvrir des family offices aussi à Singapour. Après, il y a des marchés locaux en développement comme la Chine continentale, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines ou le Vietnam, qui sont en croissance, mais en partant d’une base très faible. Au Vietnam par exemple, le plus gros asset manager local fait 1,6 milliard de dollars d’encours.

Le marché de la retraite est-il en développement à côté de celui de l’épargne ?

Oui, la retraite est un marché très intéressant pour nous. Il y a à Hong Kong un régime d'épargne obligatoire pour la retraite des résidents appelé le MPF (Mandatory Provident Fund System). Nous y sommes déjà numéro deux avec 23,5 % de part de marché sur la retraite.

Nous avons aussi désormais accès au vaste marché de la retraite à Singapour où HSBC vient de racheter Axa Singapour. A Taïwan, nous travaillons avec le fonds de pension national, le Bureau Of Labor Fund. On vient d’y gagner deux gros mandats pour gérer des fonds pour un total de 800 millions de dollars.

Côté institutionnels, qui correspondent pour nous principalement aux assureurs et qui sont présents partout, nous travaillons à la fois sur des développements de solutions de taux (fixed income), en ESG (environnement, social et gouvernance) et en alternatif.

Y a-t-il de l’intérêt pour l’ESG du côté des clients asiatiques ?

Il y a un gros intérêt pour l’ESG dans la région de la part des institutionnels, mais pas forcément des particuliers. Et sur la clientèle très fortunée, je dirais que les promoteurs poussent beaucoup leurs clients. Mais si on propose un fonds ESG diversifié sur les différentes classes d’actifs (multi-asset), il ne va pas très bien se vendre, alors que si on propose un fonds thématique water

ou cleantech, cela fonctionne. En fait, il faut qu’il y ait une histoire derrière, un thème d’investissement sur lequel les clients vont se dire qu’ils vont pouvoir gagner de l’argent.

Nous sommes vus en Asie comme une banque locale avec des carrières internationales Nicolas Moreau

De nombreuses entreprises occidentales présentes en Asie ont l’air d'être déçues de ce qu’elles arrivent à y faire. Comment, de votre côté, réussissez-vous à vous y développer ?

Je dirais que notre capacité de recrutement local est sans commune mesure par rapport à des entreprises qui ne sont pas implantées pour toujours comme nous le sommes. Nous avons la capacité d’offrir aux gens des carrières qui peuvent être très variées (dans les métiers titres, la banque, la gestion de fortune, etc.) mais aussi très internationales. C’est dans la gestion des ressources humaines que nous faisons toute la différence. Par exemple, le patron du pôle financier actuel que nous avions recruté à Bangalore, dans notre centre offshore, est aujourd’hui à Londres. Cette respiration qu’on peut proposer permet d’attirer des gens de grande qualité. Nous sommes vus en Asie comme une banque locale avec des carrières internationales.

Quelles sont les zones où vous pensez avoir le plus de potentiel de développement ?

En Inde, où nous avons racheté en 2022 L&T Investment Management (LTIM), un asset manager qui gère 9 milliards de dollars, il y a à la fois une croissance importante du PIB et du taux d’épargne. Les deux combinés, cela donne un effet multiplicateur. Cette croissance repose notamment sur les services IT et va se poursuivre. La banque elle-même y consacre aussi beaucoup d’efforts. Nous avons fusionné les deux asset managers que nous possédons en Inde. Les investisseurs en dehors d’Inde, mais aussi localement, ont également beaucoup d’intérêt pour des actions ou des taux indiens. Nous avons élargi notre réseau de distribution avec plus de 55.000 distributeurs, notamment des banques, des conseillers en gestion de patrimoine et des plateformes numériques.

En Chine, beaucoup de gérants étrangers essaient d’obtenir de nouvelles licences pour vendre directement à la clientèle chinoise. Quel est votre positionnement dans ce pays par rapport à cela ?

Nous y détenons à 49 % une coentreprise, HSBC Jintrust Fund Management Company, créée il y 18 ans. C’est une société qui se développe très bien avec des fonds de stratégie equity de très grande qualité. Nous développons de plus en plus le fixed income et ce qu’ils appellent le « fixed income plus », qui en fait un multi-asset 80/20, sur lequel il y a beaucoup d’appétit. Nous sommes donc en train de monter des équipes sur ces spécialités.

Et sur l’alternatif ?

Nous avons une stratégie de développement de l’impact en Chine, en Asie plus globalement, avec une équipe panasiatique que nous venons de recruter à Hong Kong. Elle va développer des projets d’infrastructures green en Corée, au Japon, à Hong Kong, à Taïwan et bien sûr en Chine. Nous avons lancé notre premier fonds panasiatique. Je pense qu’il y aura une forte demande parce que de nombreuses entreprises ont désormais des objectifs net zéro pour leurs infrastructures en Chine et elles ont besoin d’aide.

Souhaitez-vous lancer d’autres expertises ?

Non, désormais nous devons plutôt creuser notre sillon. Sur l’alternatif, nous avons quatre axes de développement. D’abord, servir nos clients, que ce soit la banque privée ou l’assurance via notre activité historique de fonds de fonds. Nous avons également développé toute la partie crédit avec la banque en co-origination. Le premier fonds a été clôturé au Royaume-Uni à un peu plus d’un milliard de livres et nous lançons la deuxième génération sur la même stratégie. On lance aussi une version euro et un fonds en Asie sur le même principe de co-origination. Au Royaume-Uni, HSBC a racheté les activités de SVB (devenu HSBC Innovation Banking) et nous étudions le lancement d’un fonds de venture loan. Nous développons l’infrastructure verte en Asie que j’ai déjà évoquée. Enfin, bien sûr, l’ESG reste un important axe de développement puisque le groupe a pris des engagements net zéro. ■

SON PARCOURS

Né en 1965 à Neuilly-sur-Seine, Nicolas Moreau a passé 25 ans de sa carrière dans le groupe Axa. D’abord à la direction financière de l’assureur, il rejoint sa filiale de gestion d’actifs Axa IM en 1997 et en prend la tête en 2002. De 2006 à 2010, ce polytechnicien sera directeur général d’Axa UK, puis d’Axa France entre 2010 et 2016. Candidat malheureux à la succession de Henri de Castries à la tête du groupe d’assurance, il annonce son départ au printemps 2016, avant de prendre la tête de la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, qu’il porte en Bourse en 2018. Peu de temps après, il rejoint HSBC pour diriger sa filiale de gestion d’actifs.