Lazard Frères Gestion renforce le management de son équipe commerciale institutionnelle

Elle a choisi des femmes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directrice du développement de Lazard Frères Gestion, Sophie de Nadaillac confie la direction de la distribution France à Marie-Andrée Puig tandis que la direction de la distribution internationale revient à Stéphanie Fournel. Marie-Andrée Puig était précédemment associée-gérante (Managing Director) du groupe Lazard, alors que Stéphanie Fournel était devenue en 2018 coordinatrice des relations internationales de Lazard Frères Gestion.

Ces nominations s’inscrivent dans la restructuration des équipes commerciales du gestionnaire qui a rassemblé en 2022 plus de 2 milliards d’euros de souscriptions nettes dont 1,5 milliard en provenance d’institutionnels. L’équipe commerciale institutionnelle s’appuie désormais sur trois pôles distincts : un pôle clientèle institutionnelle dont l’organisation reste inchangée ; un pôle distribution France, confié à Marie-Andrée Puig, qui regroupe multi-gérants, banques privées, réseaux d’assurance et conseillers patrimoniaux et enfin un pôle distribution internationale, dirigé par Stéphanie Fournel, avec pour objectif la distribution des produits maison au sein des réseaux de Lazard à l’international.