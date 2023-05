Jenny Johnson : « Les technologies les plus disruptives seront la blockchain et l’intelligence artificielle »

Comment Franklin Templeton se positionne-t-il dans le paysage actuel de la gestion d’actifs ?

Ces trois dernières années, Franklin Templeton s’est positionné de manière à bénéficier des tendances séculaires de l’industrie de la gestion d’actifs à travers des acquisitions stratégiques. La première de ces tendances est la hausse du nombre d’entreprises privées qui ne vont plus autant se coter que dans le passé. Leurs dirigeants préfèrent rester privés pour diverses raisons. Les taux d’intérêt bas ont alimenté cette tendance, qui va durer dans le temps. En 2000, une société américaine se cotait au bout de trois ans en moyenne, puis après neuf à dix ans en 2019, et après quatorze à quinze ans en 2022. Par conséquent, les premières années de croissance sont captées par les marchés privés. La prolifération du crédit privé constitue une autre tendance, qui est directement liée aux changements réglementaires et aux dynamiques de marché. La prochaine tendance sera la démocratisation de ces actifs privés à la clientèle aisée. Les acquisitions de Lexington Partners (private equity), Clarion Partners (immobilier), Benefit Street and Alcentra (dette privée), en s’ajoutant à notre division de capital-investissement, ont élargi nos capacités sur la gestion alternative pour en faire une plateforme gérant 258 milliards de dollars d’encours. Nous essayons de comprendre où l’industrie croît et de faire en sorte d’être positionnés de manière appropriée.

Quelle autre tendance majeure observez-vous ?

La technologie va alimenter la vraie personnalisation des solutions pour les clients. Nous disposons d’une solution d’allocation d’actifs personnalisée qui utilise un algorithme propriétaire et la technologie d’apprentissage par la machine (machine learning) qui s’appelle GOE (Goal Optimisation Engine). GOE permet de construire des portefeuilles pour des objectifs spécifiques comme la retraite ou l’achat d’une maison. Il revoit de façon dynamique l’exposition de portefeuille du client pour s’assurer qu’il est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Une autre forme de technologie se trouve dans l’indexation directe, que nous voyons davantage aux Etats-Unis qu’en Europe, car les particuliers ont de plus en plus accès aux comptes gérés séparément, par opposition aux fonds d’investissement collectifs. La technologie optimise ces comptes sur le plan fiscal.

Pour moi, les deux technologies les plus disruptives seront la blockchain et l’intelligence artificielle (IA). En 2021, nous avons lancé le premier fonds monétaire américain utilisant la blockchain pour procéder aux transactions et enregistrer les porteurs des parts. Nous l’avons d’abord fait sur la blockchain publique Stellar et, plus récemment, sur Polygon, une deuxième blockchain publique soutenue par le protocole Ethereum, élargissant ainsi notre portée au sein de l'écosystème numérique. La technologie sera essentielle pour permettre aux investisseurs particuliers d’accéder aux actifs illiquides.

Quelle utilisation de l’IA envisagez-vous ?

Le secteur n’en est qu'à ses débuts en matière d’IA. ChatGPT représente un point d’inflexion. Nous sommes sur la voie de l’intégration de l’IA dans nos capacités car nous avons des projets pilotes en cours en interne. Nous devons nous assurer que nous fournissons à nos équipes d'énormes ensembles de données et des sources uniques pour leurs propres recherches et pour leur permettre de tirer des informations à partir de ces données. Nous avons un lac de données (datalake) d’investissement avec un sous-ensemble de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cela signifie que 14 flux de données différents sont apportés à la table d’investissement, donnant le choix aux équipes de construire un cadre ESG qui leur est propre.

Le défi actuel avec ChatGPT est que tout ce que vous y mettez entraîne le modèle que tout le monde utilise. Par conséquent, vous devez cloisonner vos données et nous sommes en train de le faire. C’est bien plus complexe que ce que les gens pensent, car les API sont difficiles d’accès. Nous formons un modèle qui ne pourra que profiter à nos équipes. Les domaines évidents pour l’intégration de l’IA sont l’aide informatique, la distribution, le service à la clientèle et même les commentaires mensuels des portefeuilles. ChatGPT donne un premier jet et les gérants de portefeuille peuvent éditer les commentaires et être plus efficaces.

Nous avons également un analyste d’actions en Inde qui a construit un modèle utilisant les réseaux sociaux et les signaux pour l’aider à prédire les ventes de motos. Le modèle s’est révélé très bon et très prédictif. Enfin, un autre exemple est celui d’une de nos équipes qui achète des prêts à la consommation. Lorsque vous demandez un prêt automobile, un certain nombre d'éléments sont vérifiés pour prédire si vous pouvez être amorti ou non. L’IA a aidé l'équipe à trouver un micro-signal dans le fait que les emprunts sont plus susceptibles de faire l’objet d’un impayé si les emprunteurs n’ont pas rempli leurs documents de prêt avec soin – par exemple, en ne mettant pas en majuscules le nom de leur employeur.

Franklin Templeton est le gestionnaire d’actifs établi sur le plus grand nombre de marchés à travers le monde, selon PwC. Que signifie être local pour un gérant international ?

Templeton nous a apporté cette culture. Cela a commencé avec l'équipe de Mark Mobius chargée des actions des marchés émergents. Il voulait des analystes sur le terrain. Nous avons observé qu’environ 80 % des flux locaux se dirigeaient vers les obligations et les actions locales. Par conséquent, si vous êtes un gestionnaire d’actifs sans produits locaux, soutenu par des équipes d’investissement locales, vous ne faites pas partie de ces 80 %. Nous l’avons compris très tôt et nous avons donc constitué ou acquis des équipes locales.

Nous avons des professionnels de l’investissement dans plus de 70 bureaux à travers le monde et nous avons également plus de 20 bureaux de trading. Les clients du monde entier demandent de plus en plus à être servis en temps réel, sur leur marché national et dans leur langue. Notre présence mondiale, combinée à notre connaissance approfondie des marchés locaux, nous confère un solide avantage concurrentiel.

Comment avez-vous intégré vos récentes acquisitions ?

Nous avons un ensemble de principes directeurs et examinons de près la culture des entreprises avant de décider d’une acquisition. Une forte adéquation culturelle est essentielle au succès d’une acquisition. Lorsque vous achetez une société de gestion, vous achetez un processus, des capacités d’investissement. Il faut faire la différence entre la valeur réelle et les choses que nous devons faire bien, comme l’administration des fonds ou le service aux porteurs de parts. Nous permettons aux directeurs des investissements de définir ce qui est primordial pour leur processus. Certaines équipes d’investissement en actions préfèrent avoir leurs traders à leurs côtés, tandis que d’autres préfèrent une exécution au plus proche du marché qu’ils souhaitent négocier et utilisent donc notre système de négociation global. Nous leur laissons de la flexibilité quant à la technologie qu’ils souhaitent utiliser. En outre, les responsables de risques sont intégrés aux équipes d’investissement. Comme celles-ci restent indépendantes après les fusions, nous n’avons pas constaté de départs importants.

L'ère des acquisitions est-elle terminée pour Franklin Templeton ?

Nous avons acquis des sociétés lorsque nous avons identifié des manques au niveau des produits, des opportunités de distribution ou des opportunités spécifiques à un pays par le biais d’une société de gestion d’actifs locale. Nous disposons aujourd’hui de capacités si étendues que la barre est nettement plus haute. Le seul manque que nous avons sur les marchés privés est l’infrastructure. Mais les gestionnaires d’actifs spécialisés dans les infrastructures sont très difficiles à acheter car ils sont très chers. Leurs prix peuvent baisser mais les multiples doivent être justifiés. A ce stade, l’infrastructure n’est pas un « must-have », mais un « nice-to-have ». Nous pourrions aussi envisager des opérations avec des sociétés qui pourraient aider côté distribution.

Les marges opérationnelles des gestionnaires d’actifs se sont érodées en 2022, y compris chez Franklin Templeton. Vont-elles remonter rapidement ?

Les marges diminuent toujours lorsque les marchés baissent. Elles se rétabliront. Il y a un certain coût fixe de base qui est difficile à ajuster. Nous avons procédé à des licenciements en petit nombre. Ils n’ont pas affecté les personnels liés à l’investissement et représentaient 1,2 % de notre effectif total.

Franklin Templeton est entré sur le segment des exchange-traded funds (ETF) en Europe en novembre 2017. Où en êtes-vous avec cette activité ?

Les ETF font partie de nos activités à la croissance la plus rapide mais sur une base de référence faible. Ils représentent environ 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion avec une collecte nette de 1 milliard de dollars au dernier trimestre. C’est très encourageant. Franklin Templeton a été l’un des premiers gestionnaires d’actifs à proposer des ETF actifs, qui représentent la plus grande partie de nos encours, suivis par les smart beta et les stratégies passives. Prendre des décisions d’investissement est notre expertise principale et nous voulons la mettre en œuvre dans le véhicule souhaité par le client : le véhicule adéquat par le mandat d’investissement et le mode de rémunération des conseillers en investissement. L’une des raisons pour lesquelles les ETF ont décollé aux Etats-Unis réside dans l'évolution des conseillers financiers vers un modèle basé sur les honoraires. Dans le cas des fonds communs de placement (mutual funds), le service et la distribution sont souvent inclus dans le prix. Mais si l’on ne considère que les frais d’investissement, il existe des similitudes entre les ETF actifs et les fonds communs de placement. Notre gamme d’ETF actifs gagne également du terrain en Europe.

En parlant des commissions, quelle est votre position sur les projets de la Commission européenne visant à interdire partiellement les rétrocessions dans la vente de produits financiers aux investisseurs particuliers en Europe ?

Le passage à un modèle sans commissions dans l’ensemble de l’Union européenne entraînerait un changement de paradigme particulièrement cataclysmique dans certains Etats, où les conseils sont presque entièrement prodigués via un canal non indépendant. La restructuration pourrait entraîner des coûts importants pour ce secteur et avoir d’autres répercussions commerciales. Bien que les coûts des produits soient inférieurs sans commission, le résultat réel pour l’investisseur dépend du coût supplémentaire du conseil prodigué sur la base d’honoraires. Et en fonction de leur situation et du marché sur lequel ils se trouvent, certains investisseurs peuvent estimer que le coût total du conseil et du produit dans le cadre d’un modèle sur honoraires est plus élevé que dans le cadre d’un modèle établi sur les rétrocessions.

Des études de cas d’interdictions de rétrocessions ont montré que cela résultait en une hausse des transactions non conseillées. Il est donc important de renforcer également le cadre de protection des investisseurs, par exemple en améliorant la culture financière, en facilitant l’accès à des données utiles à la prise de décision et en développant des formes de conseil « light » pour les investisseurs qui souhaitent être guidés, mais qui estiment ne pas avoir les moyens de s’offrir un service de conseil complet.

En attendant, nous pensons que certains amendements aux règles existantes sur les incitations dans la directive MIF pourraient améliorer les coûts et les résultats pour les investisseurs à travers l’UE, en augmentant la transparence et l’accès à une gamme plus large de produits, dans le cadre du modèle juridique existant.

Quel est votre point de vue sur la réglementation SFDR sur la finance durable ?

L’Europe a le mérite d’avoir été le premier grand marché mondial à élaborer un cadre réglementaire aussi complet pour les produits durables, ce qui, combiné à d’autres changements législatifs, a suscité un grand intérêt de la part des investisseurs pour les produits relevant des articles 8 et 9. Avec plus de trois ans de mise en œuvre à méditer, et les enseignements tirés des approches équivalentes dans d’autres marchés majeurs, l’année prochaine pourrait être un moment important pour la Commission de réfléchir aux moyens de rendre le cadre encore plus efficace et adaptable au monde en évolution rapide de la théorie de l’investissement ESG et des attentes des investisseurs. Ce, afin de maintenir cet élan à l’avenir.

L’ESG est plus complexe aux Etats-Unis. Franklin Templeton a-t-il été affecté par la lutte entre les Etats pro et anti-ESG ?

Lorsqu’un sujet se politise, il y a souvent un bruit négatif et de la confusion, mais nous ne nous laisserons pas distraire de notre objectif qui est de fournir les meilleurs résultats possibles à nos clients. Notre devoir fiduciaire exige que l’on prenne en considération tous les risques ou opportunités à court ou à long terme susceptibles d’avoir un impact significatif sur la valeur de leurs investissements – y compris, le cas échéant, les risques liés à l’environnement, à la société ou à la gouvernance. Nous continuerons d’agir à tout moment dans le meilleur intérêt de nos clients.

Quelle est votre approche des crypto-actifs ?

Le bitcoin est la plus grande distraction de la plus grande disruption à venir pour les services financiers, à savoir la blockchain. Je ne serais pas étonnée qu’un jour, des fonds Ucits ou des ETF soient émis sous la forme d’un token (actif digitalisé) car les contrats intelligents (smart contracts) peuvent fournir une valeur liquidative à n’importe quelle heure de la journée, alors que celle des ETF n’est fixée que deux fois dans la journée actuellement. Nous nous concentrons sur la technologie des actifs digitaux. Nous avons lancé le premier fonds mutuel américain sur la blockchain et avons bâti une infrastructure technologique de services basée sur la technologie en appui de ce fonds.

Nous offrons aussi des stratégies d’investissement diversifiées dans des actifs digitaux. Elles investissent dans dix à quinze des plus gros actifs digitaux. Nous avons par ailleurs une équipe de capital-investissement dédiée à la blockchain. Enfin, nous gérons des validateurs de nœuds et nous faisons du staking (immobilisation de cryptos dans un smart contract pour participer à la sécurisation de réseaux et être rémunéré pour cela, NDLR) sur différents réseaux de blockchain basés sur la preuve d’enjeu (proof of stake).

La blockchain fournit un mécanisme de paiement, des contrats intelligents et un grand livre de comptes qui évite les retards de règlement. Si les marchés ferment aujourd’hui, c’est parce que tout le monde doit rattraper son retard en matière de règlement. Un jour, ils resteront ouverts toute la journée si le règlement peut s’opérer instantanément.

En outre, elle va débloquer la démocratisation des classes d’actifs non traditionnelles et décorrélées des marchés. La chanteuse Rihanna a émis 300 jetons non fongibles (NFT) qui valent chacun 0,0033 % des droits d’auteur sur ses plus grandes chansons. Les fans peuvent posséder une partie des chansons de Rihanna et le contrat intelligent peut être intégré dans un service musical. Lorsque la chanson est jouée, le montant fractionné des droits d’auteur qui vous est dû est crédité sur votre compte. Rihanna peut ajouter des billets pour les premières loges au contrat intelligent, les fans paieraient très cher pour cela. Si, deux ans plus tard, vous n'écoutez plus Rihanna, vous vendez la propriété du contrat à quelqu’un d’autre, supprimant ainsi tous les intermédiaires.

Quels avantages en tirerait votre société ?

Nous pourrions acheter ces actifs pour les portefeuilles de nos clients. Nous voulons évaluer ces actifs. Néanmoins, cela devient une menace pour certaines grandes entreprises comme Google. La valeur économique de vos recherches est intégralement captée par Google. Si un portail de recherche en ligne vous fournit une partie de la valeur économique de vos recherches sous forme de jetons lorsque vous l’utilisez, changeriez-vous votre comportement pour être payé pour vos recherches ? Certainement.

L’absence de réglementation sur les cryptomonnaies aux Etats-Unis n’empêche- t-elle pas le développement de l’activité ?

Le manque de clarté réglementaire de la part des régulateurs américains et l’approche « enforcement first » qu’ils semblent adopter poussent de nombreuses entreprises à repenser leur présence aux Etats-Unis et à envisager de donner la priorité à d’autres régions telles que Singapour, les Emirats Arabes Unis ou Hong Kong pour concentrer leurs efforts.

Les investisseurs ont-ils encore confiance dans les cryptos après le scandale FTX ?

Ils continuent d’adopter une approche globale du secteur. FTX était une société privée, pas une société de cryptomonnaies. Si FTX avait utilisé une blockchain publique pour ses opérations, son fondateur n’aurait pas pu agir comme il l’a fait. La situation de FTX aurait dû renforcer les arguments en faveur des cryptomonnaies, mais un manque de compréhension nuit au paysage de l’investissement. Ce manque de compréhension est omniprésent à l’heure actuelle. Nous voyons encore le bitcoin et l’ethereum évoluer de concert, ce qui indique que les investisseurs ne se concentrent toujours pas sur les différents modèles commerciaux dans le secteur.

Le bitcoin est une monnaie utilisée pour les paiements. Ethereum est un écosystème de développement de logiciels. Ethereum a fait preuve d’une innovation et d’une flexibilité extraordinaires. L’année dernière, il est passé d’un mécanisme de preuve de travail à un mécanisme de preuve d’enjeu, par la simple volonté d’un groupe de volontaires. Cela s’est passé sans problème. Toute entreprise établie sur Ethereum bénéficie d’un projet informatique majeur sans avoir à y consacrer du temps. Les réseaux publics seront plus avantageux pour les régulateurs, car ils offriront plus de transparence. Ils seront en mesure d’appliquer l’IA aux transactions afin d’identifier les mauvais comportements et mauvaises pratiques. D’autre part, les entreprises pourront réduire leurs coûts informatiques.

Quel regard portez-vous sur le système bancaire américain après les faillites de la Silicon Valley Bank et d’autres banques ?

Les récentes turbulences du secteur bancaire ont clairement augmenté le risque d’un ralentissement plus important, mais ne laissent pas présager, à notre avis, un resserrement généralisé du crédit. Les difficultés ont concerné spécifiquement les banques régionales, et non l’ensemble du secteur bancaire. La «crise bancaire» actuelle n’est pas systémique, ni liée à la qualité des actifs ou à la solvabilité, mais à l’inadéquation entre les actifs et les passifs et au sentiment de risque des investisseurs, ce qui a provoqué des retraits en masse chez certaines banques régionales.

Les entreprises ont bien résisté, car la Fed est intervenue rapidement pour garantir les dépôts. Le problème a été circonscrit. Cela dit, la volatilité du secteur bancaire régional pourrait perdurer à court terme.

Son parcours

Jenny Johnson est présidente et directrice générale de Franklin Templeton depuis 2020. Petite-fille du fondateur de la firme, elle a rejoint le gérant d’actifs en 1988 et a occupé plusieurs fonctions au sein des différentes divisions (gestion, distribution, opérations, technologie, gestion des clients fortunés). Elle a conduit l’acquisition du gestionnaire américain Legg Mason en 2020, permettant à Franklin Templeton de se hisser dans le Top 20 des plus grosses sociétés de gestion au monde. Le gestionnaire californien, coté à la Bourse de New York sous le nom de Franklin Resources, gérait 1.420 milliards de dollars fin avril 2023.