«Il faut une dose de prudence et d’imagination pour concevoir le futur»

Les marchés se montrent particulièrement attentifs à l’évolution de l’inflation. Quelle est votre analyse des mécanismes qui agissent sur elle ?

Entre la crise financière mondiale de 2008 et 2021, des forces contraires ont été à l’œuvre. D’un côté, la politique de quantitative easing (QE) menée par les banques centrales est une mesure très clairement inflationniste. De l’autre, les pays occidentaux ont délocalisé leur appareil productif en Asie et plus particulièrement en Chine, ce qui a eu des effets déflationnistes.

Fin 2021 j’ai expliqué, dans une tribune, que les économies développées se trouvaient à un point d’inflexion : les taux d’intérêt étaient trop bas et le QE avait été excessif, à tel point que certaines banques centrales détenaient 45% de leur dette nationale. La voie de la politique budgétaire était limitée, en raison des moyens alloués pour lutter contre le COVID.

La Chine étant à l’arrêt, elle aussi, les forces déflationnistes n’agissaient plus. Avant même que les tensions géopolitiques ne se matérialisent, une partie de la production avait été délocalisée vers le Vietnam, l’Inde et ailleurs en Asie du Sud-Est. Quand bien même la Chine aurait continué à jouer son rôle d’usine du monde, les hausses de salaire auraient poussé l’inflation à la hausse. La guerre en Ukraine n’a fait qu’exacerber cette tendance.



Quelles projections faites-vous sur l’évolution de l’inflation ?

Le conflit ukrainien amène les pays à augmenter les budgets alloués à la défense, ce qui se conçoit. Ces investissements sont inflationnistes par nature : ils ne contribuent pas à l’augmentation du capital productif des économies.

En outre, les appareils productifs sont en train d’être déplacés pour répondre à des préoccupations de sécurité des approvisionnements : cette dernière est devenue, dans certains cas, plus importante que le coût de production.

Ensuite, au cours des deux à trois années à venir, la plupart des dettes contractées pendant la phase de taux bas va arriver à échéance et devra être refinancée. Les ménages, comme les entreprises, vont éprouver des difficultés croissantes à faire face à la hausse des taux. Les salariés vont demander inévitablement des hausses de salaires.

Je ne vois aucune raison pour laquelle, magiquement, l’inflation devrait revenir à son niveau historique et en ligne avec la cible de la Fed ou de la BCE. Les taux d’intérêt vont rester à leur niveau actuel, et ce n’est pas une affaire de quelques mois.

Comment construire un portefeuille dans un environnement aussi incertain ?

Même à mes débuts, alors que je faisais de la gestion monétaire, j’ai toujours essayé de ne pas me focaliser sur les indicateurs publiés chaque jour ou chaque semaine, pour rechercher une perspective allant de 18 mois à 3 ans, pour une raison simple : très peu d’investisseurs sont positionnés sur cet horizon de temps.

Les équipes de recherche « quant » analysent le langage naturel de l’ensemble des publications des entreprises de notre univers d’investissement. Elles identifient des macro-tendances et des valeurs prometteuses. Les analystes fondamentaux effectuent leurs propres recherches. Ils identifient d’autres thèmes d’investissement, d’autres entreprises. La réunion de ces deux disciplines permet de construire un portefeuille qui se différencie nettement de l’indice de référence.



Quel est l’intérêt de cette organisation ?

J’ai la conviction que des facteurs qui pouvaient être corrélés ne le seront plus dans le futur. Au cours des 15 dernières années, les taux d’intérêt étaient bas, les banques centrales ont mené des politiques d’assouplissement quantitatif et ont gonflé leurs bilans, tandis qu’une relative stabilité géopolitique dominait. La situation actuelle est à l’inverse ; qu’est-ce qui permet, en analysant les données historiques, de construire des prévisions ? Il faut une dose de prudence et d’imagination pour concevoir le futur.



À quelles convictions un gérant peut-il se vouer en matière d’ESG ?

Avant la guerre en Ukraine, beaucoup de portefeuilles ESG étaient sous-pondérés dans les secteurs à forte intensité carbone, ce qui leur permettait d’avoir une trajectoire de décarbonation en cohérence avec leurs objectifs.

Newton IM n’a jamais été favorable à une politique d’exclusion. Nous commercialisons des fonds «article 8» ou «article 9», bien entendu. Mais notre recherche, qui se concentre sur une analyse des risques, associée à l’identification des meilleures solutions pour la décarbonation d’un secteur, nous amène à pointer des failles dans l’approche de la soutenabilité que dessine la taxonomie. Certaines valeurs sont exclues de ces fonds en raison de leurs fortes émissions, malgré l’impact réel très positif qu’un changement préconisé par l’investisseur dans leurs activités et processus aurait sur l’environnement et les ressources naturelles.



Quelles sont vos ambitions en Europe continentale ?

50% de nos clients sont Américains, 30% sont Britanniques. Newton IM a été fondée au Royaume-Uni. Le reste de notre clientèle est situé en Europe continentale. Nous souhaitons y développer davantage nos activités en déclinant, pour la clientèle retail, notre offre d’épargne retraite multi-gestion. Il est temps de repenser la manière dont les particuliers gèrent leur épargne retraite, en bousculant l’idée reçue selon laquelle l’épargne doit être transférée vers des produits de taux à l’approche de la retraite. Avec une inflation à 5 ou 6%, je pense que ce n’est pas un conseil avisé.