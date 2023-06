Elisa Alonso Sanz : A grandes enjambées

Relever les défis, quels qu’ils soient. C’est la philosophie de vie qu’Elisa Alonso Sanz s’attache à suivre sur tous les fronts. Personnels mais aussi professionnels. Car la directrice des opérations d’ABN Amro IS est l’une des rares femmes COO, ou chief operating officer, de société de gestion en Europe. Elle compte aussi un palmarès sportif impressionnant, digne d’une athlète de haut niveau. Elisa Alonso, 48 ans, a couru pas moins de 24 triathlons dans sa vie d’adulte, dont quatre étaient des semi-Ironman.

Pour comprendre le défi, quelques chiffres : un semi-Ironman, c’est 2 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied, soit un semi-marathon ! Autrement dit, 113 km à parcourir le plus vite possible, de trois façons différentes. Et elle a déjà la tête à son prochain qui se tiendra en septembre à Berlin, près du lac d’Erkner. « Je l’ai déjà fait une année et j’ai adoré cet endroit, raconte Elisa Alonso Sanz. Je suis heureuse de pouvoir y retourner. »

Si vous habitez Paris, Bruxelles, Londres, Amsterdam ou Luxembourg, vous aurez peut-être une chance de croiser ses foulées. Pour s’entraîner, elle court régulièrement 11 à 13 km, fait du vélo et un peu de natation, soit 8 à 10h d’entraînement par semaine, sans compter un régime drastique. « En général, je dois me concentrer sur un ou deux sports par semaine pour éviter les blessures... donc la natation et le vélo deux fois par semaine et ensuite la course à pied seulement une fois par semaine. Ou si je cours deux fois, je combine avec la natation pour détendre les muscles. La récupération et la nutrition sont très importantes avec l'âge », nous explique-t-elle.

Voyager est une seconde nature

Une question nous brûle alors les lèvres. A quand un Ironman complet ? « C’est dans mes projets, lorsque le temps me le permettra », assure-t-elle. Il faut dire que rien que l’entraînement reviendrait à parcourir 120 à 150 km par semaine dans les trois sports. « C’est actuellement incompatible avec mes déplacements, mon travail et mes responsabilités familiales. »

Pour cette Espagnole d’origine, les voyages sont une seconde nature. Et le sport une bonne excuse pour voir le monde : Italie, Allemagne, Luxembourg, Singapour, Turquie… L’Ironman le plus difficile finalement, c’était celui de Singapour, se souvient-t-elle, à cause de la distance en avion. Heureusement que les Maldives n’étaient pas loin pour terminer les vacances et profiter d’un repos bien mérité !

Sur le plan professionnel, Elisa Alonso Sanz a aussi la bougeotte. Basée au Luxembourg, elle va deux ou trois jours à Paris chaque semaine au siège d’ABN Amro IS ou bien à Amsterdam ou à Londres. Une ville où elle a travaillé quelques années. C’est la première ville étrangère où elle s’est installée pour ses études « parce que j’avais besoin de vivre ma vie », profitant d’un échange Erasmus. Elle y prendra aussi un an de congé sabbatique avant de rentrer dans le monde du travail pour connaitre « à fond » le Royaume-Uni. L’occasion aussi d’y rencontrer son conjoint. Et quelques années plus tard, ce sera Bruxelles puis le Luxembourg où elle est installée depuis quinze ans. Elle y a travaillé pour E&Y mais aussi pour Nomura. « J’y étais la première femme à être chief risk officer (CRO). Ils m’ont choisie pour être CRO de la filiale luxembourgeoise, J’avais 35 ans », relate-t-elle. Le choc des cultures est pour elle plutôt une occasion rêvée de mettre en pratique ses capacités d’adaptation, elle qui se veut « une citoyenne du monde ». « Les Japonais apprécient le son du silence et les détails. Si vous regardez comment ils écrivent, c’est tout à propos des détails. Il faut faire attention à tous les mots que vous employez. J’ai beaucoup appris d’eux », confie-t-elle.

Gérer les risques

Lorsque nous nous rencontrons, quelques jours après la faillite de banques régionales américaines et celle de Credit Suisse, impossible pour la gestionnaire des risques qu’elle est de ne pas se rappeler la période Lehman Brothers. Elle était alors auditrice chez Ernst & Young au Luxembourg dans l’équipe qui sera chargée, le 15 septembre 2008, d’aller auditer les titres « collateraux » de la filiale luxembourgeoise. Elle a moins d’une semaine pour déployer une équipe ad hoc. « Les traders étaient sous le choc, personne ne voulait vraiment nous aider en interne. Cela a a été très difficile car en plus, toutes les informations étaient dans des salles de réunion, remplies de piles de documents juridiques relatifs aux produits dérivés et aux prêts d’actions, », explique-t-elle.

Est-ce l’événement le plus marquant de sa carrière ? Non, même pas. Elle préfère évoquer un déplacement au Moyen-Orient, toujours avec Ernst & Young. Elle devait y auditer un portefeuille de gestion d’une banque au Koweït ainsi que l’ensemble des procédures de trésorerie et de négociation. Elle prévient qu’elle ne veut pas se voiler pour y aller. Mais la culture exige qu’elle soit accompagnée d’un homme au moment où elle doit faire sa présentation. « J’étais la seule femme dans un amphithéâtre avec 50 personnes, uniquement des hommes ! se remémore-t-elle. On m’a envoyée dans la gueule du loup mais finalement, j’ai été félicitée et cette banque m’a toujours intégrée dans ses projets chaque année », explique-t-elle. Quand on relève un défi avec brio, on en tire tous les lauriers… ■

SON PROFIL...

Elisa Alonso Sanz, 48 ans, est diplômée notamment de la London South Bank University et d’un MBA en Management international. Toute sa carrière s’est faite dans le secteur financier avec des débuts en 2000 chez BNP Paribas Securities Services. Elle est aussi passée par Euroclear chez lequel elle a travaillé trois ans avant de devenir auditrice pour le secteur financier auprès de Ernst & Young au Luxembourg de 2008 à 2011. Avant son entrée chez ABN Amro en 2014, elle a travaillé trois ans chez Nomura au Luxembourg.