Dominique Bourg (Université de Lausanne, Fondation Zoein) : « On ne sait pas modéliser un écosystème »

« Nous avons un défaut de connaissance que nous ne parviendrons jamais à surmonter, a estimé l’auteur, philosophe et professeur honoraire de l’Université de Lausanne. Nous sommes incapables de connaître de manière exhaustive un écosystème. Il y a un nombre de paramètres indéfini, un nombre d’interactions entre les aspects biotiques, abiotiques, à l’intérieur des êtres vivants etc. »

Alors que les études visant à mesurer l’impact de l’activité humaine sur le climat « nous renvoient à quelques équations et à des phénomènes macro », il est très complexe d’évaluer l’empreinte biodiversité car cela nécessite de compter, sur une zone géographique et une période données, l’évolution du nombre d’espèces vivantes. « On ne sait jamais, il y a toujours une approximation vraiment importante », a noté Dominique Bourg. Il a conclu en rappelant que nos connaissances sont fondamentales et très utiles mais, par définition, elles restent partielles et approximatives.