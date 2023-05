Desiree Fixler : « L’ensemble du système doit être repensé »

Plus de deux ans après vos révélations sur DWS, qu’est-ce qui a changé ou non dans l’approche de la gestion d’actifs sur l’écoblanchiment ?

Nous sommes dans une meilleure situation aujourd’hui qu’il y a deux ans. Les dirigeants d’entreprise ont tenu compte de la mise en garde de DWS et sont beaucoup moins enclins à faire de l’esbroufe et à exagérer les affirmations en matière d’ESG. Ils ont enfin compris que l’ESG n’est pas un outil de relations publiques accessoire et qu’ils ont besoin de données et de preuves pour étayer leurs déclarations sur l’ESG. Il s’agit de la transformation de l’activité principale, de la pérennisation de l’activité et de la gestion des risques. On ne peut pas s’engager à atteindre la neutralité carbone et reporter cela à plus tard. Les entreprises doivent commencer à faire des changements dès aujourd’hui et elles commencent à le comprendre.

Une autre preuve de l'évolution du secteur est le déclassement d’un certain nombre de fonds article 9 de SFDR en article 8. Beaucoup ont dit que cela s'était produit en raison des clarifications de la Commission européenne sur SFDR. Ce n’est pas tout à fait vrai. Il y a deux ans, les spécialistes de l’ESG ont adopté une approche plus agressive de la classification. Il s’agissait d’une véritable approche de cow-boy, car ils pensaient que les règles étaient ambiguës et que, de toute façon, personne n'était là pour nous pénaliser. Aujourd’hui, la plupart des gens ont compris que les produits ESG tombent sous le coup de la réglementation sur les ventes abusives, ce qui les a conduits à adopter une approche plus prudente et à rétrograder leurs fonds.

Les gérants craignent-ils toujours d’être accusés d’écoblanchiment ?

Absolument. Ils savent que les régulateurs du monde entier se concentrent sur la lutte contre l'écoblanchiment, en particulier les autorités américaines, qui ont déjà mis en cause plusieurs gérants de fonds. Chaque institution financière doit revoir l’intégrité de ses labels, engagements et déclarations. Elles doivent renforcer la gouvernance et les structures organisationnelles, les systèmes d’incitation, la formation des leurs employés et la qualité des informations communiquées.

Dans votre réponse à la consultation de l’Esma sur l’écoblanchiment, vous dites que l’écoblanchiment peut survenir n’importe où sur la chaîne de la communication d’informations. Faudrait-il des rapports de durabilité encore plus précis ?

Oui et je soutiens fermement l’initiative de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) de standardiser les publications relatives à la durabilité, en commençant par les risques climatiques. Chaque terme lié à l’ESG doit être défini de manière claire et précise. De plus, pour lutter contre l’écoblanchiment, les sociétés de gestion devraient d’abord examiner leur structure de gouvernance et d’organisation pour s’assurer que la durabilité est intégrée dans les activités de base et les fonctions de contrôle. Si le développement durable se trouve à la marge ou est traité par l’équipe de communication, c’est là que l'écoblanchiment peut se produire. C’est-à-dire qu’il y a un fossé entre le «dire» et le «faire». Les services de conformité et le bureau du directeur financier doivent superviser les informations relatives au développement durable.

Que pensez-vous des dernières réponses de la Commission européenne sur la définition de l’investissement durable dans SFDR ?

Cela ne lève toujours pas toute l’ambiguïté, ce qui est regrettable. SFDR et la taxonomie verte de l’UE partent d’une très bonne intention mais, malheureusement, leur mise en œuvre a été un véritable désastre qui a favorisé l'écoblanchiment. L’ensemble du système doit être repensé. Il permet aux fonds de l’article 9 d’investir dans des entreprises fortement émettrices sans que les gestionnaires d’actifs ne prouvent qu’ils s’engagent en utilisant des méthodes avec une escalade graduelle vérifiables et qu’ils opèrent un changement positif. C’est tout simplement absurde.

Existe-t-il un meilleur régime de publication que SFDR hors d’Europe selon vous ?

La Financial Conduct Authority (FCA) a lancé sa consultation sur la Sustainable Disclosure Regulation (SDR), sa propre réglementation et classification des fonds durables. Je pense que la FCA a présenté les choses de manière très claire et pratique. Cela dit, l’outil le plus efficace pour empêcher l'écoblanchiment reste l’action coercitive. La SEC a pris les devants. Les dirigeants d’entreprises réfléchiront à deux fois à l’ESG s’ils savent qu’ils sont passibles d’une lourde amende ou d’une peine de prison pour fraude en matière de valeurs mobilières. Je ne souhaite pas l’instauration d’un système totalitaire. Néanmoins, s’il n’y a pas de réglementation claire avec des garde-fous, les choses peuvent rapidement devenir incontrôlables. Les institutions financières doivent avoir le sentiment que des régulateurs séviront en cas d’infraction.

Quel est votre regard sur la bataille des cultures ESG dans le monde et comment peuvent-elles s’harmoniser ?

J’espère que l’ISSB harmonisera les cultures ESG. Le Groupe consultatif européen sur l’information financière (Efrag) a une vue différente avec le concept de double matérialité. L’Europe a l’habitude d’être en avance sur l’ESG. Cependant, je pense que les sociétés ne sont pas encore prêtes à rendre compte de la double matérialité de leurs activités.

Si elles ont un tel objectif, elles préféreraient probablement être labellisées B-Corp. Nous devrions commencer par une publication appropriée des risques liés à la matérialité financière, puis nous pourrons poursuivre avec les impacts.

Les États-Unis sont parfois mal perçus. La loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) est un plan de 400 milliards de dollars qui sera principalement consacré à la transition climatique et à l'énergie propre. L’argent de l’IRA est facilement accessible aux Etats. Bien qu’il y ait toujours une lutte politique entre les États verts et les États rouges basée sur la rhétorique, certains États rouges restent parmi les plus grands partisans de l’IRA. On peut critiquer l’IRA pour son protectionnisme, mais il s’agit d’un changement de grande ampleur dans l’action américaine en faveur du climat. Qu’elle le veuille ou non, l’Europe doit répondre efficacement à l’IRA.

Mais en Europe, on entend davantage parler des états américains anti-ESG qui adoptent des lois interdisant les investissements ESG que de leurs homologues...

Ce ne sont que des déclarations politiques. Le Texas, l’Arizona et la Floride adhèrent à l’IRA. Par conséquent, tout est vert en fin de compte. Les politiciens disent une chose mais en font une autre.

Vous évoquiez les données un peu plus tôt. Qu’attendez-vous d’une possible réglementation des agences de notations extra-financières ?

Les régulateurs doivent se focaliser sur des publications claires. Il convient de clarifier dès le départ le type de données et d’orientations fournies par les agences de notation ESG. Les notations sur le niveau de vert des entreprises sont souvent des notations sur la viabilité financière, et non sur les entreprises qui font du bien à la planète. Par exemple, les notations du Carbon Disclosure Project (CDP) et des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations-Unies sont basées sur les déclarations volontaires des entreprises et ne sont pas vérifiées. Ce type de notation joue un rôle dans l'écoblanchiment. La plupart des gestionnaires et des détenteurs d’actifs savent comment obtenir ces notations grâce à un certain nombre d’informations et de mots clés. Alors que six autorités enquêtent sur DWS, sa notation par le CDP est en hausse.

Que pensez-vous des gestionnaires d’actifs qui promeuvent l’engagement actionnarial dans le cadre de leurs actions environnementales ?

Il y a beaucoup de charabia dans ce domaine. Les gestionnaires et détenteurs d’actifs qui font état des milliers de réunions qu’ils ont eues avec les dirigeants des entreprises sont inutiles, car ils auraient pu parler du temps qu’il fait pendant ces milliers de réunions.

Toutefois, certains gestionnaires et détenteurs d’actifs, comme Engine n°1 aux États-Unis ou en Scandinavie, s’engagent réellement auprès des entreprises. Tout d’abord, les sociétés de gestion et les institutionnels peuvent remonter des choses, ce qui est la première façon de s’engager. Si le vote proxy ne fonctionne pas, on passe aux résolutions d’actionnaires. Si celles-ci ne fonctionnent pas, il est possible de recourir au procès en justice par le biais d’actions collectives. Enfin, il est toujours possible d’interpeller publiquement les entreprises et de procéder à des désinvestissements. Vous devez suivre les progrès d’une entreprise en simultané. Si vous ne suivez pas les progrès ou si vous ne pouvez pas démontrer que vous avez remonté des choses, ne parlez pas d’engagement actionnarial.

Dans votre réponse à l’Esma, vous ciblez aussi les coalitions net-zéro. Comment contribuent-elles à l’écoblanchiment ?

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) a échoué et pourrait devenir le plus gros cas d’écoblanchiment de tous les temps. Encore une fois, où sont les données et les preuves derrière les déclarations de Gfanz ? J’ai vraiment insisté auprès de mon directeur général chez DWS pour que nous devenions un membre fondateur de Gfanz. DWS y a adhéré. J'étais très bien intentionné, mais je ne savais rien. Je pensais que cela nous obligerait à mettre en place un véritable plan d’action pour décarboner le portefeuille. Cela n’a pas été le cas, car l’alliance nous permet de faire du sur-place. Il vous suffit d’identifier vos actifs à faible émission de carbone et de présenter une sous-partie de votre portefeuille investie dans des entreprises comme Apple, Microsoft et de l’immobilier vert, sans toucher à vos plus gros émetteurs.

Les ONG opposent souvent la nature à la finance, laquelle des deux subsistera en fin de compte ?

La plupart des entreprises ont pour seul objectif de créer de la valeur. Seule une minorité d’entre elles, comme celles certifiées B-Corp, sont motivées par leur mission et leur impact. La plupart des entreprises se fixent donc des objectifs en matière de développement durable afin de rendre leur entreprise durablement rentable. Il ne s’agit pas de faire des câlins aux arbres et de rendre le monde meilleur. Il s’agit d’assurer la pérennité de l’entreprise, d’en planifier la résilience et de gérer les risques, ainsi que d’identifier de nouvelles opportunités de produits et de services. Comme lors de la crise du Covid-19, ce n’est que lorsque nous sommes confrontés à une catastrophe que les entreprises et les gouvernements agissent en urgence et changent de cap. Tant que nous n’aurons pas atteint ce point de basculement, la finance régnera.

