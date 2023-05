Denis Panel : Aligné

Vivre en accord avec ses valeurs semble important pour Denis Panel. C’est en tout cas l’une des raisons qui l’ont poussé à rejoindre Sycomore Asset Management en tant que directeur général. « J’ai trouvé à travers Sycomore AM beaucoup de réponses à mes questions concernant notre environnement bousculé. Il y a un parfait alignement entre mes convictions personnelles sur l’environnement et le social et la mission première de Sycomore AM », affirme-t-il.

Le dirigeant vient de prendre ses fonctions au sein de la boutique spécialisée dans les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), dont la devise est « humaniser l’investissement ».

Né à Grenoble, Denis Panel a toujours eu le goût de l’économie, de la géopolitique et des statistiques, transmis par son père, professeur agrégé de sciences économiques et sociales. Après des classes préparatoires scientifiques, il se tourne vers des études d’actuariat « avec l’idée de devenir un spécialiste des probabilités et des statistiques ». A la faveur d’un stage chez Fimagest, l’ancienne société de gestion fondée par Alain Wicker, il découvre la gestion d’actifs. « J’ai eu un coup de cœur pour ce secteur. C’est une aventure humaine, un métier où on est connecté à l’actualité économique et financière, et où l’on peut tout faire : marketing, vente, innovation produits… »

Pour sa dernière année d'études, Denis Panel effectue un stage chez Société Générale Asset Management, dans la recherche. Il y est embauché en 1994 pour faire de la gestion de taux. Un métier qu’il continuera à exercer au sein de Crédit Agricole Asset Management à partir de 1997. En 2004, son périmètre s’élargit et il prend la responsabilité de l’allocation d’actifs et des gestions diversifiées.

BNP Paribas contacte Denis Panel en 2007 pour fonder le groupe Sigma, spécialisé en performance absolue et gestion systématique, « un projet passionnant », précise-t-il. En 2011, cette activité est filialisée pour donner vie à Theam, dont il prend la direction en 2013. La société, qui intégrait également les équipes de Harewood AM, combinait les expertises liées à la performance absolue mais aussi les gestions quantitatives et indicielles. « L’idée était de créer un champion des gestions modélisées, des gestions quantitatives, indicielles et de performance absolue. Cela a très bien marché. Nous avons connu un très fort développement, notamment au travers de nouvelles stratégies. »

Fondée en 2001, Sycomore est aujourd’hui détenue par Generali Investments à 59,2 %. Elle réunit plus de 70 collaborateurs et gérait 7,1 milliards d’euros fin 2022.

L’année 2017 connaît un nouvel événement : « Mon patron de l’époque me demande si je veux créer un groupe encore plus large », raconte Denis Panel. C’est la naissance de MAQS, qui regroupe toutes les équipes de Theam, fusionnées par BNPP AM, les équipes de CAM Gestion – le spécialiste de la gestion assurantielle de BNPP AM – et Fund Quest – le sélectionneur de fonds de BNP Paribas –, toute la recherche macroéconomique et les solutions d’investissement de BNPP AM et une équipe de solutions sur mesure pour les institutionnels, appelée Solutions & Client Advisory. Un ensemble de 160 milliards d’euros et 160 collaborateurs que Denis Panel dirigera jusqu’en mars 2023.

De cette expérience, Denis Panel retient « l’aventure humaine fantastique » et surtout « mon premier virage ESG » en 2008. « Nous avons créé avec Sigma le premier ETF low carbon en Europe, bien avant l’Accord de Paris. Cela a été ma première incursion dans l’ESG et cela m’a suivi tout au long de ma carrière », relate-t-il.

Cet intérêt pour la gestion durable prend sa source dans des convictions personnelles « fortes » : « Nous vivons dans un environnement bouleversé par des changements tectoniques, amplifiés par les questions géopolitiques, énergétiques, technologiques, décrit-il. De mon point de vue, l’investissement socialement responsable (ISR) est une solution pour l’ensemble de ces grands enjeux. En m’engageant dans ce domaine, j’avais le sentiment de participer à une recherche de solutions collectives et d’avoir un impact. »

Entrepreneuriat

Dans ce contexte, rejoindre Sycomore AM était une évidence. Cette opportunité est aussi arrivée à un moment où Denis Panel avait envie d’un projet « plus entrepreneurial, à taille humaine, plus réactif et plus aligné sur mes valeurs ». Sycomore AM cochait toutes les cases, « maison de conviction, très crédible sur l’ISR et sur la gestion. Cela m’a tout de suite embarqué ».

Denis Panel devra à son tour embarquer les équipes qui, pour la première fois, ont un dirigeant venu de l’extérieur. Pour cela, le nouveau patron compte sur sa conception du leadership. « Ce qui est important pour moi est d’en faire une aventure pas uniquement collaborative, mais participative. Il faut définir une vision ensemble et avancer dans la même direction. »

Denis Panel souligne aussi l’importance de l’authenticité et de la transparence. « En 2023, pour avoir un leadership qui a du sens, il faut être capable de parler facilement de ses erreurs et trouver des solutions et progresser », estime ce lecteur de Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Au-delà de cette lecture sérieuse, et de celles sur la transition énergétique et la raréfaction des ressources, Denis Panel avoue son penchant pour les romans très noirs, comme ceux d’Emmanuelle Bayamack-Tam.

Mais pour prendre du recul, rien ne vaut la méditation pleine conscience. Le dirigeant la pratique assidûment, grâce à sa formation MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). « Cela me permet de prendre soin de moi, de relativiser et d’aller à l’essentiel, mais aussi d’accorder plus d’importance à l’humain et aux gens qui nous entourent », explique Denis Panel. En complément, ce père de deux enfants fait également du yoga. « Le yoga et la méditation viennent contrebalancer mes journées de travail très soutenues et m’apaiser. J’ai trouvé un équilibre dans ces deux pratiques », sourit-il. ■

SON PROFIL

Denis Panel, 52 ans, est actuaire, diplômé de l’Institut de science financière et d’assurances (Isfa).Avant de rejoindre Sycomore, il était directeur du pôle d’expertise MAQS (Multi-Asset, Quantitative and Solutions), le plus grand centre d’investissement de BNP Paribas Asset Management. Il commence sa carrière en 1994 chez Société Générale AM en tant que gérant de taux, puis rejoint Crédit Agricole AM en 1997 et devient responsable mondial de la gestion diversifiée en 2004.