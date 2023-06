Dans le bureau de Dominique Dorlipo

A deux pas de l’Arc de Triomphe, Goldman Sachs a établi son nouveau siège parisien : le 83 avenue Marceau impose sa structure entièrement reconfigurée. C’est l’architecte français Dominique Perrault, connu pour ses travaux « groundscape », c’est-à-dire qui reconfigurent aussi des espaces en sous-sol pour modifier leur utilisation, qui a mené des travaux colossaux, en plein Covid.

Cet esprit de reconversion se ressent dans cet immeuble bâti dans les années 1960, propriété de SFL (ex-Société Foncière lyonnaise) depuis 2007 et loué par Goldman Sachs depuis l’an dernie. Des espaces autrefois aveugles ont été mis au « premier jour », comme le business center, la cafétéria Loom et des jardins paysagés. L’architecture d’intérieur a été pensée par Ana Moussinet. Elle est incroyablement proche du standing d’un hôtel de luxe ou d’un palace parisien.

Le clou du spectacle reste la terrasse, avec des points de vue magnifiques sur tout Paris dont l’arche voisine imaginée par Napoléon Ier. Pour Dominique Dorlipo, le responsable de la division asset management à Paris depuis 2021, « rester là ne serait-ce que dix minutes permet de recharger les batteries », et on le comprend.

Ce sixième étage est d’ailleurs dévolu à l’accueil des clients, tous impressionnés par la vue et la structure de l’aménagement. L’immeuble aurait accueilli l’an dernier près de 300 visiteurs, clients ou prospects, par mois.

Les équipes de Goldman Sachs AM ont emménagé en mai 2022 après être restées dans des bureaux partagés avenue Hoche. Elles ont été rejointes par celles de NN IP en février. Cinq salariés sur huit sont restés suite à l’acquisition.

Toutes les activités de Goldman Sachs sont rassemblées ici, y compris celles de gestion de fortune et bien sûr de banque d’investissement et de marché. Ces dernières n’étaient pas loin, avenue Kléber, dans l’immeuble Scor où elles louaient un étage.

L’immeuble accueille actuellement 380 salariés de la banque américaine (un autre locataire occupe le rez-de chaussée), mais la surface louée promet des capacités de plus de 500 personnes. Paris est devenu le plus gros hub de Goldman Sachs en Europe continentale après Francfort et connaît la plus forte croissance du continent.