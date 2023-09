Carmignac annonce trois arrivées dans les équipes commerciales

Loïc Villebrun et Teddy Cognet rejoignent Carmignac, respectivement au poste de responsable relations banques et institutionnels et de directeur régional distribution. Augustin Radot, au sein de la société depuis 2016, rejoint également l’équipe commerciale au poste de directeur régional distribution.

Loïc Villebrun commence sa carrière en 2005 chez Tocqueville Finance, en tant que responsable du développement institutionnel et grands comptes. Il rejoint ensuite Franklin Templeton en 2012, puis Muzinich & Co et Atlantic en 2016, où il occupe la fonction de directeur marketing relations clients institutionnels. Basé à Paris, il est rattaché à Frédéric Monnet, directeur commercial banques et institutionnels.

Teddy Cognet a occupé différents postes commerciaux dans le secteur de la gestion d’actifs. Il débute à la Financière de l’Echiquier en 2010, en tant que responsable des relations partenaires. De 2019 à 2020, il est ensuite responsable distribution France pour C-Quadrat AM France. Puis, avant de rejoindre Carmignac, il occupe le poste de directeur du développement chez Fenthum. Basé à Paris, Teddy est rattaché à Pierre Andriveau, directeur commercial distribution.

Enfin, Augustin Radot est depuis 2016 spécialiste produits sur les stratégies actions et patrimoniales au sein de Carmignac après des expériences chez Société Générale et Rothschild & Co. Il est également rattaché à Pierre Andriveau.

A lire aussi: