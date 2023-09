Ali Dibadj : «Les meilleures acquisitions sont celles qui permettent d’ajouter des compétences»

Entre janvier et mars 2023, Janus Henderson a enregistré son premier trimestre de collecte nette en sept ans. Cela marque-t-il le début d’un redressement de la collecte ?

C’est assurément le signe que nous sommes sur la bonne voie. La plupart des clients ont eu une approche attentiste face aux changements que nous avons apportés à l’entreprise. Ils semblent estimer que ces changements sont positifs et nous font confiance. Je n’anticipe pas pour autant une croissance linéaire de la collecte à partir de maintenant ! C’est un début et il y aura forcément des rechutes. Mais globalement, la tendance est à l’amélioration. Nous avons aussi constaté cela au deuxième trimestre, avec des flux certes négatifs mais bien moindres que ceux de l’année dernière.

Comment analysez-vous les difficultés que vous avez rencontrées pour attirer de l’argent auprès des investisseurs ces dernières années ?

L’une des explications est que nous sommes une société centrée sur le service client. Cela est en partie lié à la fusion entre Janus et Henderson, qui a eu lieu il y a sept ans. Nous avons trop pensé à ménager nos clients grâce à ce « service client » plutôt qu’aux avantages que la fusion pouvait présenter. Nous avons été très bons pour conserver nos clients existants, mais nous avons eu du mal à les orienter vers nos autres expertises et à en gagner de nouveaux, ce qui semble s’améliorer aujourd’hui.

Quelles leçons tirez-vous de la fusion, justement ?

La fusion était logique. Les deux sociétés de gestion étaient très complémentaires. L’une était centrée sur les Etats-Unis, avec une gestion plutôt croissance, actions et retail, et l’autre était plus internationale, plus institutionnelle avec des investissements plus core et obligataires. En pratique, toutes les fusions sont difficiles. Nous avons fait un bon travail pour intégrer les sociétés. Mais nous aurions pu faire mieux. Par exemple, nous avons conservé des codirigeants pour les différentes activités pendant longtemps. Nous avions même deux directeurs généraux ! L’idée sous-jacente était de réunir le meilleur des deux mondes et de garder les talents. Cela s’est fait au détriment de la prise de décision et a peut-être ralenti le processus de fusion. Nous avons été trop tournés vers nous-mêmes, nous assurant que la technologie fonctionnait, que les personnes s’entendaient bien, que les cultures s’accordaient... Nous avons peut-être raté quelque chose.

322 milliards de dollars d’encours à fin juin 2023

Vous avez identifié des réductions de coûts de 40-45 millions de dollars en octobre 2022. Où en êtes-vous ?

Nous aurons bouclé ce plan de réduction de coûts avant la fin de l’année, et nous serons plutôt dans la partie haute de cette fourchette. La moitié de ces réductions a porté sur les rémunérations. Nous avons notamment éliminé les doublons que j’évoquais plus tôt. Sur l’autre partie, cela devrait se matérialiser avant la fin de l’année. Cela concerne par exemple les contrats immobiliers ou sur les données de marché. Le plus important est de comprendre que nous n’avons pas réduit nos coûts pour réaliser des économies, mais pour réorienter cet argent vers de nouveaux projets. Ce sont donc 45 millions de dollars que nous allons investir dans les commerciaux, la technologie, des expertises d’investissement… Autant d’éléments qui doivent apporter de la croissance à nos clients. Cela fait partie de notre projet « Fuel for Growth ».

Dans quels domaines voulez-vous croître ?

Notre stratégie tourne autour de trois axes. Le premier est de protéger et faire grandir nos activités cœur de métier. Nous nous sommes rendu compte que sur certaines classes d’actifs, comme les actions monde ou l’obligataire, nous avions une part de marché très faible au regard de nos performances de gestion. Notre deuxième axe est l’amplification de nos forces. Nous avons des expertises plus récentes, que nous n’avons pas présentées à suffisamment de clients. Je songe à nos franchises tech ou santé, immobilière, titrisation, hedge funds… Le dernier axe est la diversification.

Vous êtes principalement une maison actions, puisque cela représente 62 % de vos encours. Comment comptez-vous vous diversifier ?

D’abord, nous avons encore des marges de croissance dans les actions. Ensuite, je ne veux pas dicter la juste répartition de nos actifs. Le bon mix est celui que nos clients veulent. Mais nous voulons grandir dans tous les domaines. Notre part de marché est typiquement presque toujours inférieure à 2 % et souvent inférieure à 1 %, dans toutes les régions et catégories que nous avons, alors que notre performance est souvent dans la première moitié. Pour nous diversifier, nous avons par exemple recruté une équipe dette émergente de Danske Bank AM en 2022. Nous avons aussi créé une joint-venture avec Privacore dans le non-coté.

Cette joint-venture avec Privacore Capital vise la distribution de fonds d’actifs non cotés aux particuliers. Quelles sont vos ambitions dans ce domaine ?

Privacore propose une solution servant un double objectif : sélectionner les meilleurs gestionnaires dans le non-coté ou gérants alternatifs pour les investisseurs et aider les gestionnaires du non-coté à accéder aux clients et à les servir. Pour nous, cette joint-venture est une occasion formidable de pénétrer le marché du non-coté avec une équipe extraordinaire composée d’anciens de Blackstone et d’AQR. Nous pensons que le non-coté va devenir une composante de plus en plus importante dans l’allocation des particuliers et des institutionnels.

10 milliards de dollars d’actifs en ETF

Allez-vous aussi vendre certaines de vos stratégies par le biais de cette plateforme ?

Nous n’en avons pas à vendre à ce stade mais cela viendra. Nous ambitionnons de croître dans le non-coté. Pour cela, nous aurons besoin de recruter ou acquérir des équipes.

Vous êtes donc toujours ouvert à de petites acquisitions…

Nous sommes ouverts à de petites et grandes acquisitions qui nous permettent de compléter notre gamme d’expertises. Notre stratégie d’acquisition est très simple : elle est guidée par la demande de nos clients.

Quelles autres expertises vous demandent-ils ?

Nos clients nous demandent de nous développer dans d’autres parties du monde, que ce soit pour la gestion ou la distribution. Nous avons aussi des questions autour des investissements fiscalement avantageux, comme les obligations municipales aux Etats-Unis, les SMA (separately managed accounts) ou les ETF (exchange-traded funds). Nous nous intéressons donc à différents sujets. Cela étant, à l’heure actuelle, le non-coté est probablement ce qui nous est le plus demandé.

Pourriez-vous refaire une grosse acquisition ?

Nous restons opportunistes mais plus la cible est importante, plus le risque de doublon est élevé. Nous ne ferons pas d’acquisition pour des synergies de coûts mais pour apporter un nouveau savoir-faire à nos clients. Les meilleures acquisitions sont celles qui permettent d’ajouter des compétences.

La zone Europe Moyen-Orient Afrique représente seulement 31 % de vos clients. Ne voulez-vous pas être plus forts en Europe ?

Nous voulons grandir d’une manière générale. Nous avons des perspectives énormes de croissance en Europe. Nous pensons aussi que nous pouvons nous développer plus rapidement en Asie ou en Amérique latine. Et l’Amérique du Nord continue d’être un marché vibrant que nous voulons continuer à voir grandir.

Quelles sont vos ambitions en Asie ?

Importantes ! Nous bénéficions d’une forte notoriété mais, en général, nous ne sommes connus que pour une seule classe d’actifs sur chaque marché. Notre objectif est de nous faire connaître sur les autres. Nous sommes installés à Singapour, Hong Kong, Tokyo, en Australie… Il y a de nombreuses opportunités dans la région et nous pouvons doubler notre activité dans un avenir proche.

Il nous faudra nous associer avec un partenaire pour distribuer nos ETF sur le Vieux Continen Ali Dibadj

Vous êtes présents sur le marché des ETF depuis longtemps. Or vous n’êtes pas identifiés comme un acteur dans ce domaine. Quelles sont vos ambitions, notamment en Europe ?

Il est vrai que nous ne sommes pas très visibles alors que nous avons près de 10 milliards de dollars d’actifs en ETF. Nous nous sommes principalement développés dans les ETF obligataires gérés activement aux Etats-Unis. Nous avons aussi des ETF immobiliers, small & midcaps que nous n’avons pas trop poussés. Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur les Etats-Unis. Or d’autres régions du monde sont intéressées par nos ETF obligataires américains. En Europe, c’est différent car il existe un standard européen pour les ETF. Il faudra donc que nous nous associions avec un partenaire pour distribuer nos ETF sur le Vieux Continent.

Janus Henderson a une double culture, américaine et européenne. Or en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance), les opinions divergent dans ce domaine. Comment gérez-vous cela ?

Je ne dirais pas que notre culture est double mais qu’elle est internationale. Nous sommes actifs dans le monde entier et avons des bureaux dans 25 pays. Cela posé, les divergences liées à la culture sont très courantes. Le vrai problème de l’ESG vient de l’absence de définition commune. Mais si, comme nous, vous pensez que l’ESG a un impact financier positif sur les investissements, je ne vois pas quel investisseur pourra s’y opposer.

Comment voyez-vous le secteur de l’asset management évoluer dans un contexte devenu plus difficile ?

Le secteur traverse en effet une période difficile, car l’environnement change très rapidement et il n’est pas toujours assez réactif. Mais n’oublions pas que la période est encore plus difficile pour nos clients et les clients de nos clients ! Ce qui change pour les dix prochaines années est que le capital a un coût. Ce n’est pas le « nouveau normal », c’est le « normal normal » ! Ces dix dernières années, une société de gestion qui travaillait dur pour investir dans de bonnes entreprises n’avait aucun avantage. Il importait peu que les entreprises soient bonnes ou mauvaises car les mauvaises obtenaient aussi de l’argent. Mais sur les dix prochaines années, choisir une bonne ou une mauvaise entreprise sera déterminant. Les mauvaises entreprises feront faillite. C’est une bonne nouvelle pour Janus Henderson, car nous faisons de la recherche à longueur de journée afin de distinguer les bonnes entreprises des mauvaises. Cela fera la différence pour nos clients, et les clients de nos clients. ■

SON PARCOURS

Ali Dibadj est directeur général de Janus Henderson Investors et membre du conseil d’administration depuis juin 2022. Il dirige aussi le comité exécutif de la société. Avant de rejoindre Janus Henderson, Ali Dibadj était depuis 2021 directeur financier et responsable de la stratégie chez AllianceBernstein. Entre 2006 et 2021, il y a occupé différentes fonctions. Précédemment, Ali Dibadj avait passé près de dix ans dans le conseil en stratégie, notamment chez McKinsey et Mercer. Ali Dibadj est titulaire d’une licence en ingénierie du Harvard College et d’un doctorat spécialisé dans le droit et les affaires de la Harvard Law School.