AEW Europe lance une plateforme de dette privée de 3 milliards d’euros

Le gestionnaire d’actifs immobiliers AEW annonce la création d’une nouvelle plateforme de dette privée de 3 milliards d’euros. Un lancement qui s’inscrit dans le cadre du transfert au sein d’AEW de l’activité de dette privée de Natixis Investment Managers International. Car à l’issue d’opérations avec la Banque Postale finalisées en mai, Natixis IM est devenu le détenteur de 100 % du capital d’AEW Europe.

Pour diriger cette plateforme, Jonathan Stevens a été nommé au poste nouvellement créé de responsable dette privée. Basé à Londres, il sera attaché à Rob Wilkinson, président directeur général Europe d’AEW et rejoindra également le comité exécutif européen de la société de gestion. Jonathan Stevens aura pour mission de développer la plateforme de dette privée d’AEW, en fournissant notamment aux clients une gamme élargie de produits d’actifs réels.

Avant cette nomination, Jonathan Stevens était le responsable Europe et directeur adjoint des investissements Monde de la dette infrastructure chez BlackRock. Avec plus de 20 ans d’expérience dans ce secteur, il commence sa carrière chez PwC, puis occupe par la suite des postes de direction chez CIBC, BNY Mellon et West LP AG.

A lire aussi:

“La dette infrastructure et immobilière soigneusement sélectionnée présente des caractéristiques attrayantes telles que la garantie des actifs réels et une plus faible corrélation économique conduisant à un taux de défaut bas et à des taux de recouvrement élevés”, commente Jonathan Stevens dans un communiqué.

L’équipe dette privée de Natixis IM International totalise 1,2 milliard d’euros sous gestion au 30 juin 2023 (dette infrastructure et aviation, dette privée à destination des PME). Une activité qui viendra renforcer le portefeuille de dette immobilière européenne d’AEW, totalisant au 30 juin 2023 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion.