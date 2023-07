La nomination à Bruxelles de l’Américaine Fiona Scott Morton suscite la controverse

Depuis son annonce, mardi 11 juillet, la nomination de Fiona Scott Morton à un poste clé, à Bruxelles, suscite une levée de boucliers. L’Américaine a été nommée nouvelle économiste en chef à la puissante direction générale de la Concurrence, notamment en charge de la régulation des géants de la tech.

Au risque de conflits d’intérêts. Outre sa nationalité - en principe, les institutions communautaires sont tenues d’embaucher des ressortissants de l’UE - son parcours professionnel interroge : elle a auparavant travaillé comme consultante pour des sociétés technologiques américaines, comme Amazon, Microsoft et Apple, puis pour la division antitrust du département de la justice américain, sous la présidence de Barack Obama.

Sa nomination suscite la polémique, à l’heure où l’Europe cherche à défendre sa souveraineté numérique – et économique – face aux Etats-Unis, avec pour marqueurs la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) et la législation sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), qui pourraient bien gêner aux entournures les Big Tech.



Protestations du gouvernement et du Medef

La polémique a enflé le week-end dernier. Le 13 juillet, deux ministres français, Catherine Colonna et Jean-Noël Barrot, s’étonnaient sur Twitter de cette nomination, estimant qu’elle méritait «d'être reconsidérée» par la Commission européenne. Las, le lendemain, cette dernière a adressé une fin de non-recevoir au gouvernement français, qui réclamait l’annulation de ce recrutement.

Le même jour, Thomas Fauré, fondateur de la start-up Whaller, lançait une pétition en ligne réclamant l’annulation de cette nomination. Lundi 17 juillet après-midi, elle avait recueilli plus de 13.000 signatures, a constaté L’Agefi.

Au Parlement européen, les chefs des groupes PPE (droite), S&D (sociaux-démocrates), Renew (centristes et libéraux) et Verts ont également écrit à la Commission pour lui demander «d’annuler cette décision», dénonçant un risque de conflit d’intérêts et celui d’une ingérence de Washington.

Dans la foulée, le 14 juillet au soir, l’organisation patronale française, le Medef, a associé sa voix à cette initiative transpartisane, rappelant, dans son communiqué, que «la régulation du numérique est un enjeu capital pour la France et pour l’Europe, qui vient d’ailleurs d’adopter le DMA». Et que «c’est le Department of Justice qui (…) a condamné un grand nombre d’entreprises européennes et françaises, au premier rang desquelles BNP Paribas ou Airbus, à de lourdes sanctions financières, tout en épargnant généralement les entreprises américaines.»

Audition de la Commissaire à la concurrence

A ce poste, si elle est confirmée, Fiona Scott Morton jouerait un rôle clé dans les décisions prises par Margrethe Vestager, la commissaire chargée d’enquêter sur les comportements anticoncurrentiels des entreprises, et d’autoriser les fusions et acquisitions.

Reste à voir si la Commission européenne maintiendra bien son agenda, face à la bourrasque qu’a suscitée cette annonce. Margrethe Vestager sera auditionnée ce mardi après-midi au Parlement européen à ce sujet, indiquaient lundi plusieurs médias, citant une porte-parole de l’exécutif.

La candidature Fiona Scott Morton avait pourtant été actée et approuvée par le Collège des Commissaires. «La décision a été prise. Nous ne voyons pas de raison de la reconsidérer», assurait vendredi dernier la porte-parole de la Commission, Dana Spinant, lors d’un point de presse. Fiona Scott Morton devrait donc prendre ses fonctions le 1er septembre, pour un contrat de trois ans. Si sa nomination résiste à la fronde.

A lire aussi: