Du financement privé, des garanties publiques, une touche de philanthropie, de l’impact et une thématique pays émergents : voici la recette de la « blended finance », ou financements panachés. En clair, il s’agit de rendre envisageables des investissements à fort impact climatique ou social dans des pays émergents, en abaissant le niveau de risque de l’ensemble avec des garanties d’entités publiques telles que des banques de développement. Comme un millefeuille rendu plus digeste grâce à une couche d’ingrédients plus légers. Ce type d’investissement existe depuis quelques années mais commence à gagner en visibilité.

Le réseau mondial consacré à la blended finance, Convergence, estime que les montants mobilisés pour ces financements ont atteint près de 180 milliards de dollars entre 2010 et 2022, avec un flux annuel de capitaux de l’ordre de 9 milliards de dollars depuis 2015. Ce qui reste très faible au regard des montants nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, estimés à 4.200 milliards de dollars annuels dans les pays émergents. Mais les levées de fonds dédiées se multiplient et gagnent en ampleur.

Une collecte dynamisée

Le sujet est poussé par l’actualité. Le sixième rapport de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), publié le 20 mars 2023, met en exergue l’importance de la finance et de la coopération internationale pour accélérer l’action climatique, rappelle la Banque de France dans son bulletin « Economie et financements internationaux » de mars-avril 2023. La taxonomie européenne et les engagements d’augmenter la part verte des investissements des assureurs et des fonds de pension représentent un autre moteur.

En France, des acteurs ont fait état d’avancées dans leur collecte ces derniers mois. En février 2023, Rgreen Invest et son partenaire Echosys Invest ont annoncé une clôture intermédiaire de leur fonds Afrigreen Debt Impact Fund à 87,5 millions d’euros. Celui-ci a pour but de financer la construction de centrales solaires en Afrique afin de remplacer l’usage de combustibles fossiles. Le premier tour de table réunit la Banque européenne d’investissement (BEI), l’International Finance Corporation (IFC, groupe de la Banque mondiale), la Finland-IFC Blended Finance for Climate Program, la Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) et Proparco (groupe Agence française de développement). Les banques françaises Société Générale et BNP Paribas complètent ce tour de table. Afrigreen vise une taille cible de 100 millions d’euros auprès d’institutions de financement du développement et d’investisseurs privés.

1.000 milliards de dollars, c’est le besoin de financement annuel en énergies renouvelables pour une trajectoire des pays émergents compatible avec une neutralité carbone en 2050 Source : Agence internationale de l’énergie

Mirova a aussi développé plusieurs instruments en finance mixte. Ses fonds liés au capital naturel comprennent une thématique de gestion durable des terres dans les pays en développement et bénéficient d’investissements publics de l’Agence française de développement, de la BEI ou des gouvernements britannique, canadien et luxembourgeois. Une autre thématique est consacrée à l’économie bleue dans les pays en développement, qui a reçu une garantie du gouvernement américain. Le fonds Gigaton se consacre pour sa part à l’accès à l’énergie et aux énergies renouvelables. Il bénéficie d’investissements du gouvernement américain et de la Suède et a annoncé un premier closing mi-mars 2023 à 171 millions de dollars. La taille cible du fonds est de 500 millions. Il prévoit de déployer 1,2 milliard de dette privée tout au long de sa durée de vie.

Structuration spécifique

« Les structures de blended finance de type fonds tranchés, c’est-à-dire des fonds ayant différentes catégories de parts avec des priorités de remboursement différentes, ou de type garanties de portefeuille, commencent à être connues des investisseurs institutionnels, explique Gautier Quéru, managing director capital naturel chez Mirova. Nous avons ainsi pu mobiliser des investissements d’investisseurs tels qu’Allianz ou BNP Paribas Cardif dans nos fonds capital naturel. » Néanmoins, une phase de pédagogie reste nécessaire collectivement pour que ces fonds deviennent plus consensuels, précise-t-il.

Allianz a également investi dans les fonds portés par son gérant Allianz Global Investors. Les compagnies du groupe ont soutenu sa gamme de fonds de dette en blended finance depuis leur lancement en 2017, désormais ouverte aux institutionnels tiers. Ces fonds font partie des moyens concrets que l’assureur, très engagé dans la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA, alliance des détenteurs d’actifs pour la neutralité carbone), utilise pour décarboner son portefeuille d’actifs.

En finance climatique, nous avons besoin à la fois d’investissement en capital et en dette pour créer une catalyse. MARTIN EWALD, managing director au bureau de Londres d’Allianz GI, en charge de l’équipe d’investissement à impact

« Les assureurs investissent habituellement sur les marchés émergents uniquement à travers les marchés publics. Donc mixer émergents et illiquidité fait peur, explique Gaelle Allet, spécialiste produit senior, marchés privés chez Allianz GI. Mais avec les protections des institutions internationales, nous arrivons à un profil investment grade contre une notation B. Il est nécessaire de mener un gros travail de structuration pour ne pas tomber dans le traitement prudentiel réservé à la titrisation. Les garanties des acteurs publics améliorent le calcul d’exigence de capital prudentiel. »

Le gérant intervient également en actions avec des financements panachés. Il a monté un fonds de fonds de capital-investissement, AfricaGrow, qui a pour but d’investir dans des fonds de private equity et de capital-risque en Afrique. Le volume initial du fonds se monte à 200 millions d’euros et résulte d’une coopération entre le secteur public et le secteur privé : 100 millions proviennent du ministère allemand de la Coopération économique et du développement, 30 millions d’une filiale de la banque publique allemande KfW et 70 millions du groupe Allianz. Son ambition consiste à participer à l’émergence de petites et moyennes entreprises, et donc de permettre de créer des emplois et de la croissance économique. « En finance climatique, nous avons besoin à la fois d’investissement en capital et en dette pour créer une catalyse, avec du capital pour lancer le processus et de la dette pour changer d’échelle », explique Martin Ewald, managing director au bureau de Londres d’Allianz GI, en charge de l’équipe d’investissement à impact.

La blended finance devrait encore recevoir de l’attention dans les semaines à venir. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra les 22 et 23 juin à Paris, s’est fixé, parmi quatre objectifs, celui de travailler sur les moyens de mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique.