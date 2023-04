Un environnement enfin propice aux hedge funds

Les conditions de marché sont réunies pour que les hedge funds prospèrent. Une allocation dans un panier de hedge funds diversifié par stratégies et par styles prend désormais tout son sens au sein des portefeuilles, permettant de compléter idéalement une exposition aux actions et aux obligations.

Le concept de base d’une stratégie de hedge funds consiste à acheter des actifs sous-évalués et à vendre à découvert ceux estimés trop chers. Cette dispersion constitue un facteur de performance pour tous les types de stratégies alternatives. Pourtant, depuis 2009, l’industrie des hedge funds a connu une période difficile, la dispersion n’allant plus dans la bonne direction.

L’année 2022 a marqué un tournant et un nouveau régime est désormais en place, les banques centrales ayant renoué avec leur mission première – veiller à la stabilité des prix. Cela a créé un environnement particulièrement mouvementé sur les marchés financiers, exacerbé par le conflit en Ukraine. Même avant les problèmes de prix de l’énergie liés à la guerre, l’économie américaine montrait des signes de surchauffe, et des hausses de taux étaient donc nécessaires pour enrayer l’inflation. Dès lors, les perspectives sur le segment alternatif se sont alignées positivement pour 2023, avec des taux plus élevés – pour le moment du moins – mais aussi une volatilité qui se maintient et une incertitude qui prévaut sur tous les types de marchés, que ce soit les actions, les taux ou les devises.

Si les opportunités sont attrayantes, il faut être attentif à la stratégie des fonds et surtout à leur style John Argi, co-head of Alternative Investment Solutions à l’Union Bancaire Privée (UBP)

Attention cependant à ne pas mettre tous les hedge funds dans le même panier ! Les opportunités sont certes attrayantes, mais il faut être attentif à la stratégie du fonds, et surtout à son style. La moitié de l’industrie environ étant constituée de fonds « long/short equity », il est important de se montrer sélectif car, dans le contexte de marché actuel, les fonds ayant une forte sensibilité aux actions seront encore mis à rude épreuve. En revanche, il y a plusieurs catégories de gérants spécialisés dans leur secteur qui devraient être à même de générer des performances intéressantes.

Autre élément majeur, ce nouveau régime devrait se traduire par une dispersion accrue entre les gagnants et les perdants, créant ainsi un terrain de jeu propice pour beaucoup de solutions alternatives, telles que les stratégies quantitatives ou celles de type « global macro ».

Suivant ces deux approches, les incertitudes liées à l’inflation et aux risques de récession engendrent des opportunités de trading, le sentiment de marché passant rapidement de la panique au déni. Ces stratégies sont généralement en mesure de bénéficier davantage de cette volatilité. L’ouverture récente de la Chine se révèle être aussi une thématique intéressante pouvant donner lieu à de nouvelles opportunités car les gérants pourront tirer parti de ce contexte, et notamment des afflux de fonds au sein de cette région après trois ans environ d’inactivité.

S’agissant plus spécifiquement des stratégies long/short equity, la forte dispersion sera leur principal moteur de rendement. Dans l’ensemble, les perspectives sur les bénéfices des entreprises et les marchés boursiers en 2023 n’apparaissent guère optimistes. Il faut donc s’attendre à ce que les fondamentaux reprennent le dessus dans la détermination du prix des actions, et c’est ce facteur qu’il convient d’analyser. Les entreprises au bilan solide seront considérablement moins affectées que celles affichant un bilan plus fragile. Dans un tel contexte, les stratégies à faible sensibilité aux actions seront très attractives.

La maturité des investissements alternatifs offre de réelles complémentarités avec les autres actifs détenus, permettant d’équilibrer ses investissements

Quant au crédit, compte tenu de l’environnement actuel, certaines entreprises surendettées ne pourront désormais plus faire face à l’augmentation du coût de la dette accumulée depuis le début de la pandémie, en 2020. Cela provoquera des restructurations, avec à la clé un ensemble d’opportunités pour les gérants de crédit, et la possibilité de capter des revenus d’intérêts plus élevés.

Au-delà de ces facteurs conjoncturels, l’industrie alternative a par ailleurs connu un réel changement structurel, avec la multiplication des hedge funds organisés sous forme de plateformes « multigérants ». Même si chacune a ses spécificités, elles se distinguent clairement par leur capacité à engager les meilleurs experts. Depuis plusieurs années, les nouveaux lancements de fonds ont nettement ralenti car les gérants sont recrutés par ces plateformes. Elles proposent en effet un modèle économique qui leur est favorable, tout en assurant un contrôle des risques rigoureux. Et le résultat est visible : durant ces trois dernières années agitées, les plateformes les plus importantes se sont globalement très bien comportées, avec des performances positives à deux chiffres et une volatilité contenue.

En d’autres termes, la gestion alternative est désormais mature, et les meilleurs gérants dans ce domaine ont prouvé que la clé du succès résidait avant tout dans une stricte gestion des risques, associée à un investissement constant dans le talent et l’innovation.

Enfin, et il s’agit probablement du facteur le plus important expliquant pourquoi il faut reconstruire les portefeuilles pour y intégrer une partie d’investissements alternatifs : la maturité de ce segment offre de réelles complémentarités avec les autres actifs détenus, permettant d’équilibrer ses investissements. Aujourd’hui, il existe plusieurs stratégies clairement définies, allant de « très conservatrice » à « très agressive » et avec une plus ou moins grande sensibilité aux marchés. Ainsi, en analysant la composition d’un portefeuille existant, il est possible de déterminer le rôle devant être joué par la poche alternative, par exemple agir comme une alternative aux placements obligataires ou diversifier ses sources de revenus. Le résultat de cette étude indique alors le bon profil à retenir.

Au fond, contrairement à l’idée répandue, il ne s’agit plus d’être opportuniste avec ses hedge funds mais de construire son portefeuille en en intégrant certains, pour mitiger les risques à moyen-long terme.