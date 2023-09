Magie de la gestion d’actifs, la hausse spectaculaire des taux d’intérêt remet au goût du jour des expertises dont l’épargnant avait fini par oublier l’existence. Il en va ainsi des fonds monétaires, auxquels la Banque centrale européenne avait fait mordre la poussière pendant près d’une décennie. Avec des taux courts à 4 %, les asset managers vantent à nouveau l’intérêt d’un produit qui répond à la frilosité actuelle des investisseurs vis-à-vis des classes d’actifs plus longues et plus risquées. Même constat pour les fonds obligataires datés, dont les lancements se multiplient depuis fin 2022 à la faveur des nouvelles conditions de marché. Le dernier quinquennat n’a guère été tendre pour les millésimes qui arrivent aujourd’hui à échéance, mais le rebond des taux suscite à nouveau les vocations : c’est le sujet de l’enquête du mois de L’Agefi Alpha.

Ce regain d’intérêt apportera-t-il son lot de dérives ? L’histoire financière récente est jalonnée de produits structurés vendus à mauvais escient ou de fonds monétaires dynamiques gorgés de papier subprime. Depuis cet été, les placements collectifs en immobilier sont tombés à leur tour de leur piédestal, plongeant dans l’embarras leurs promoteurs trop zélés. Décotes, illiquidité, la mauvaise publicité faite aux SCPI ne fait que commencer. La profession tremble à l’idée qu’un assureur-vie puisse appuyer sur le bouton nucléaire d’un gel des rachats de contrats. Le retour de manivelle est brutal, mais ces changements de régime ont le mérite de mettre à nu ceux qui se contentaient de suivre les modes.