Pourquoi les prix du pétrole restent si bas ?

Les prix du pétrole ont rebondi début avril après que plusieurs membres du groupe Opep+ ont annoncé des réductions volontaires de la production à partir de mai. Mais ils se sont depuis rapprochés des niveaux les plus bas enregistrés au début de 2022. Alors que l’Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué dans son dernier rapport sur le marché pétrolier publié le 16 mai que la demande reste robuste – nous estimons que la demande actuelle est d’environ 101 millions de barils par jour (mb/j) –, les données sur le positionnement des contrats à terme et des options montrent que les investisseurs restent à l'écart et ne sont pas disposés à prendre davantage de positions longues. Nous avons nous même revu à la baisse nos prévisions concernant le prix du Brent d’ici à la fin de l’année, passant de 105 dollars/b à 95 dollars/b, car l’offre est plus importante que prévu et les craintes de récession maintiennent les investisseurs sur la touche. Ces niveaux sont cependant supérieurs aux niveaux actuels (plutôt proches de 75 dollars) car nous nous attendons à ce que des réductions de stocks plus importantes se matérialisent et ramènent les investisseurs sur le marché pétrolier. Une des raisons est que la demande de pétrole augmente en général durant l'été de l’hémisphère nord – par la driving season aux Etats-Unis notamment – et au Moyen-Orient – le pétrole est utilisé pour produire de l'électricité qui va refroidir les bâtiments.