Pas de répit pour la finance suisse

La crise couve à nouveau dans le secteur bancaire suisse. Après une quinzaine d’années de changements réglementaires, avec notamment la fin du secret bancaire, la « transparisation » de la fiscalité et l’échange automatique de données avec les pays tiers, l’industrie se voyait à nouveau comme un pilier respectable et rassurant de la finance internationale. Mais le rachat en urgence de Credit Suisse par son rival UBS en mars dernier dans des conditions rocambolesques ouvre une nouvelle période d’incertitudes.

L’intervention des pouvoirs publics a été particulièrement vive, au point de créer des turbulences politiques et juridiques. Le Conseil fédéral – le gouvernement suisse – n’a pas lésiné sur les moyens pour éviter un nouveau cataclysme financier mondial, enjambant au passage parlementaires et actionnaires. Il a octroyé 109 milliards de francs suisses (111 milliards d’euros) de garanties pour couvrir les pertes potentielles des différentes parties prenantes de l’opération, et publié une ordonnance afin de modifier la loi et de permettre ce rachat sans consultation des actionnaires des deux banques. Avec, pour conséquences, de fortes protestations des partis d’opposition et la promesse de longs contentieux devant les tribunaux.

La fusion, si elle arrive à son terme, devrait créer un géant mondial de la gestion de fortune. UBS, le numéro un helvétique, disposait à fin 2022 de 2.815 milliards de dollars (2.570 milliards d’euros) d’encours en gestion de fortune et 1.064 milliards en gestion d’actifs, contre 1.152 milliards en gestion de fortune et banque traditionnelle et 435 milliards en gestion d’actifs pour Credit Suisse. Toutefois, de la décollecte est à prévoir dans cette fusion, principalement chez Credit Suisse. Nombre de banquiers privés, qui ont construit leur propre portefeuille clients, pourraient aller voir ailleurs afin d’éviter de nombreuses années douloureuses de restructuration. Certains concurrents, comme Julius Baer, ne font pas mystère de leur intention de recruter les partants.

Les petites banques privées en voie de disparition

Le mariage forcé des deux mastodontes helvétiques clôt une décennie de consolidation qui a profité aux acteurs de grande et moyenne taille. Les petits établissements, qui ont longtemps nourri l’image d’Epinal des coffres-forts peu regardants sur l’origine des fonds, sont tout simplement en voie de disparition. Entre 2010 et mi-2022, le nombre de banques privées gérant moins de 5 milliards de francs d’encours est passé de 104 à 36, selon l’étude annuelle du secteur de KPMG Suisse. Et la décrue devrait s’accélérer, selon le cabinet de conseil.

La fin du modèle des petites banques privées a ouvert la voie a plus de 2.700 gérants de fortune indépendants (GFI), les équivalents de nos conseillers en gestion de patrimoine. Ce secteur est si dynamique qu’il connaît en ce moment, comme en France, une phase de consolidation, notamment avec le soutien de fonds de capital-investissement. Certains acteurs représentent plus de 10 milliards de francs suisses d’encours conseillés, et l’Alliance of Swiss Wealth Managers, qui regroupe 41 des plus importants cabinets du pays, agrège 113 milliards de francs. L’arrivée prochaine de larges portefeuilles clients de banquiers privés de Credit Suisse chez ces indépendants pourrait encore faire grimper les compteurs. Toutefois, le manque de réglementation a poussé la Finma, le régulateur financier, à organiser davantage la profession, provoquant la fermeture d’un nombre conséquent de cabinets en début d’année (lire l’encadré sur la Finma).

« Le L-QIF, créé pour augmenter la part d’encours domiciliés en Suisse, n’est ni autorisé ni surveillé par la Finma, il est réservé à des investisseurs qualifiés. Sa mise en application est prévue pour 2024 » Guillaume Toffel conseiller juridique senior à l’Amas

Des fonds principalement domiciliés à l’étranger

Dans cet écosystème dominé par la banque privée et la gestion de fortune, la gestion d’actifs apparaît comme une activité secondaire. Les sociétés de gestion sont généralement des filiales d’établissements bancaires et servent en priorité la clientèle maison. A titre d’exemple, un tiers des encours gérés par UBS AM le sont pour la clientèle fortunée interne. Et ce chiffre peut grimper chez de plus petites firmes. Les boutiques, principalement tournées vers le marché intérieur, elles, sont, peu nombreuses.

Malgré la présence d’acteurs de taille significative, le marché intérieur suisse des fonds est assez restreint. Au total, les encours des fonds distribués dans le pays s’élèvent à 1.324 milliards de francs à fin 2022, selon les données de l’Asset Management Association Switzerland (Amas), l’AFG locale. L’accès aux investisseurs finaux est tout de même grand ouvert aux acteurs étrangers, notamment européens. Pour s’adresser aux clients professionnels, un simple service de paiement local suffit. Pour accéder au segment retail, un fonds Ucits doit être agréé par un régulateur considéré comme équivalent par la Finma, tel que l’Autorité des marchés financiers, mais aussi disposer d’un représentant et d’un service de paiement dans le pays. « Les banquiers privés placent généralement leurs fonds maison avant les autres. Mais ils sont assez ouverts et étudient volontiers les acteurs étrangers bien implantés dans le pays, avec des vendeurs actifs et un bon réseau de distribution », témoigne Hervé Croset, cofondateur de WS Partners, une société de conseil en sélection de fonds.

Cette facilité d’accès profite aux management companies (« manco ») installées dans l’Union européenne. La grande majorité des 10.483 fonds autorisés à la distribution en Suisse à fin 2022 sont ainsi domiciliés au Luxembourg (5.500 fonds) ou en Irlande (2.310 fonds), selon le décompte de la Finma. Ce sont le plus souvent des fonds de sociétés de gestion suisses qui ont voulu bénéficier du passeport européen pour vendre leurs produits hors de leurs frontières. Les fonds de droit suisse, qui ne représentent qu’un fonds sur cinq autorisé par le régulateur, sont plutôt distribués à la clientèle locale.

L’Amas a toutefois convaincu les parlementaires suisses de créer un nouveau type de véhicule pour augmenter la part d’encours domiciliés en Suisse. Dénommé L-QIF, pour « limited qualified investor fund », ce format de fonds doit permettre aux sociétés de gestion de lancer en moins de deux semaines n’importe quelle stratégie, traditionnelle ou alternative, avec une régulation minimale. « Nous voulions créer un équivalent au RAIF [reserved alternative investment fund, NDLR] luxembourgeois. Le L-QIF n’est ni autorisé ni surveillé par la Finma et est réservé à des investisseurs qualifiés », nous explique Guillaume Toffel, conseiller juridique senior à l’Amas. L’usage du L-QIF n’est toutefois pas sans contrôle puisque le gérant du fonds, que ce soit une société de gestion ou une manco, doit être régulé par la Finma. « Les détails seront apportés par ordonnance. L’entrée en vigueur est prévue pour le premier trimestre 2024 », précise Guillaume Toffel. En raison de certaines incidences fiscales, le L-QIF devrait cependant n’être distribué qu’en Suisse.

Les fonds de pension

Principaux composants du marché institutionnel suisse, environ 1.500 fonds de pension géraient 1.200 milliards de francs suisses à fin 2019, date de référence de la toute dernière étude sur le sujet de l’Office fédéral de la statistique. On distingue ceux privés qui sont liés aux grandes entreprises (Nestlé, UBS, Novartis, etc.) et ceux publics (de cantons, comme ceux de Zurich, Genève, Bâle, et parfois de villes). En deuxième, viennent les compagnies d’assurances, suivies des fondations caritatives. Enfin, les fondations collectives, qui sont des caisses de pension pour plusieurs employeurs. Le plus grand des fonds de pension est le Compenswiss, un établissement autonome de droit public de la Confédération, qui gère les fonds de compensation de l’assurance vieillesse et survivants (AVS), de l’assurance invalidité (AI) et du régime des allocations pour perte de gain (APG).

Parmi tous ces acteurs, les fondations collectives sont les structures souvent jugées comme les plus sophistiquées en matière de gestion d’actifs. Elles disposent généralement en interne de spécialistes de la gestion avec des portefeuilles eux aussi plus sophistiqués. Leur nombre se réduit cependant au fur et à mesure d’une certaine consolidation et leur pouvoir de négociation sur les prix est de plus en plus important.

Côté allocation, les choses ont évolué ces dernières années, avec, comme pour les autres pays d’Europe, un renforcement des allocations en faveur des actifs privés (capital-investissement, infrastructures et dette privée) pour trouver du rendement face à des taux proches de zéro, voire négatifs, sur la dette souveraine. La loi permet désormais aux fonds de pension d’investir jusqu’à 15 % de leurs encours dans les actifs alternatifs. Mais la moyenne est encore très basse, autour de 3 % à 5 %. Les institutionnels suisses ont pour particularité d’adorer l’immobilier (20 %-25 % des actifs en moyenne) et d’être assez surpondérés en actions. La gestion passive est aussi largement dominante par rapport à la gestion active, mais elle passe par des fonds passifs traditionnels, pas des fonds indiciels cotés (ETF).

Un marché cerné par les consultants

Le marché des fonds de pension se caractérise enfin par la forte intermédiation des cabinets de consultants. Parmi les plus gros : PPCmetrics, dont la part de marché est évaluée à près des trois quarts sur les fonds de pension, suivi de quelques acteurs comme ADN, Libera, Mercer… Les sociétés de gestion françaises ont souvent déchanté face à eux, pensant qu’aller sur le marché suisse, où on parle le français, serait plus facile. « C’est compter sans des processus très longs de sélection par les consultants », prévient Yves Tambour, responsable de FundGlobam. Soit des coûts en ressources, déplacements, conférences, marketing auxquels il faut penser. Car les fonds de pension ont un horizon très long et cela peut prendre des années avant de pouvoir gérer leur « fortune », comme il est de coutume d’appeler leurs encours. Mais le rachat de Credit Suisse par UBS offrira peut-être de nouvelles perspectives aux acteurs étrangers. Ces deux établissements sont en effet les gérants leaders des institutionnels suisses. Mais les rassembler implique un cumul des risques de contrepartie et opérationnels. Risques que les prudents institutionnels suisses ne voudront, ou ne pourront certainement pas conserver… n

Une régulation limitée de la durabilité

Alors que les différentes juridictions mondiales s’arment face à l’écoblanchiment en gestion d’actifs, le législateur suisse reste attentiste. La normalisation provient des associations professionnelles, qui ont récemment publié des textes peu ambitieux.

La directive sur la finance durable de l’Association suisse des banquiers, de juin 2022, a standardisé l’intégration des préférences et des risques ESG (environnement, social, gouvernance) dans le conseil en placement et la gestion de fortune. Outre que le texte réduit la durabilité à la question de l’ESG, il se limite aussi à la matérialité simple, c’est-à-dire la valorisation des risques financiers liés au climat, sans prendre en compte l’impact d’une entreprise sur le climat.

L’Asset Management Association Switzerland (Amas) a adopté, en septembre 2022, un texte d’autorégulation qui s’appliquera à ses membres à partir de septembre 2023. Et qui leur demande, entre autres, de faire preuve d’une transparence accrue et compréhensible sur l’approche de durabilité retenue et la source des données utilisées, et impose la publication annuelle d’un rapport de durabilité. Mais il n’est applicable qu’aux gestions collectives faisant explicitement référence à la durabilité, et aucune sanction n’est spécifiée en cas de violation des règles. Les membres doivent simplement « prendre des mesures appropriées afin d’éviter qu’un tel incident se reproduise », selon le texte.

La Finma surveille désormais les gérants de fortune

Depuis le 1er janvier 2023, tous les gérants de fortune indépendants (GFI) doivent détenir une autorisation d’exercice délivrée par la Finma. Ils doivent pour cela satisfaire à des exigences en termes de situation financière, de personnel et d’organisation, et être suivis par l’un des cinq organismes de surveillance locaux (similaires à une association de tutelle). Les GFI qui exerceraient sans autorisation risquent notamment une amende pouvant atteindre 250.000 francs. Les sociétés de gestion travaillant avec eux pourraient également être poursuivies. Pourtant, toutes n’ont pas encore réalisé de due diligence. « Les sociétés de gestion anglo-saxonnes ont tout de même été pointilleuses, mais cela était lié au niveau de compréhension de la nouvelle situation en Suisse par leurs équipes de contrôle et audit internes », témoigne Hervé Croset, qui a dû répondre à des questionnaires de conformité à ce sujet en raison de son activité.

Malgré une importante communication du gendarme financier, un petit millier de cabinets n’ont pas sollicité d’autorisation, soit près de 40 % des établissements recensés. Le plus souvent, il s’agit de départs à la retraite et de cessations d’activité en raison de business models inadaptés à ce nouveau régime.

Ils comptent...

Sergio Ermotti

Directeur général d’UBS

Contacté juste après l’annonce du mariage forcé entre UBS et Credit Suisse, l’ancien directeur général d’UBS (2011-2020) a rapidement accepté le défi de piloter à nouveau le redressement de l’établissement zurichois. Il apporte avec lui l’expérience d’avoir dirigé la banque après son sauvetage par le gouvernement suisse et la Banque nationale suisse en 2009, année de crise financière. Il doit prochainement démissionner de son poste de président de Swiss Re, qu’il occupe depuis deux ans.

Thomas Jordan

Président de la Banque nationale suisse

L’économiste a succédé à Philipp Hildebrand à la tête de la banque centrale helvétique en 2012. Il travaille au sein de cette institution depuis 1997. Il y a d’abord gravi les échelons de la recherche économique, avant de diriger la division des marchés financiers et donc de superviser la gestion d’actifs. Il est membre de la direction générale depuis 2004 et a occupé le poste de vice-président de la Banque nationale suisse durant les deux années précédant son accession à la présidence.

Urban Angehrn

Directeur de la Finma

Urban Angehrn a pris la direction du gendarme financier suisse en 2021. C’est un vétéran de Zurich Insurance Group (2007-2021), qui y a notamment dirigé la gestion alternative depuis New York, puis les investissements du groupe au siège zurichois. Par le passé, il a piloté l’allocation d’actifs d’Axa Winterthur et travaillé dans les dérivés chez Credit Suisse First Boston et JPMorgan.

Grégoire Bordier

Associé chez Bordier & Cie

Grégoire Bordier joue un rôle actif dans de nombreuses organisations, dont celui de président depuis deux ans de l’Association de banques privées suisses qui regroupe les acteurs historiques comme Bordier, Mirabaud, Pictet ou encore Lombard Odier. Avant de rejoindre la banque familiale, en 1997, il a travaillé pour Credit Suisse First Boston à New York et à Londres en tant que spécialiste des fusions-acquisitions, avec une forte orientation sur le secteur des institutions financières.

