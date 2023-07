M&A : Les opérations de rapprochement s’essoufflent

Dans un contexte où la pression sur les marges s’est renforcée ces dernières années et où 2022 a été terrible en termes de performance et de chute des encours, on pourrait imaginer une vague de concentration dans le secteur de la gestion d’actifs. « Mais elle n’arrive pas », constate Hannah Rossiter, managing director du cabinet Kroll. Les derniers chiffres publiés par l’Autorité des marchés financiers montrent une hausse du nombre de sociétés de gestion en exercice en France. Fin 2022, elles étaient près de 710 à être agréées, contre 680 un an avant et 600 en 2011, dix ans plus tôt.

Amundi fait figure d’acteur solitaire dans le paysage français des opérations de fusions-acquisitions (M&A), et même au niveau européen hors Royaume-Uni (lire aussi page 25). Doté d’une direction ambitieuse, il a racheté Lyxor, filiale de la Société Générale, quelques années après le rachat de Pioneer, filiale d’UniCredit. Amundi n’avait pas caché ses intentions lors de son introduction en Bourse en 2015. Bénéficiant aussi d’un coefficient d’exploitation parmi les meilleurs du secteur, le groupe a déployé plus de 5 milliards d’euros en opérations de M&A depuis cette date. Et ce n’est pas fini, a assuré récemment Valérie Baudson, qui a succédé à Yves Perrier à la tête du groupe.

Il y a peu d’acteurs de grande taille disponibles en France et en Europe Sébastien Manelfe, associé transaction services chez Mazars

La filiale du Crédit Agricole se dit prête à déployer encore près de 2 milliards d’euros pour saisir des opportunités. Mais, sans surprise, elle y met certaines conditions : que cela entre bien dans sa stratégie de développement et surtout que la cible promette un retour sur investissement de 10 % dans les trois ans après la clôture du deal. Sinon, son excès de cash sera transformé en dividendes exceptionnels.

La cible potentielle pourrait-elle être aussi grosse que l’était Pioneer en son temps ? En 2017, Amundi avait déboursé 3,5 milliards d ‘euros pour acquérir cette société qui gérait plus de 1.600 milliards. « Il y a peu d’acteurs de grande taille disponibles en France et en Europe », remarque Sébastien Manelfe, associé transaction services chez Mazars. En France, un potentiel rapprochement entre Axa IM et Natixis IM avait été envisagé en 2017 mais l’idée a été vite abandonnée. La gestion d’actifs est certes un métier d’échelle où les usines de production des filiales de banques et d’assureurs doivent être grandes pour être rentables. Mais les maisons mères ont aussi en tête que cette activité est un métier peu consommateur de fonds propres et que la maîtrise de la production de produits que l’on vend dans son réseau peut promettre de meilleurs rendements.

Les concurrents français directs d’Amundi montrent donc un appétit plus timide. C’est le cas de BNP Paribas AM par exemple. Un an après sa prise de fonctions, Sandro Pierri, le directeur général de la filiale de BNP Paribas, avait prévenu dans un entretien à L’Agefi : « Nous sommes focalisés sur la croissance organique, pas externe. » Le dirigeant avait aussi confirmé l’abandon du modèle multiboutiques un temps cultivé. Pour grossir, les grandes sociétés de gestion se montrent en fait souvent plus à l’aise avec des rachats de petites structures qui viennent compléter leur palette d’expertises. Les fusions entre égaux ou quasi-égaux font presque peur.

Mais là aussi, les dossiers peuvent être rares, ou tout au moins longs à ficeler. « Souvent les sociétés de gestion entrepreneuriales ont été montées par des équipes venues elles-mêmes de grandes structures et qui ont préféré prendre leur indépendance. Envisager une sortie en sens inverse est souvent plus difficile pour les dirigeants », explique Hannah Rossiter. Ils cherchent alors souvent un repreneur interne et, s’ils n’en trouvent pas, se tournent vers un grand groupe. « Mais c’est souvent un exercice très compliqué », constate-t-elle.

La gestion demeure une affaire de relations humaines

Les opérations de fusions impliquent une analyse fine de leur impact post-transaction et de détourage, explique Renaud Regner, également managing director au cabinet Kroll : « L’acquéreur doit comprendre comment chacune des fonctions clés d’une société de gestion fonctionne : le sourcing, les services directs et indirects apportés aux sociétés du portefeuille, etc. Il doit avoir une idée de la façon dont la société rachetée réalise sa performance et comment cela évoluera après le rachat. » Il faut aussi s’enquérir d’éléments qui ne sont pas forcément listés dans les comptes de résultat. La due diligence joue alors un rôle primordial. « Il faut savoir si une relation amicale ou personnelle lie un dirigeant ou un gérant avec l’un de ses clients par exemple », poursuit Renaud Regner.

Malgré la montée en force des technologies, la gestion demeure en effet une affaire de relations humaines. Le gérant d’un fonds phare doit pouvoir se sentir à l’aise dans la société intégrée, sinon il partira. Et ses encours gérés avec. D’où l’attachement des grands acteurs à éviter les gérants stars et à les remplacer par des processus plus sécurisants. Si le gérant part, sa façon de gérer peut rester et il peut être remplacé plus facilement.

C’est donc plutôt du côté des sociétés de gestion françaises de taille moyenne que la vague de concentration s’est montrée la plus active. Le rachat de la Financière de l’Echiquier (LFDE) par La Banque Postale AM – amaigrie après la cession d’une partie de ses opérations à Ostrum AM – a été bouclé en juin 2023. Ensuite, alors que le rachat de SPPI par Sunny AM est en cours, une multitude de petites fusions ont eu lieu ces derniers mois.

A lire aussi:

Sortie de cycle

Ainsi, toujours en février de cette année, LFPI annonçait son intention de prendre le contrôle de Mandarine Gestion, une société fondée en 2008 par l’emblématique gérant value Marc Renaud et détenue à l’époque par ses fondateurs et salariés, Arkéa IS, Financière Dassault et La Banque Postale. En décembre 2022, Trusteam annonçait son rapprochement avec Gaspal Gestion, une société créée en 2006 par l’ancien directeur de la banque Vernes, Christian Ginolhac. En février 2022, c’est Magellim qui absorbait Turgot AM. En octobre 2021, Sienna IM, la société de gestion du groupe Bruxelles Lambert, mettait la main sur Malakoff Humanis Gestion d’Actifs, détenue par le groupe de protection sociale du même nom.

Quelques mois auparavant, en juillet 2021, Cyrus, épaulé par le fonds Bridgepoint, rachetait le gérant privé Amplegest, alors contrôlé à 60 % par ses fondateurs et à 40 % par Allinvest, la maison mère d’Invest Securities. En juin de la même année, c’est Cholet Dupont Oudart, détenue par les familles Cholet, Dupont et le groupe La Française, qui passait dans le giron de la banque privée Milleis (lire page 24), appuyée par son actionnaire le fonds Anacap.

Les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine se sont montrés relativement actifs pour racheter de petites sociétés de gestion ces dernières années. « Ils ont voulu réabsorber les flux de revenus qui vont disparaître avec la directive sur les instruments financiers MIF 2 et la fin des rétrocessions, explique Sébastien Manelfe chez Mazars. Il y a aussi des synergies de distribution que ces groupes cherchent à mettre enplace. » Outre l’opération de Cyrus, en 2022, dix cabinets de gestion de patrimoine ont par exemple fusionné autour du groupe Crystal et de son actionnaire, le fonds Apax, pour former Laplace, intégrant la société de gestion Witam.

Après cette multitude d’opérations, et certainement d’autres qui devraient être rendues publiques ces prochaines semaines – on pense notamment au groupe Vyv qui aurait mis en vente sa filiale Egamo et qui intéresse entre autres OFi Invest –, les dossiers intéressants en circulation se font aujourd’hui plus rares.

Comment expliquer que les deals ralentissent maintenant ? Paradoxalement, ce coup d’arrêt peut trouver son origine dans la rentabilité toujours élevée des sociétés de gestion. En 2021, leur marge d’exploitation atteignait toujours en moyenne 22,9 %, proche du plus haut historique de 23 % observé en 2017. « Malgré la hausse du point mort, avec quelques centaines de millions d’euros gérés, on est toujours profitable », note Sébastien Manelfe.

A lire aussi:

Des multiples dissuasifs

Par ailleurs, selon les données de la société de conseil en fusions et acquisitions Nemrod Finance, le prix de cession médian (en valeur d’entreprise) se situe aux alentours de 11 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda). Ce n’est qu’une moyenne, et certaines opérations ont pu se faire au-dessus de 15 fois. Or ces multiples peuvent se révéler dissuasifs dans le nouveau contexte économique : la hausse des taux a augmenté le coût de financement des acheteurs et fait sortir du marché des fonds d’investissement très actifs ces dernières années.

Les opérations se font plus difficilement car les prix attendus par les vendeurs ne sont pas au rendez-vous et les banques regardent avec plus d’hésitation le financement des opérations de LBO Sébastien Manelfe, associé transaction services chez Mazars

A ce titre, le fait que Bridgepoint et Latour Capital se soient retrouvés il y a un an le bec dans l’eau pour la vente finalement avortée de Primonial au groupe Altarea est assez révélateur.

« En période de hausse brutale des taux, c’est souvent comme cela. Les opérations se font plus difficilement car les prix attendus par les vendeurs ne sont pas au rendez-vous et, de l’autre côté, les banques regardent avec plus d’hésitation le financement des opérations de LBO (leveraged buy-out) », observe Sébastien Manelfe. Le fonds Eurazeo a aussi plus de difficultés que prévu pour la cession de Groupe Premium, retiré de la vente au printemps.

Hors situations spéciales de vente forcée, les gestionnaires n’ont souvent pas intérêt à se presser pour céder leur fonds de commerce. Ils préfèrent continuer de percevoir leurs dividendes. Les opérations ayant cours aujourd’hui sont donc la conséquence de situations particulières, avec des cessions prévues de longue date ou un passage de main lors du départ à la retraite des dirigeants. « La situation finira par se normaliser et les vendeurs finiront par accepter des prix plus bas », estime un professionnel du secteur.