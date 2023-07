M&A, les anglo-saxons toujours plus actifs

La France a donc son champion toutes catégories des rachats de sociétés de gestion avec Amundi. Un champion français qui l’est aussi au niveau européen car peu d’autres acteurs ont montré un tel appétit par le passé. Tout au moins en Europe continentale. Seule une poignée tient la rampe. Generali a surpris son monde début juillet avec l’annonce du rachat de l’américain Conning. Une société dotée de 144 milliards d’euros sous gestion, taille modeste s’il en est pour un américain mais plutôt rondelette pour l’appétit d’un acteur européen. Le « lion de Trieste » a ouvert le capital de sa filiale de gestion pour l’occasion, en livrant 16,75 % de Generali Investments au propriétaire de Conning, en l’occurrence Cathay Life, filiale de l’entreprise taïwanaise Cathay Holdings. Generali se construit aussi petit à petit un réseau de sociétés de gestion (Sycomore, Lumyna, etc.) et continue de croire au modèle multiboutiques.

En Europe, un autre acteur offensif aurait pu être DWS. Dirigeant de 2018 à 2022 de la filiale de gestion de Deutsche Bank, Asoka Wöhrmann avait clamé haut et fort dès sa prise de fonctions son ambition de s’aider de la croissance externe pour faire de DWS un des leaders mondiaux et surtout dépasser son rival Amundi. Peine perdue, un scandale sur fond de greenwashing par la société de gestion et une perquisition de la police lui auront coupé les ailes. Son remplaçant, Stefan Hoops, se montre pour le moment plus discret sur la question.

Ces derniers temps, et comme souvent, l’appétit pour de grandes acquisitions est plutôt venu des anglo-saxons. Goldman Sachs, bien sûr, qui a annoncé le rachat du néerlandais NN IP en 2021 – payé 1,6 milliard d’euros pour 355 milliards de dollars sous gestion et 70 milliards sous conseil. Mais plus récemment Franklin Templeton, qui poursuit sa stratégie d’acquisitions à marche forcée et a annoncé le rachat de son compatriote américain Putnam Investments. Une opération à 1,3 milliard de dollars en numéraire et en actions pour près de 140 milliards de dollars d’actifs. L’an dernier, le géant américain (1.400 milliard gérés) avait acquis le gestionnaire de crédit européen Alcentra auprès de Bank of New York Mellon. Cela intervenait après une rafale d’acquisitions en 2020 et 2021, et surtout celle de Legg Mason en 2020, plus significative. « Ces trois dernières années, Franklin Templeton s’est positionné de manière à bénéficier des tendances séculaires de l’industrie de la gestion d’actifs à travers des acquisitions stratégiques », expliquait récemment à L’Agefi Jenny Johnson, dirigeante de Franklin Templeton, évoquant des acquisitions ciblées dans les actifs privés en priorité.

Baisse des actifs sous gestion

Pour le consultant PwC, le phénomène de consolidation du secteur au niveau mondial est une réalité. Et il ne fait que s’accélérer. « Un gestionnaire d’actifs et de patrimoine sur six (16 %) dans le monde devrait être absorbé ou disparaître d’ici à 2027, soit un taux de rotation deux fois plus élevé que par le passé », anticipe son enquête intitulée PwC’s 2023 Global Asset and Wealth Management Survey et publiée début juillet.

Il y interroge 250 asset managers et 250 investisseurs institutionnels qui sortent d’une année 2022 parmi les plus compliquées, entre chute des marchés actions et krach obligataire. Les actifs sous gestion mondiaux sont tombés fin 2022 à 115.000 milliards de dollars, soit près de 10 % de moins que le pic de 2021 (127.500 milliards). Cela correspondait à la plus forte baisse enregistrée en dix ans. Surtout, depuis que la remontée des taux se fait sentir, les actifs des clients se dirigent de nouveau vers des actifs jugés plus sûrs tels les fonds monétaires et obligataires qui enregistrent record sur record. De quoi faire beaucoup de mal encore aux gérants spécialisés dans les actions. « Les réallocations massives signifient que les gérants actifs qui opèrent principalement sur les marchés cotés peuvent perdre des parts de marché », prévient PwC.

Et pour les grandes maisons généralistes, le maintien de la rentabilité quand le chiffre d’affaires se réoriente vers des produits beaucoup moins margés redevient une question…

