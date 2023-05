« Nous avons une occasion unique pour encadrer les say on climate », assure Nathalie Lhayani, présidente du Forum pour l’investissement responsable (FIR). Les investisseurs responsables souhaitent que le projet de loi industrie verte qui a été présenté mardi 16 mai par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, prenne en compte leurs revendications sur les résolutions climat des entreprises et celles des actionnaires. Les investisseurs affrontent un flou juridique pour comprendre où se situent leurs responsabilités et celles des entreprises lorsqu’ils ou elles soumettent des stratégie climat au vote.

Sur ces questions, le Code de commerce et la jurisprudence sur la séparation et la hiérarchie des pouvoirs remontent aux années 1940… « Ce serait l’occasion de trancher le débat sur la responsabilité des acteurs, sur le contrôle et la supervision des décisions en cas de divergence d’interprétation sur la recevabilité des résolutions entre le management et les actionnaires, sur ce que peuvent attendre les actionnaires des entreprises en termes de stratégie climat, sur l’encadrement des critères qui doivent figurer dans les say on climate, et la régularité de leur présentation aux actionnaires », plaide Nathalie Lhayani, soutenue par 48 parties prenantes qui ont réitéré leurs attentes en mars dernier.

A ce jour, les rencontres avec Bercy et l’Autorité des marchés financiers (AMF) n’ont rien donné, le ministre s’inquiétant davantage des risques de compétitivité des entreprises françaises. Le projet de loi reste vierge sur ces points. Les parlementaires pourront peut-être faire avancer le sujet lors de l’examen du texte.

Nombreuses contraintes

Depuis quelques années, les investisseurs se saisissent des résolutions climat comme d’un outil majeur d’escalade du dialogue actionnarial. Ils se mobilisent aux assemblées générales de TotalEnergies, Engie, Carrefour, Atos… Mais « le flou juridique nous pousse à une grande prudence », souligne Bertille Knuckey, responsable de l’investissement socialement responsable (ISR) chez Sycomore AM. Les résolutions sont difficiles à constituer et peuvent être retoquées pour de multiples raisons. Les projets de résolution d’actionnaires réclament un seuil de détention minimum de 0,5 % du capital (pouvant aller jusqu’à 5 % selon la capitalisation). Les investisseurs demandent un abaissement du seuil. Les complications administratives sont nombreuses. La demande d’inscription de la résolution à l’ordre du jour doit être envoyée 25 jours avant l’assemblée et pas plus de 20 jours après la date de l’avis de réunion, ce qui limite des discussions en amont. Les investisseurs doivent présenter plusieurs attestations sur leur qualité d’actionnaires et leur détention de titres, et motiver leur demande. Les investisseurs doivent bloquer la détention de titres entre les deux dates. Le conseil d’administration se réserve enfin le droit d’inscrire ou non la résolution à l’ordre du jour. L’AMF n’a pas le pouvoir d’interférer.

La constitution d’une coalition autour d’une résolution reste une épreuve pour un actionnariat fragmenté et sans visibilité juridique. Les ONG comme ShareAction ou Follow This peuvent jouer le rôle d’initiateurs des résolutions. Le FIR a également créé sa plateforme pour organiser des échanges avec les investisseurs. « Nous poursuivons notre travail dans ce sens avec la mise en place d’une charte de l’engagement collaboratif, qui proposera des grands principes et des actions tangibles pour les investisseurs. L’idée est d’être mieux organisés pour déposer des résolutions », indique Bertille Knuckey. Enfin, le FIR cherche à objectiver l’analyse des « say on climate » des entreprises par des benchmarks réalisés avec l’Ademe. La mise en place conjointe de la réglementation européenne sur la finance durable et une avancée de la réglementation française pourraient ainsi donner un coup d’accélérateur à l’engagement.

