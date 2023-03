Le sauvetage de Credit Suisse est-il un bail-out ?

Le rachat de Credit Suisse par UBS pour 3 milliards de francs suisses avec le soutien du gouvernement helvétique, qui garantira, en second rang, jusqu’à 9 milliards de pertes futures, relève, pour la ministre des Finances suisse, davantage de la « solution commerciale » que du bail-out. Pourtant, pour en arriver là, les autorités suisses ont dû modifier la loi pendant le week-end pour s’affranchir de l’accord des actionnaires des deux groupes et permettre l’annulation pure et simple de toutes les obligations Additional Tier 1 (AT1) de Credit Suisse, soit environ 16 milliards de francs, sans affecter au préalable totalement les actionnaires.

Si le risque inhérent à ce segment obligataire était connu (conversion en actions ou dépréciation du nominal, au prorata des pertes et assortie d’une potentielle clause de retour à meilleure fortune), le non-respect de la hiérarchie des créanciers l’était beaucoup moins. La décision des autorités suisses de mieux traiter les actionnaires que les porteurs d’AT1 a constitué une véritable onde de choc, obligeant les régulateurs européen et anglais à rassurer les marchés en précisant que cela ne pouvait pas être applicable dans leur juridiction et que le respect du cadre légal était important. Le cas Credit Suisse semble donc être un cas isolé et atypique et ne devrait pas remettre en cause la classe d’actifs, sauf peut-être en Suisse.

Bail-out ou non, UBS s’offre ainsi pour 3 milliards, avec le concours des autorités suisses, une banque à 61 milliards de francs de fonds propres.