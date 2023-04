Le Japon ouvre grand sa porte

Star déchue des années 1980, la place financière japonaise espère retrouver un peu de sa superbe. A l’heure où tous les regards sont tournés vers l’Asie, le Japon entend rivaliser avec l’immense marché chinois et les hubs régionaux très qualifiés que sont Singapour et Hong Kong. Objectif : séduire de nouveau les sociétés de gestion occidentales tentées par l’Est.

Le secteur japonais de la gestion d’actifs, qui sert majoritairement la population locale, est déjà large. Ses encours sous gestion s’élevaient à 888.000 milliards de yens (6.200 milliards d’euros) fin mars 2022, selon le décompte du Nomura Research Institute. De grands compétiteurs américains et européens sont aussi déjà présents, parfois depuis des décennies. Mais le gouvernement japonais espère bien stimuler la concurrence et attirer désormais davantage de boutiques capables de générer de la surperformance, pour le bien des portefeuilles, institutionnels et individuels.

Le travail de désenclavement de la place financière est piloté par le Tokyo Metropolitan Government, qui a pris une série de mesures en ce sens. Un point de contact unique pour les candidats à l’installation, dénommé Financial Market Entry Office, a été créé en 2021 et fonctionne uniquement en anglais. Il a pour objet principal d’accompagner les sociétés de gestion dans leurs démarches administratives, dont l’obtention des licences réglementaires. De multiples aides financières existent aussi, notamment pour alléger les premières factures locatives, juridiques et d’externalisation de back et middle-office. Une opportunité qu’a par exemple saisie Tikehau Capital pour s’installer dans la capitale en 2019. Mais pour prétendre à ces subventions, il ne faut pas oublier de s’inscrire à la Japanese Investment Trusts Association, l’AFG locale. Par ailleurs, un régime d’immigration préférentiel a également été mis en place pour les employés mutés et leurs familles.

Nécessité d’un partenaire local

L’univers institutionnel japonais est largement dominé par les fonds de pension, dont le GPIF est le plus célèbre. Ce marché, qui représente plus de 2.500 milliards de dollars d’encours, compte pourtant une multitude d’autres acteurs. Notamment du côté des entreprises, qui peuvent créer leur propre fonds de pension dès 5 millions de dollars d’encours et 300 employés. « Il n’y a que 100 fonds de pension d’entreprises dont les actifs dépassent un milliard de dollars », précise Hidekazu Ishida, consultant indépendant en gestion institutionnelle et conseiller spécial auprès de FinCity.Tokyo, l’association de promotion de la place tokyoïte. Et, particularité dans un monde qui tend à s’en défaire, les fonds de pension à prestations définies représentent encore les deux tiers des encours dans l’univers corporate.

Accéder au graal d’un mandat institutionnel peut être déroutant pour un gérant étranger. Car, si l’allocation d’actifs peut être réalisée en interne, tous les institutionnels japonais sont obligés de déléguer la sélection de titres et de fonds à un consultant externe muni d’un agrément spécifique. Les fonds de pension de petite et moyenne taille font généralement confiance aux grandes maisons de gestion locales, qui disposent de départements dédiés. Charge à elles, ensuite, de piocher dans leur gamme de fonds internes et dans les offres des gérants externes avec qui elles ont noué des partenariats. Les grands acteurs sont plus enclins à travailler avec des consultants étrangers, qui ont leur propre approche de la sélection de fonds. « Depuis deux ans, de grands fonds de pension publics travaillent beaucoup moins avec les grands noms du conseil et davantage avec des boutiques spécialisées, sur une partie de leurs investissements », indique Laurent Bertiau, président d’Amundi Japon (lire « 3 questions à… »).

Sans relais local, l’accès au marché institutionnel est extrêmement limité. Tout juste peut-on inscrire quelques fonds aux watch lists des grands fonds publics, via leurs sites internet. Trouver un partenaire local permet donc d’exister et aussi d’être vu. Les grandes maisons nippones apportent aux gérants retenus leur infrastructure, leur équipe marketing et leur support de distribution. A titre d’exemple, Nomura AM a intégré une centaine de gérants externes traditionnels et presque autant de gérants alternatifs. Ce genre de partenariat est accessible tant aux gérants étrangers installés au Japon qu’à ceux ne l’étant pas et ne disposant pas d’agrément. « Cet arrangement profite aux fonds de pension, qui peuvent ainsi avoir accès à des gérants étrangers plus petits et indépendants », souligne Hidekazu Ishida, qui a auparavant travaillé chez Osaka Gas Corporate Pension Fund en tant que responsable d’investissement. La domiciliation des véhicules dans l’archipel nippon n’est néanmoins pas impérative, les fonds gérés depuis l’étranger étant distribuables par les maisons disposant d’une licence de commercialisation. « Les îles Caïmans, le Luxembourg et l’Irlande sont des juridictions assez appréciées des investisseurs japonais », précise Nobuharu Onishi, partner chargé de la practice gestion d’actifs au sein du cabinet Mori Hamada & Matsumoto.

Finance durable

Faire l’effort de naviguer dans ce nouvel univers peut en valoir la peine. Sous l’impulsion des Abenomics (politique économique menée par l’ancien Premier ministre Shinzo Abe), les investisseurs institutionnels ont fortement diversifié leurs allocations ces dernières années et mis fin au tout obligataire. Les actions étrangères sont entrées en force dans les portefeuilles des fonds de pension, principalement sous le format indiciel. Mais ces institutionnels s’intéressent surtout de plus en plus aux « stratégies alternatives, comme le capital-investissement, la dette privée, l’infrastructure et les actifs réels », explique Mitsuru Takahashi, directeur général du département de gestion des produits chez Nomura AM. Cependant, le retour de l’inflation (lire l’encadré ci-dessous) relativise un peu la décrue de l’obligataire. Certains investisseurs, préoccupés par le sujet, reviennent vers le fixed income, observe Mitsuru Takahashi, dont la société réfléchit à lancer de nouveaux fonds d’obligations indexées à l’inflation.

Les institutionnels regardent également du côté de la finance durable, en particulier les fonds à impact et les fonds ESG (environnement, social, gouvernance) de niche. « Les petits fonds de pension s’intéressent notamment aux infrastructures photovoltaïques et durables, non pas pour le côté impact mais parce qu’ils ont l’habitude des actifs de rendement », glisse Hidekazu Ishida. Le gouvernement de la Ville de Tokyo propose d’ailleurs une subvention à l’installation spécifique aux boutiques et fintechs spécialisées dans la finance verte, via le programme Green Finance Subsidy.

Le Japon lutte aussi pour inciter les particuliers à investir leur énorme stock de yens qui dort sur des comptes courants. Il représenterait plus de la moitié du patrimoine financier global des 125 millions de Japonais, évalué à 14.000 milliards d’euros (lire l’encadré ci-dessous). Un combat que le pays mène depuis le début de la déflation entamée au tournant des années 1990. Il est vrai qu’avec une inflation nulle, voire négative, détenir du cash était une alternative pertinente. Mais le retour de la hausse des prix et la possible prochaine hausse de taux devraient faire réfléchir les épargnants.

La vente de fonds auprès des épargnants ne va cependant pas de soi au pays du Soleil levant. Le marché retail a longtemps été composé de produits complexes et inadaptés à l’épargne de long terme des particuliers. Le modèle économique reposait également sur d’importantes commissions de vente et non sur des frais de gestion. Nobuchika Mori, un ancien directeur de la régulation financière au Japon, disait ainsi en 2017 que les producteurs de fonds « créaient des produits pratiques pour les vendeurs afin d’engranger des commissions ».

Vers un plan d’épargne plus attractif

La mise en place du plan d’épargne individuel local, le Nippon Individual Savings Account (NISA), en 2014 a nettement aidé l’industrie à transformer son offre de fonds. L’un des deux comptes de l’enveloppe, appelé Tsumitate, permet de loger uniquement des fonds traditionnels et des fonds indiciels cotés (ETF), dans le cadre d’un mécanisme de versements programmés. Et l’atout charme de cette enveloppe est une exonération fiscale sur les gains et dividendes sur un montant investi maximal de 8 millions de yens sur vingt ans. Mais pour les protéger des travers du passé, le gouvernement a instauré des règles d’éligibilité strictes pour les fonds. Outre sa domiciliation dans le pays, un fonds doit facturer des frais de gestion inférieurs à 1 % des encours, ne pas avoir de commission de vente, ne pas utiliser de dérivés, et présenter un historique minimum de cinq ans ainsi qu’une collecte mensuelle nette positive au moins un tiers du temps depuis sa création. « La plupart des entrées de capitaux sont allées sur des fonds indiciels, mais il existe un groupe de gestionnaires d’actifs qui prospèrent », témoigne Ken Shibusawa, président-fondateur de la société de gestion Commons AM.

Et ce marché pourrait grossir très bientôt. Dans le cadre de son projet de « new capitalism », le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida veut amender le NISA (lire l’encadré ci-dessous) pour inciter les Japonais à investir davantage. Le plafond maximum des sommes investies du Tsumitate devrait être prochainement relevé à 18 millions de yens, et l’exonération d’impôts sur les dividendes et plus-values va être allongée à la durée totale de détention de l’enveloppe. Les gérants étrangers présents sur place se préparent déjà avec leurs partenaires de distribution pour répondre à la future croissance de ce segment. Encore faut-il avoir des stratégies qui plaisent aux investisseurs individuels nippons. Ceux-ci recherchent notamment, chez les gérants étrangers, des fonds actions monde ou avec un focus régional/pays, ainsi que des stratégies ESG et thématiques.

Si tel est votre cas, ou si vous vous sentez plus légitime pour la clientèle institutionnelle, il ne vous reste qu’à apprendre l’art du meishi koukan, le cérémonial japonais de l’échange de cartes de visite.

****

L’inflation fait son grand retour au Japon

En décembre dernier, l’inflation a atteint 4 % en glissement annuel. Hors produits frais et énergie, elle s’élevait à 3 %, soit un point au-dessus de la cible de la Banque du Japon. Ce chiffre semble inespéré après de longues années de politiques monétaires accommodantes pharaoniques. Mais si petit soit-il par rapport au reste de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il perturbe quand même les ménages, dont les salaires n’accélèrent pas du tout. Les premiers pas du nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda (lire Ils comptent), seront déterminants pour la crédibilité de la politique monétaire du pays.

****

Le Premier ministre veut doubler les encours du NISA d’ici à cinq ans

Lors de son intronisation en 2021, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a appelé à la création d’un « new capitalism » dans son pays. Dans le cadre de ce projet politique, la réforme du Nippon Individual Savings Account (NISA), le plan d’épargne individuel local, joue un rôle central. Le gouvernement espère mobiliser le million de milliards de yens (7.000 milliards d’euros) qui dort sur des comptes courants, ainsi que les 325.000 milliards de yens de trésorerie des entreprises, afin de stimuler l’économie japonaise et d’accroître le patrimoine des particuliers. « L’un des pans du projet consiste à doubler les rendements du patrimoine en les incitant à investir sur le long terme en actions, via une réforme de l’exonération fiscale », explique Ken Shibusawa, qui conseille le Premier ministre sur la réforme du NISA. Le gouvernement espère voir ainsi le nombre de comptes épargne passer de 17 millions à 34 millions d’unités, et les encours qui y sont logés de 28.000 milliards à 56.000 milliards de yens d’ici à 2028.