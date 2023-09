Le Brésil redessine son marché des fonds

La résolution 175 est de toutes les discussions dans l’industrie brésilienne des fonds d’investissement. Derrière cette résolution, qui entre en vigueur lundi 2 octobre, se cache une révolution pour ce marché à 8.100 milliards de réals brésiliens d’encours sous gestion (1.556 milliards d’euros) en septembre 2023 selon les chiffres d’Anbima, l’association des marchés de capitaux et financiers au Brésil. Près de deux ans de discussions, réunissant quelque 130 professionnels, ont été nécessaires afin d’aboutir à ce texte publié par la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) le 23 décembre 2022.

La résolution 175 va remplacer pas moins de 38 standards utilisés jusqu’alors dans l’industrie des fonds brésiliens et dispersés dans divers textes. A travers ce corpus de règles unique, qui concerne tous les types de fonds, l’objectif est de rapprocher les pratiques du marché brésilien des standards internationaux, de rendre le fonds brésilien plus compréhensible et accessible aux investisseurs locaux et de permettre aux sociétés de gestion internationales d’élargir leurs clientèles sur place. Les fonds brésiliens (FIF) auront jusqu’au 31 décembre 2024 pour s’adapter aux nouvelles règles, à l’exception des fonds communs de créances locaux (FIDC) pour lesquels la période de transition court jusqu’au 1er avril 2024.

971 sociétés de gestion au Brésil, 29.900 fonds

La refonte devenait nécessaire pour un marché qui a plus que triplé son volume d’encours sous gestion ces dix dernières années (voir le graphique page suivante). Anbima recense actuellement 971 sociétés de gestion exerçant au Brésil et environ 29.900 fonds. Carlos Takahashi, vice-président d’Anbima et président de BlackRock Brasil, précise à L’Agefi Alpha que la majorité (16.700 fonds) sont dédiés aux investisseurs professionnels et institutionnels pouvant investir au moins 10 millions de réals, tandis que 5.000 sont dédiés aux investisseurs qualifiés disposant d’au moins 1 million de réals à miser. Aussi l’association dénombre-t-elle 36,3 millions de comptes appartenant à des particuliers investissant dans des fonds.

« Nous avons une grande diversité de clientèle qui investit dans les autres fonds. Les investisseurs particuliers représentent 816 milliards de réals sous gestion et les capitaux étrangers 598 milliards de réals. Nous pouvons encore progresser si l’on considère que la population brésilienne compte 203 millions d’habitants, selon le dernier recensement officiel du pays », constate Carlos Takahashi. Le vice-président d’Anbima estime qu’avec la résolution 175, l’industrie brésilienne des fonds est sur le point d’adopter les pratiques observées sur les marchés les plus matures. « En outre, les investisseurs bénéficieront d’une plus grande transparence et de possibilités accrues d’entrer dans ce secteur. Celui-ci trouvera un terrain fertile pour continuer à croître de manière durable », poursuit-il.

Nouvelles structures

Parmi les changements apportés par cette nouvelle réglementation, le vice-président d’Anbima note l’introduction d’une nouvelle structure au sein des fonds brésiliens, à savoir des catégories et des sous-catégories de parts permettant la ségrégation d’encours dans un même véhicule. Les fonds brésiliens pourront ainsi coller aux structures de fonds disponibles ailleurs dans le monde et améliorer leur gouvernance, ainsi que leur transparence en matière de coûts et de responsabilités des différentes parties. Carlos Takahashi pointe d’ailleurs que la résolution 175 prévoit la création de fonds avec une responsabilité limitée des investisseurs. « Cela signifie que les porteurs de parts ne seront pas forcés de faire de nouveaux apports dans le fonds lorsque ses encours deviendront négatifs », ce qui peut arriver au Brésil dans un fonds avec effet de levier, détaille-t-il.

Autre avancée significative, les investisseurs particuliers pourront avoir accès à davantage de produits sophistiqués comme les FIDC, qui jusqu’à présent étaient réservés aux investisseurs qualifiés, et les fonds investissant significativement à l’étranger. Avant la résolution 175, l’exposition aux actifs étrangers des fonds du marché brésilien dédiés aux particuliers ne pouvait excéder 20 % de leurs encours. Après l’entrée en vigueur de la réforme, ils pourront investir la totalité dans des actifs étrangers via des fonds d’investissement étrangers à condition de remplir certains critères afin de garantir la protection des investisseurs particuliers locaux.

La résolution 175 rend aussi des actifs comme les crypto-actifs et les crédits carbone éligibles à l’investissement des fonds de droit local. Il faut cependant que ces actifs soient enregistrés chez un dépositaire central autorisé par la CVM ou la Banque centrale du Brésil, ou soient négociés dans des marchés opérés par des entités agréées par la CVM.

Innovations produits

Denisio Liberato, directeur général de la société de gestion BB Asset, salue lui aussi l’importance de la résolution 175, car en plus d’amener une plus grande transparence, elle va pousser les gérants locaux à innover davantage. BB Asset, propriété de la banque Banco do Brasil, elle-même contrôlée par le gouvernement fédéral, est le plus gros gestionnaire d’actifs local avec des encours de 1.400 milliards de réals sous gestion et une part de marché d’environ 20 % au Brésil. Ce qui en fait un acteur de premier plan pour les gérants étrangers qui envisageraient de sonder le marché avec des fonds nourriciers. BB Asset est actuellement partenaire de 13 gérants étrangers, dont le français Amundi.

« L’obligataire reste actuellement le principal accès aux marchés pour les investisseurs brésiliens, suivi par les fonds multi-actifs, analyse Denisio Liberato pour L’Agefi Alpha. Ce positionnement reflète le fait que le gouvernement brésilien a toujours payé des taux d’intérêt élevés sur ses titres de créance, offrant ainsi au marché national une option d’actif à faible risque et à forte rentabilité, avec une bonne liquidité. » Cependant, dit-il, grâce à divers facteurs (maturation de l'économie brésilienne, sécurité institutionnelle et fiscale accrue résultant de réformes, contrôle de l’inflation), les cycles de politique monétaire ont systématiquement conduit à des taux d’intérêt de référence plus bas dans l'économie brésilienne que ceux observés dans le passé.

« En conséquence, nous avons constaté que les investisseurs recherchent de plus en plus une plus grande diversification et des rendements plus élevés, ce qui stimule la demande de produits plus structurés et plus innovants. Cette tendance a accru la demande de stratégies d’actions et de diversification des investissements internationaux », développe le directeur général de BB Asset.

Denisio Liberato remarque ainsi que d’autres produits et classes d’actifs prennent de plus en plus de poids sur le marché. Par exemple, les fonds indiciels cotés (ETF), les FIDC, les fonds de private equity (FIP) et les fonds immobiliers (FII) représentent désormais plus de 15 % de l’actif net et du nombre de fonds sur le marché brésilien. « L’augmentation des possibilités d’investissement a été bien accueillie par les investisseurs et devrait se poursuivre avec le lancement d’un nouveau cycle de réduction des taux d’intérêt dans l'économie, à partir d’août 2023, comme l’a initié le Comité de politique monétaire. »

Transition durable

L'évaluation des aspects ESG (environnement, social, gouvernance) dans les décisions d’investissement a également gagné en importance, tant pour les gestionnaires d’actifs que pour les investisseurs, relève le directeur général de BB Asset. Carlos Takahashi confirme que le sujet gagne du terrain et qu’on est, au Brésil, très loin de ce qui se passe aux Etats-Unis avec l'émergence de mouvements anti-ESG. Pour accélérer la transition durable du secteur, Anbima a lancé un guide sur l'émission d’obligations durables, créé des cours dédiés aux professionnels et s’est entretenu avec les institutions financières pour les encourager.

Des règles spécifiques, notamment en matière de transparence, ont été conçues pour distinguer les fonds durables des autres. Les gérants doivent placer le sigle SI pour « sustainable investment » dans la dénomination de leurs fonds durables. Une pratique inspirée d’autres marchés, dont l’Europe et le Royaume-Uni, comme celles promues par la résolution 175. ■

L’ESSOR DES FONDS DE PENSION

Les retraites (pensões en portugais) se divisent en deux catégories au Brésil : le système de pension public, auquel sont affiliés les employés du secteur privé et du public via la sécurité sociale, et les fonds de pension complémentaire, qui peuvent être fermés ou ouverts à l’image des fonds 401K aux Etats-Unis.

Le Brésil compte aussi des fonds de pension soutenus soit par des institutions publiques, soit par des entreprises privées. Le plus gros d’entre eux est Previ, la caisse de prévoyance des fonctionnaires de Banco Do Brasil avec 105,6 milliards de réals gérés (20,2 milliards d’euros). « L’édition 2023 du rapport sur les investisseurs brésiliens (X-Ray of the Brazilian Investor), publié par Anbima (association des marchés de capitaux et financiers, NDLR), a enregistré une diminution de 50 % à 44 % du nombre de Brésiliens qui considèrent la retraite publique comme leur principale source de revenus pour leur retraite. Mais cette option reste la première dans l’esprit des personnes interrogées quand on leur demande d’où viendra la majeure partie de l’argent qui leur permettra de vivre une fois à la retraite. Notre marché s’attelle à changer cela », observe Carlos Takahashi, vice-président d’Anbima. ■

ESG, DES RÈGLES PLUS STRICTES DEPUIS JANVIER

S’il n’y avait pas de régulation spécifique locale demandant aux fonds brésiliens d’incorporer des critères ESG dans leurs décisions d’investissement, les choses ont changé en janvier 2023. Le régulateur, CVM, a publié une résolution contenant un cadre réglementaire pour les fonds qui intègrent explicitement l’ESG, s’alignant sur les recommandations d’Anbima, l’association des marchés de capitaux et financiers au Brésil. Un cadre rigoureux et robuste, témoigne Denisio Liberato, directeur général de BB Asset : « Nous avons remarqué une hausse des enregistrements de fonds ESG et de la demande de clients, dont les fondations et les clients fortunés, qui recherchent ces alternatives d’investissements conscients. » Le Brésil compte environ 1.350 fonds considérés comme durables. « Nous savons que le chemin de la durabilité est long, mais nous pensons qu’il se construit petit à petit pour assurer cohérence et pérennité », ajoute Carlos Takahashi, vice-président d’Anbima. ■

