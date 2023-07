La gestion d’actifs, pas vraiment à l’affiche

Début juin, les projecteurs se sont braqués sur une société de gestion. Au sens propre. La division d’investissement alternatif d’Axa Investment Managers venait d’annoncer l’acquisition d’un terrain à Bry-sur-Marne comprenant l’un des principaux studios du cinéma français. Peut-être, sous l’impulsion d’Axa IM Alts, pourra-t-on y voir un jour le tournage d’un blockbuster français dont l’intrigue reposerait entièrement sur l’univers de la gestion d’actifs. En réalité, ce film est déjà sorti en 2010. Il s’appelle Krach mais n’est hélas pas resté dans les annales du cinéma français. Le long-métrage est inspiré de l’affaire Long Term Capital Management, le fonds spéculatif d’un ancien trader star de Salomon Brothers et soutenu par deux prix Nobel d’économie, qui aurait pu causer une grande crise financière en 1998 sans l’intervention de la Réserve fédérale. Gilles Lellouche y incarne le trader d’une banque new-yorkaise fondant son propre hedge fund sur la foi d’un modèle quantitatif rapprochant variations climatiques et flux boursiers.

Pour montrer la gestion de portefeuille à l’écran, encore faut-il y trouver quelque chose à filmer. Pas si simple, comme le confie Fabrice Genestal, le réalisateur de Krach, à L’Agefi Alpha (lire 3 Questions à... ci-dessous). Il a fallu user d’artifices pour mettre en scène des gérants devant des écrans et des terminaux Bloomberg puisqu’il ne se passe globalement rien de sensationnel dans les salles de marché dans la vie réelle. Idem pour la série documentaire Madoff : le monstre de la finance, qui reconstitue l’architecture de la fraude de l’ancien escroc Bernard Madoff en quatre épisodes. Elle a été l’un des gros succès d’audience de Netflix au cours du premier trimestre 2023. La série s’est classée 7e du Top 10 mondial des contenus en anglais de la plateforme, hors films, la semaine de sa sortie.

Selon son réalisateur, Joe Berlinger, la série n’est « pas un récit aride sur les méfaits de Wall Street mais un thriller financier avec des rebondissements dignes d’un opéra, de la comédie, du drame et les ravages qui se font encore sentir aujourd’hui ». Avec son équipe, ils se sont appuyés sur le livre Madoff Talks, soit plus de 400 pages de lettres et d’e-mails de l’ancien escroc Bernie Madoff envoyées durant son incarcération à l’écrivain Jim Campbell. La recette du succès de sa série documentaire ? Un mélange de fiction avec des scènes tournées par des comédiens et de réel avec des entretiens de divers protagonistes de l’affaire Madoff pour donner vie à l’écran au scandale et le teinter d’une impression cinétique et théâtrale.

« Madoff s’est présenté, du moins par écrit, comme un sociopathe financier – quelqu’un qui était mentalement incapable d’assumer pleinement la destruction qu’il avait causée dans la vie de tant de personnes à travers le monde. Quelqu’un qui n’assumerait jamais la pleine responsabilité de ses actes. Alors que nous continuions à développer notre série dans le but de mettre en lumière la psychologie de Madoff, quelque chose a commencé à nous interpeller, mon équipe et moi. L’une des tactiques utilisées par Madoff dans ses équivoques consistait à détourner l’attention et à pointer du doigt d’autres mauvais acteurs qui avaient permis à sa fraude de prospérer », explique Joe Berlinger à L’Agefi Alpha. L’occasion pour le réalisateur et son équipe de faire un « zoom arrière » et de dépeindre Madoff comme « le symptôme d’une maladie beaucoup plus grande ».

Les événements de marché fournissent un matériau riche pour les documentaires quand les films et séries ayant pour toile de fond la gestion de portefeuille demeurent une rareté (The Big Short, Wall Street, Krach, Billions). A titre d’exemple, depuis 2022, outre Madoff : le monstre de la finance, Netflix a diffusé des documentaires sur les affaires GameStop, qui a vu s’affronter geeks passionnés de Bourse et hedge funds (GameStop : les geeks défient Wall Street), et Wirecard (Skandal : la chute de Wirecard).

Distinction

Si Netflix a parié sur ces affaires, les crises récentes aux conséquences internationales (les effondrements de Credit Suisse, de Silicon Valley Bank, de FTX) ou locales (la chute des ex-gérants stars Neil Woodford et Crispin Odey) pourraient bien suivre et faire l’objet à leur tour d’œuvres audiovisuelles. Les chaînes Arte – qui diffuse la série documentaire Planète Finance – ou ZDF pourraient par exemple consacrer un documentaire à ces sujets pour le service public, considère l’universitaire roumain Constantin Parvulescu, professeur associé spécialisé dans les études de films et de médias et directeur du Janovics Center for Screen and Performing Arts Studies. Ses travaux explorent la relation entre audiovisuel, problé- matiques économiques et historiques. Il en a tiré, entre autres publications, le livre Global Finance on Screen: From Wall Street to Side Street en 2017.

D’après lui, Hollywood aussi pourrait être intéressé par les histoires derrière ces crises, mais ne prendra le risque de les explorer que si elles sont vendeuses. Les occasions de parler d’argent au cinéma ne manquent pas, remarque de son côté Christian Walter. Il y a suffisamment de sujets, la question étant davantage de savoir ce qu’on veut dire, soutient-il. Ancien gérant de portefeuille, Christian Walter est actuaire agrégé, cotitulaire de la chaire Ethique et Finance à la Fondation Maison des sciences de l’homme et chercheur associé au centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne. Il a mis sur pied Ciné-Money, un cycle de projection de films sur l’argent. Il faut distinguer films, séries et documentaires, observe-t-il, car le cinéma n’a pas d’objectif pédagogique direct, contrairement aux séries ou aux documentaires.

« On pourrait imaginer une série sur le quotidien d’un gérant de fonds en une dizaine d’épisodes. Elle pourrait aussi suivre l’évolution des techniques de gestion financière. Le documentaire sert surtout à raconter les crises de la finance. Pour un film, il faut toucher autre chose. Il faudrait qu’un réalisateur insère la gestion d’actifs dans quelque chose de plus grand. Un film uniquement centré sur la gestion d’actifs, ce serait compliqué. Il faut une narration, une intrigue », développe Christian Walter.

Même son de cloche chez Constantin Parvulescu, pour qui films et séries s’appuient avant tout sur des conflits dramatiques, assez loin de l’image véhiculée par le monde de la gestion d’actifs. « Si vous regardez les publicités pour la gestion d’actifs ou de portefeuille, leur principal message est qu’il n’y a pas de drame dans la finance, parce que Dieu nous a donné des statistiques, de la technologie et des courtiers responsables. ‘Laissez votre argent chez nous, et nous le ferons fructifier pendant que vous dormez’, tel est le discours typique d’un courtier, ce qui ne constitue pas une intrigue attrayante pour les réalisateurs de films. Une histoire dramatique implique un équilibre initial qui est rompu ; ce qui suit est une lutte, parfois parsemée de rebondissements, pour le rétablir. Ce n’est pas ce que les investisseurs souhaitent pour leur portefeuille équilibré », explique Constantin Parvulescu.

Négatif

L’universitaire roumain note que les hedge funds et leur staff sont plus souvent représentés dans les films car ils incarnent davantage le risque dans leurs investissements. Et cela, dit-il, peut être interprété comme un synonyme indirect d’orgueil démesuré et de cupidité. Qui dit risque et cupidité, dit drame et donc histoire. Gordon Gekko, le gérant de hedge fund interprété par Michael Douglas dans Wall Street, en demeure le parfait exemple. « La seule façon d’inclure dans un film la profession cinématographiquement ennuyeuse des gestionnaires d’actifs honnêtes est de les présenter comme faisant leur travail prévisible pour leurs clients dans une situation de crise. C’est le cas des gestionnaires d’actifs Mark Baum (joué par Steve Carell) et Michael Burry (joué par Christian Bale) dans The Big Short », constate Constantin Parvulescu.

L’image négative du monde financier et de l’argent reste aussi une constante des œuvres audiovisuelles traitant de finance. Dans Krach, Fabrice Genestal met en avant l’ego des gérants qui se prennent parfois pour Icare à vouloir voler au-dessus du labyrinthe que représentent les marchés. Une scène en particulier l’illustre. Quand son modèle n’est plus en mesure de lui fournir des positions d’investissement, le trader-gérant incarné par Gilles Lellouche, grisé et conscient d'être scruté tant par le reste du marché que les régulateurs, clame : « On s’en fout du modèle ! Je suis le marché ! »

Toucher pour convaincre

Christian Walter concède que les films projetés dans le cadre de Ciné-Money ont en commun de présenter une approche très négative et critique de l’argent. Il y voit un parallèle avec les films sur la guerre souvent dépeinte de manière sombre. « Les films dans lesquels la guerre est montrée sous un angle positif le font pour illustrer que cette guerre-là est menée pour une cause juste. Par exemple, la guerre de 39-45, pour lutter contre l’idéologie nazie. Malgré la guerre, le bien l’emporte sur le mal. Existerait-il un équivalent positif dans les films sur l’argent ? Je ne crois pas. Cependant, au sein d’un long-métrage non centré sur l’argent, une image positive de l’argent peut se dégager et montrer qu’il peut être cause de bien, comme dans la scène finale de Pretty Woman de Garry Marshall par exemple. »

Un film centré sur un gérant de portefeuille montré sous un angle positif emballerait-il les foules ? Christian Walter répond qu’un long-métrage peut très bien mettre en valeur un gérant de portefeuille honnête ou malhonnête mais le message du metteur en scène prime. « Les films à charge sur la finance sont sous-tendus par une idéologie. Les films ‘à charge’ sont souvent très scolaires, comme L’argent des autres ou The Big Short, dans leur manière de montrer les rouages de la gestion financière. Un film qui n’est pas ‘à charge’ serait peut-être plus puissant et toucherait davantage. » La façon dont les gérants et traders sont montrés à l’écran ne change rien à l’opinion populaire au sujet de la finance, renchérit Constantin Parvulescu. Selon lui, comme les hommes politiques, les financiers sont « condamnés à être éternellement dénigrés dans la culture populaire. Du moins, jusqu'à la fin du capitalisme ». ■

BIOPICS

Et si des biopics consacrés à des personnalités de la gestion d’actifs comme Larry Fink, directeur général de BlackRock, ou Ken Griffin, fondateur du hedge fund Citadel, voyaient le jour ? S’ils relataient une image positive de ces dirigeants, ces biopics auraient le même impact sur le public « qu’un biopic de Staline réalisé à l’époque de Staline », ironise Constantin Parvulescu (photo), professeur associé spécialisé dans les études de films et de médias et directeur du Janovics Center for Screen and Performing Arts Studies. Pour lui, les autobiographies des dirigeants de sociétés de gestion ne constituent pas les histoires les plus attrayantes.

Christian Walter, ancien gérant de portefeuille et actuaire agrégé, observe, lui, une dimension forte de combativité chez les dirigeants des fonds d’investissement efficaces. « En France, nous avons des exemples de succès personnels comme Carmignac ou La Financière de l’Echiquier. Cela pourrait faire l’objet d’un biopic/film mais il faudrait savoir quoi dire et comment le raconter. On pourrait montrer comment leurs fondateurs ont réussi à s’imposer en abandonnant l’idéologie des benchmarks, comment ils ont apporté une contre-culture face à la norme du benchmark. » Avis aux producteurs intéressés !

TROIS QUESTIONS À... Fabrice Genestal, réalisateur du film Krach

« Dès le départ, on m’a dit que je ne devais pas faire ce film »

par Adrien Paredes-Vanheule

Fabrice Genestal, réalisateur de Krach, seul film français ayant la gestion d’actifs pour toile de fond, revient pour L’Agefi alpha sur la genèse du film et les difficultés de porter le sujet à l’écran.

Comment vous est venue l’idée du film Krach ?

La genèse de Krach repose sur différents points. A l’époque, je venais de sortir La Squale, un film sur les banlieues françaises qui a connu un petit succès. Je n’étais pas destiné à faire un film sur la gestion d’actifs. Ayant grandi en banlieue, j’étais très identifié à cet univers-là mais j’ai pu m’en extirper en étudiant dans des établissements parisiens reconnus. En banlieue, il y a une fascination pour l’opposé, l’argent, la réussite, pour les profils à la Gordon Gekko dans Wall Street. J’ai retrouvé le phénomène de jungle qui existe dans les bandes, je l’ai retrouvé dans les marchés. J’étais par ailleurs très politisé et m’intéressais beaucoup aux ressorts du capitalisme. Un article du Monde concernant l’affaire Long Term Capital Management a été le vrai point de départ de Krach.

Qu’avez-vous perçu de cinématographique dans l’affaire LTCM ?

Le côté alchimistes des temps modernes, apprentis sorciers de la finance. Ces gens qui utilisent une science mathématique quasi occulte pour gagner de l’argent avec, en fond, ce mélange d’ésotérisme et de réussite sociale exceptionnelle. D’ailleurs, le film s’est appelé Black Box pendant dix ans, en référence aux boîtes noires des hedge funds, mais nous avons renoncé pour des raisons marketing.

Comment écrit-on un scénario de film avec la gestion d’actifs en toile de fond ?

L’arc narratif du film, c’est l’intuition du trader-gérant. Un pattern de marché qu’il va assimiler à un autre pattern qu’il a vu dans une revue scientifique. C’est là le biais de nombreux traders et gérants, aussi bardés de diplômes soient-ils. Il existe un problème épistémologique de base. On veut faire coller des formules à des comportements de marché alors que c’est faux. Ce qui est fascinant, c’est que tout ce qui n’a a priori rien à voir peut avoir un rapport pour les traders et les gérants. On va corréler ce qui n’est pas correlé. On rentre dans une dialectique qui n’a rien à voir avec les maths mais avec la spéculation. J’ai essayé d’écrire le scénario autour de cette logique mais le problème, c’est qu’aucun scénariste sur la place de Paris ne pouvait travailler sur le sujet.

Etait-ce difficile de retranscrire l’univers de la gestion d’actifs à l’écran pour un public non initié ?

C’était là la gageure. Je me suis trop concentré sur l’intrigue financière en étant trop passionné pour le côté philosophique de ces formules mathématiques érigées en vérités sur lesquelles s’appuient les gérants qui mettent des chiffres là où il n’y a pas lieu d’en mettre. Un de mes contacts, Paul Besson, à l’époque gérant de convertibles à la Commerzbank (aujourd’hui responsable de la recherche quantitative chez Euronext, NDLR), m’a énormément aidé pour l’écriture du film. J’avais besoin de rencontrer des initiés pour aller plus loin sur LTCM que ce que j’en avais lu. Je me suis immergé dans le monde des hedge funds en arpentant les salles de marché à Londres, Paris et New York, en rencontrant des gérants, traders et directeurs du risque. Je ne voulais pas lâcher l’idée de faire comprendre ce monde-là, ces mathématiques-là mais il aurait peut-être mieux valu en faire un documentaire.

Etait-ce compliqué de sortir Krach ?

La gestion d’actifs n’est pas du tout un sujet de cinéma en France. Ça passe par-dessus la tête des producteurs, ça ne les intéresse pas. Les interlocuteurs étrangers étaient bien plus intéressés par le sujet. En France, dès le départ, on m’a dit que je ne devais pas faire ce film. Je n’ai jamais senti de soutien. Réaliser Krach a été un immense calvaire, un chemin de croix pendant près de dix ans avec des phases où le projet reprenait vie et des phases où je n’y croyais plus du tout. Je n’ai pas tourné depuis.

Pourquoi la gestion d’actifs n’est-elle pas un sujet en France alors qu’aux Etats-Unis, un film comme The Big Short a connu le succès ?

The Big Short est en tous points réussi. On est accroché alors que c’est assez technique. En France, cette technicité n’existe dans quasi aucun film. Ce n’est pas dans la culture française de travailler sur cet aspect, quel que soit le sujet. En plus, avoir le « méchant » comme personnage principal, en France, c’est très compliqué. Chez les Américains, il y a toujours une rédemption du méchant à la fin. Ce n’est pas le cas dans Krach. Aussi, dans le monde anglo-saxon, la gestion de portefeuille a davantage de résonance car les retraites des spectateurs dépendent des marchés. En France, ce n’est pas avec des assurances-vie qu’on va regarder la Bourse. Ce qui aurait pu davantage parler au public français, même si c’était peut-être trop tôt, c’est le rapport de la haute finance au climat. Le premier aléa des marchés reste le risque climatique, l’imprévisibilité du climat. Le thermomètre de la croissance, c’est le climat.

Quelles ont été les péripéties de Krach ?

J’ai présenté une première version du scénario en 2004-2005 pour lequel j’ai obtenu l’avance sur recettes. Romain Duris m’avait donné son accord pour jouer le gérant de portefeuille et Studio Canal s’était engagé dans le projet. Le budget estimé du film avoisinait alors 6 millions d’euros. Nous ne sommes pas parvenus à trouver les compléments de financements. Romain Duris a fini par abandonner le projet, Studio Canal s’est retiré. En 2006, La Petite Reine s’est engagée dans la coproduction. Le producteur Thomas Langmann s’est proposé pour le rôle, il voulait rejouer dans un film. On m’a même proposé Christophe Rocancourt, ce qui était assez lunaire. D’autres acteurs, Jérémie Rénier et Guillaume Canet, se sont montrés intéressés pour reprendre le rôle mais cela n’a pas abouti.

Mais le film a fini par se faire...

Je pensais que c’était mort puis Gilles Lellouche a finalement repris le rôle de justesse. Il restait moins d’un mois avant le tournage. Il a fallu briefer le casting rapidement sur le sujet. Nous avons rencontré des soucis au niveau des costumes, des décors car les coproducteurs canadiens étaient intéressés sur les économies réalisées sur le budget. Le tournage de six semaines, entre Montréal et New York, s’est avéré catastrophique. Une dizaine de pages du scénario ont sauté, il a fallu le réécrire sur le tournage. Nous avons aussi eu des soucis au niveau de la musique du film en post-production. Au bout du compte, notre budget était d’environ 4 millions d’euros. Krach est sorti dans 80 salles, dont 30 sérieuses. J’en ai bavé pendant plus de dixans, je n’ai pas lu les critiques. Je retire surtout l’aspect intellectuel du sujet du film. Mais je ne referai pas Krach aujourd’hui même en ayant les moyens. Certainement pas en France. ■

CINQ FILMS ET SÉRIES EMBLÉMATIQUES QUI ONT MIS EN SCÈNE LE MONDE DE LA FINANCE

par Capucine Cousin

« Succession », drame shakespearien

A l’été 2018, lorsque la série Succession débute sur HBO (OCS en France), on découvre le patriarche Logan Roy et ses quatre enfants, l’ignoré Connor, le déchirant Kendall, la rusée Shiv et le décadent Roman, dans un microcosme de milliardaires new-yorkais capricieux, cyniques, malgré tout fascinants. Le final, implacable, diffusé fin mai, a clôturé quatre saisons d’une rare intensité dramaturgique.

Succession a marqué, par un explosif mélange des genres, entre comédie satirique, soap opera et thriller financier. Avec un ton souvent mordant, l'œuvre d’un showrunner anglais, Jesse Armstrong, dans une forme de miroir tendu à Rupert Murdoch, met en scène l’impossible succession à la tête du groupe de médias que dirige Logan Roy, Waystar Royco, une multinationale qui inclut une chaîne d’infos (simili Fox News), des journaux, un studio de cinéma, mais aussi des parcs d’attractions, des bateaux de croisière et une firme spatiale. Qui manque de se faire avaler par une start-up de streaming vidéo.

« Billions », thriller financier

Lancée en janvier 2016, la série Billions, cocréée par Brian Koppelman et Andrew Ross Sorkin – journaliste économique réputé du New York Times –, fait des marchés financiers sa toile de fond. En cinq saisons, on découvre leurs rouages au travers de la dualité de deux hommes : Chuck Rhoades, procureur fédéral de New York, et Bobby « Axe » Axelrod, un gestionnaire de hedge fund en pleine ascension. La pandémie s’invite de manière réaliste dans la saison 5, avec des personnages calfeutrés chez eux, où les conversations en visio deviennent de véritables extensions de mise en scène. Avec cette chasse à l’homme sur fond de possible délit d’initiés, dont l’ambiance poisseuse rappelle House of Cards.

« Bad Banks », la face sombre des banques

Un des rares thrillers financiers qui se concentre sur un personnage féminin, Jana Liekman, une jeune courtière talentueuse du Crédit International. Pour avoir fait de l’ombre à son patron, elle est renvoyée mais rebondit en Allemagne dans une prestigieuse banque franco-allemande. Précision absolue du récit dans certaines opérations, comme le plus gros deal que gère Jana, la levée de fonds pour « Leipzig 2025 », un immense projet de construction. Cette série sortie en 2018, riche en rebondissements, dresse un portrait sombre, parfois orienté, de la finance germanique, encore imprégnée des scandales qui ont marqué le monde bancaire, comme la crise des crédits subprime de 2008.

« The big short », La crise des subprime pour les nuls

Adapté du livre à succès de Michael Lewis par Adam McKay, jusque-là connu pour ses grosses comédies, The Big Short (2015) parvient à distiller des clés de compréhension pour aborder, lui aussi, la crise des crédits subprime, en suivant le parcours de quelques nobodies de la finance ayant anticipé la débâcle du système. Le film ouvre ainsi sur Lewis Ranieri, un courtier en obligations considéré comme l’inventeur des MBS (mortgage-backed securities), puis poursuit sur le fléau des subprime, illustré lors d’une visite de Mark Baum (Steve Carrell) auprès de courtiers hypothécaires. Une bonne leçon de finances au grand public, avec un casting étincelant – Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt, Margot Robbie, et Ryan Gosling en narrateur.

« Le loup de Wall Street », comédie financière

La seule comédie financière réalisée par Martin Scorsese et son plus gros succès commercial, Le loup de Wall Street (2013), inspiré d’une histoire réelle, narre l’ascension vertigineuse vers la fortune d’un petit courtier en Bourse, Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), et ses malversations, au cœur des années 1980. Soit les dérives du monde de la finance vues par Scorsese, avec le péché, la chute et une forme de rédemption. Des scènes restées cultes, comme lorsqu’un courtier senior totalement barge (Matthew McConaughey) entend initier le jeune Belfort aux us et coutumes de Wall Street. Un retour dans la grande époque des raids boursiers, des junk bonds et des salaires délirants. Et une forme de gigantesque orgie de trois heures, où le personnage principal narre sans complexes son histoire face caméra.