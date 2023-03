La collecte hebdomadaire des fonds monétaires ralentit mais reste élevée

La défiance envers la solidité des banques américaines continue d’alimenter les flux vers les fonds monétaires. Entre le 23 et le 29 mars, les investisseurs y ont placé 60,1 milliards de dollars (55,2 milliards d’euros), selon les données du Flow Show, le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research.

Le chiffre est certes encore important mais moindre que les 142 milliards de dollars de la semaine précédente, et les 110 milliards enregistrés entre le 9 et le 16 mars. La collecte nette accumulée des fonds monétaires sur le premier trimestre 2023 s’élève à 508 milliards de dollars, un chiffre comparable au premier trimestre 2020, marqué par la crise du Covid-19 et les premiers confinements.

La collecte des fonds obligataires se maintient légèrement dans le vert, à +2,3 milliards de dollars, grâce aux stratégies de dettes souveraines, qui ont attiré 6,8 milliards d’investissements nets. Les investisseurs ont continué à se délester de parts de fonds couvrant la dette d’entreprise, qu’elle soit investment grade (-0,8 milliard de dollars) ou high yield (-2,7 milliards). Les fonds de dettes bancaires ont enregistré leur dixième semaine de décollecte, avec une décollecte de 0,4 milliard de dollars.

Les fonds actions ont, eux, rendu 5,2 milliards de dollars à leurs porteurs de parts. Les retraits se sont faits principalement sur les fonds d’actions américaines (-6,2 milliards de dollars). Les investisseurs ont notamment retiré 3,1 milliards de dollars des fonds de grandes capitalisations US, 2,1 milliards des fonds de petites capitalisations US, 1,4 milliard des fonds value US, et 1,2 milliard des fonds exposés au secteur de l’énergie US. Les fonds croissance US ont, eux, reçu 1,5 milliard de dollars. Dans le reste du monde, les flux sont ténus : +0,9 milliard de dollars pour les fonds d’actions émergentes, +0,2 milliard pour les fonds d’actions japonaises, et -0,2 milliard pour les fonds d’actions européennes.