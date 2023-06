Gestion espagnole, les banques dictent leur loi

Il souffle un petit vent d’optimisme dans la gestion d’actifs espagnole. En mai, la collecte des fonds d’investissement a atteint 1,4 milliard d’euros. Rien de moins que le 31e mois consécutif de collecte nette positive après, pourtant, une année 2022 épouvantable sur les marchés ! Avant même de connaître cette performance, l’association professionnelle du secteur, Inverco, anticipait dès février le fait que la gestion d’actifs espagnole renouerait cette année avec un encours supérieur à 600 milliards d’euros (568,7 milliards d’euros en 2022).

« Nous avons vu un investisseur espagnol plus mûr et plus rationnel profiter de la chute des marchés financiers pour continuer à opter pour des produits d’investissement. Il a aussi profité de la hausse des taux pour revenir sur le marché des produits d'épargne en achetant davantage de produits à rendement garanti ou de produits à rendement ciblé, relate Jacobo Ortega, responsable des investissements, en charge de l’Europe chez Santander AM. Le secteur a été en mesure de fournir ces solutions. » La bonne santé de la gestion espagnole a de quoi attiser les convoitises. Mais vouloir pénétrer ce marché n’est pas chose facile. Il reste en effet essentiellement dominé par les grandes banques dont les filiales de gestion servent en priorité la clientèle patrimoniale maison. « Dans l’industrie de l’asset management espagnole, les institutionnels représentent seulement 8 %, ce qui reste très peu au regard d’autres pays, explique Jorge Colomer, directeur de l’investissement chez CaixaBank AM. La gestion patrimoniale reste le principal driver. »

En matière de distribution de fonds, la part de marché des équivalents espagnols des conseillers en gestion de patrimoine et d’autres acteurs indépendants (maisons de courtage par exemple) reste marginale. « La grande majorité des accords de distribution en Espagne sont conclus avec des banques, relève Eduardo Ripollés de la Peña, directeur institutionnel chez Mapfre AM. Si vous voulez entrer sur ce marché, vous devrez pénétrer l’un de ces réseaux. » Le rachat de réseaux reste aussi une option, comme en témoigne l’acquisition par Amundi de Sabadell Asset Management début 2020.

Leader du secteur, CaixaBank, le numéro un domestique, s’arroge grossièrement un quart du marché. Si l’on ajoute BBVA et Santander, plus de la moitié du marché de la gestion est couvert. « L’un des facteurs qui expliquent la configuration actuelle du secteur de l’asset management espagnol remonte à une loi de 2001 (Traspasos), selon laquelle un investisseur final peut bénéficier d’opérations de transfert entre fonds sans payer d’impôt sur les plus-values, poursuit Jorge Colomer. Cette flexibilité est au cœur de la culture de l’investissement dans ce pays. »

Dans cet environnement, les acteurs de l’assurance restent aussi sous-représentés. « Nous sommes dans le Top 15 des principaux acteurs en Espagne mais, dans un environnement différent, nous serions sans doute dans le Top 5, confirme Eduardo Ripollés de la Peña, chez Mapfre AM. Cela nous laisse une marge de progression très importante. »

64 % : la région ibérique devrait connaître le plus fort potentiel de croissance des ETF en Europe d’ici à février 2024 étude YouGov, BlackRock

Depuis quelques années, les mastodontes de la gestion internationale se sont en revanche imposés sur la scène espagnole : au total, le patrimoine des acteurs étrangers représentait à fin mars 2023 quelque 252 milliards d’euros d’actifs. « La présence de gérants internationaux s’est accélérée au cours de ces cinq dernières années, en passant de 30 % à 45 % de l’ensemble du secteur, observe Javier Garcia Diaz, responsable des ventes chez BlackRock en Espagne, au Portugal et en Andorre. Nous apportons une expertise qui n’existe pas dans l’écosystème local. » L’année dernière a marqué un léger coup d’arrêt : à la différence des acteurs nationaux qui ont enregistré une collecte de 17 milliards d’euros, les gérants étrangers ont souffert d’une décollecte de 13 milliards, leur pire année depuis la crise financière. « Dans un contexte d’incertitude, les investisseurs et les gérants se sont tournés vers les marchés monétaires et ont conçu des produits en interne plutôt que de se tourner vers les gérants internationaux », poursuit le responsable de BlackRock.

Des tendances fortes

Pas de quoi néanmoins les décourager. En tête des opérateurs étrangers en Espagne devant Amundi et JPMorgan AM, le géant mondial gère 40 milliards d’euros dans ce pays pour ses clients, dont deux tiers dans des solutions indicielles – principalement des ETF (exchange-traded funds) – et un tiers dans la gestion de fortune. « Le marché des ETF a augmenté à un rythme de 15 % par an alors que la gestion active progressait de seulement 5 % », compare le responsable de BlackRock. La région ibérique possède actuellement l’un des taux de pénétration du marché des ETF les plus faibles d’Europe, les ETF cotés en Espagne étant actuellement imposés sur les plus-values alors que les fonds communs de placement ne le sont pas, dans le cadre du régime Traspasos.

Mais la marge de croissance reste importante : selon une étude réalisée par YouGov et commissionnée par BlackRock dans 14 pays européens entre août 2022 et février 2023, la région ibérique apparaît comme le marché qui devrait connaître le plus fort potentiel de croissance des ETF en Europe dans les douze mois suivant cette date, avec une augmentation relative de 64 %. « Sous l’effet de la réglementation favorisant la réduction des coûts, les clients combinent les fonds structurels et utilisent les ETF comme une alternative au cash, constate le responsable ventes de BlackRock. Avec 1,1 million de personnes susceptibles d’investir dans des ETF au cours des douze prochains mois, le marché ibérique présente une opportunité de croissance substantielle pour les fournisseurs d’ETF comme pour les investisseurs. »

La gestion discrétionnaire s’inscrit aussi comme une tendance forte dans la gestion espagnole. Santander AM, qui dispose de plus de 15 milliards d’euros d’actifs en gestion discrétionnaire (quelque 32 % de l’ensemble de ses actifs sous gestion), envisage ainsi de simplifier son offre durant le second semestre de cette année. Il donnerait ainsi aux investisseurs un service unique en y incluant des produits créés en interne et une gamme de nouveaux fonds conseillés par des gérants internationaux. « Le développement des mandats de gestion discrétionnaires provient à la fois d’une incitation réglementaire (MIF2, NDLR) mais aussi d’un appétit de nos clients à destination d’offres professionnelles », explique Jacobo Ortega, de Santander AM. Outre Amundi, Morgan Stanley et JPMorgan, Santander AM a développé récemment des accords avec Fidelity et BlackRock.

L’alternatif est une tendance plutôt récente sur le marché espagnol mais qui croît rapidement et recèle un fort potentiel JACOBO LLANZA, cofondateur du gérant Alantra AM

A l’image d’autres pays européens, l’ESG (environnement, social, gouvernance) se détache aussi comme l’un des secteurs en croissance. Les acteurs s’y investissent en propre comme au travers de partenariats. BlackRock s’est ainsi allié avec CaixaBank dans l’investissement à impact en juin 2021. « Notre groupe est la propriété à quelque 30 % d’une fondation (Fundación la Caixa), rappelle Jorge Colomer chez CaixaBank AM. Nous nous devons de posséder un leadership dans ce domaine. » Fin 2021 – derniers chiffres disponibles –, 2,8 milliards d’euros avaient été investis dans des fonds à impact, soit une infime partie de la gestion espagnole. CaixaBank AM détient quelque 90 % de part de marché dans ce secteur au travers de quatre fonds article 9. « Notre engagement s’est considérablement accéléré depuis ces quatre dernières années et demie et nous avons évolué au gré des changements réglementaires », estime Jorge Colomer.

Du côté des assureurs, Mapfre AM a annoncé en février dernier avoir pris le contrôle du français La Financière Responsable cinq ans après son entrée au capital à hauteur de 25 %. « Notre ambition est de devenir une référence en matière d’investissement social sur ce marché, fait savoir Eduardo Ripollés de la Peña. Chaque produit ou fonds que nous lançons doit nécessairement être article 8 ou article 9. »

La gestion alternative aussi

La tendance est aussi à une ouverture plus marquée des acteurs de la gestion traditionnelle vers les produits alternatifs, apanage de certains acteurs spécifiques en Espagne, parmi lesquels Altamar mais aussi Alantra. « L’alternatif est une tendance plutôt récente sur le marché espagnol mais qui croît rapidement et recèle un fort potentiel, relève Jacobo Llanza, cofondateur du gérant Alantra AM. La contribution des grandes banques y est très inégale, avec une tendance assez marquée à la distribution de fonds alternatifs d’entreprises tierces au détriment d’une production interne. » La révision du règlement européen Eltif, qui entérine la possibilité de commercialiser des fonds de private equity, private debt et real assets auprès d’investisseurs de détail, commence à peine à faire bouger les lignes en Espagne. « Le succès n’est pas encore au rendez-vous, poursuit-il Avec l’augmentation des taux d’intérêt, il est plus intéressant d’avoir un produit liquide quotidien qu’un produit à haut rendement mais bloqué sur plusieurs années. »

La route reste longue pour les assureurs

Mi-mai, Santander AM a lancé un gérant alternatif, quatre ans après avoir développé une activité dans ce segment. Le groupe dit avoir constaté une demande claire de la part de ses investisseurs, à la fois des banques privées et de la clientèle institutionnelle, pour assurer une complémentarité dans leur portefeuille. « Il nous fallait donc muscler nos compétences dans ce segment qui représente actuellement 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, explique Jacobo Ortega. Nous souhaitons que les produits alternatifs représentent d’ici à cinq ans 10 % de nos actifs, comparé à moins de 2 % aujourd’hui. »

Dans l’assurance, la route reste longue. « Le poids de l’alternatif dans le bilan des compagnies d’assurances en Europe se situe dans une fourchette comprise entre 15 % et 20 %, explique Eduardo Ripollés de la Peña. En Espagne, cette industrie reste encore bourgeonnante. » Mapfre AM, qui a commencé dans la gestion alternative il y a cinq ans, possède à l’heure actuelle 1,4 milliard d’euros sous gestion dans cette catégorie. « Notre accroissement dans le secteur se fera au travers du recrutement de personnes spécialisées sur le moyen terme », poursuit Eduardo Ripollés de la Peña.

L’assureur a conclu en 2019 une alliance stratégique avec la société indépendante Abante, spécialisée dans la gestion d’actifs et le conseil, pour créer une plateforme indépendante offrant des services de conseil financier et distribuant les produits les plus performants du marché espagnol. Mapfre détient aussi 20 % du capital de cette entreprise. « Ces clients comprennent clairement la valeur des investissements alternatifs et demandent des solutions. » De toute évidence, la gestion espagnole se tient fin prête à satisfaire les nouveaux besoins de sa clientèle. ■

UNE RÉFORME FISCALE BOULEVERSE LE PAYSAGE DES SICAV ESPAGNOLES

Les Sicav ne sont plus en odeur de sainteté. Et pour cause : la loi 11/2021 du 9 juillet 2021 sur les mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale a modifié le traitement des Sicav espagnoles, véhicule d’investissement traditionnel des familles fortunées espagnoles depuis plus de 25 ans. Elles bénéficiaient notamment d’un taux d’imposition de 1 %, contre 25 % pour les autres sociétés espagnoles. La loi a été modifiée de façon à introduire des exigences supplémentaires pour bénéficier de ce taux, après de nombreux abus. D’après la loi, il est ainsi toujours nécessaire d’avoir au moins 100 actionnaires, mais chacun d’entre eux doit détenir des actions d’une valeur minimale de 2.500 euros pendant au moins trois trimestres de l’année fiscale. En cas de non-conformité à ces exigences, la Sicav concernée est soumise à un taux d’imposition de 25 %.

L’entrée en vigueur de ce régime transitoire, qui vient de s’achever, a entraîné la dissolution d’un très grand nombre de Sicav. « Plus de 70 % des propriétaires s’en sont débarrassés et ont créé leur propre mandat discrétionnaire de fonds, explique Eduardo Ripollés de la Peña, directeur des ventes institutionnelles chez Mapfre AM. D’autres ont créé leur propre structure au Luxembourg, et la troisième catégorie, en forte croissance depuis le printemps, a opté pour la création d’un véhicule en propre non traditionnel, par exemple dans le capital-investissement. » Selon les prévisions de l’association espagnole de la gestion d’actifs Inverco, le patrimoine investi dans ces produits devrait s’effondrer de 44,4 % à 9 milliards d’euros cette année. En 2015, ce montant était de plus de 34 milliards d’euros, un plus haut. ■

ILS COMPTENT...

Pablo Hernández de Cos

Gouverneur de la Banque d’Espagne

Gouverneur de la Banque d’Espagne depuis 2018, Pablo Hernandez de Cos est docteur en sciences économiques et licencié en droit. Ce professionnel de 52 ans est aussi également très connu en raison de ses différentes fonctions au sein des plus grandes instances bancaires de l’Union européenne. Il est notamment président du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) et vice-président du Conseil de stabilité financière de l’Autorité macroprudentielle (Amcesfi).

Ángel Martínez-Aldama Hervás

Président de l’Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco)

L’actuel président d’Inverco, l’association professionnelle de la gestion d’actifs espagnole, est un pur produit de la gestion. Avant d’en prendre la présidence en 2015, Ángel Martínez-Aldama Hervás a multiplié les rôles dans des organismes internationaux dédiés à l’asset management : il a ainsi occupé différents postes au sein de Pensions Europe et reste membre du comité d’audit de l’Efama, après y avoir enchaîné les fonctions. Il continue aujourd’hui de siéger aux conseils d’administration de la Fiafin (Federacion Iberoamericana de Fondos Mutuos), ainsi qu’à la Fiap (Federacion internacional de Administradoras de Pensiones). Il est aussi membre du conseil d’administration de la confédération patronale espagnole CEOE.

Rodrigo Buenaventura

Président de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Très présent sur la scène financière espagnole, cet économiste et spécialiste des administrations des entreprises de formation est actuellement président du régulateur espagnol CNMV, un mandat de quatre ans qui doit s’achever en 2024. Il joue aussi un rôle actif dans d’autres organisations : en tant que membre du conseil d’administration de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma), il préside les comités Ipisc (Investor Protection and Intermediaries Standing Committee) et Misc (Market Integrity Standing Committee). Il est aussi vice-président du groupe de travail sur la durabilité à l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), dont il est membre du conseil d’administration, et président du groupe de travail de l’OICV sur la finance durable.

SUIVEZ LE GUIDE...

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Cl. Edison, 4, 28006 Madrid

Tél. : 00 34 915 85 15 00

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco)

C. del Príncipe de Vergara, 43, 28001 Madrid

Tél. : 00 34 914 31 47 35

Banque d’Espagne

C. de Alcalá, 522, 28027 Madrid

Tél. : 00 34 913 38 50 00

SpainNAB

Consejo Asesor para la Inversión de Impacto

Centro Impact Hub Calle de Serrano Anguita, 13, 28004 Madrid

Tél. : 00 34 618 28 97 65

