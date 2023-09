Fonds datés, la résistance dans la tempête

Un raz-de marée. Depuis décembre 2022, plus un mois ne s’écoule sans que les sociétés de gestion de toute taille n’annoncent le lancement ou la prolongation d’un nouveau fonds à échéance. Ces portefeuilles, autrement appelés fonds datés, investissent dans des obligations d’entreprise, d’Etat de pays développés, émergents ou en titres convertibles ayant des échéances de remboursement proches les unes des autres. Avec la période de remontée des taux, ces produits affichent aujourd’hui des rendements visés – généralement à cinq ans – extrêmement séduisants entre 5 % et 7 %, voire davantage.

« Il s’agit de recréer une sorte d’obligation synthétique en constituant un panier de 50 à 100 signatures, explique Christophe Auvity, responsable du crédit corporate global chez BNP Paribas AM. Grâce à cette diversification de ratings, de secteurs, de géographies, etc., l’investisseur voit sa prise de risque plus limitée que dans le cas de la détention d’un titre vif en direct. » Autre intérêt de ce véhicule, « sa stratégie buy and hold ou de portage réduit la rotation des titres au sein du portefeuille, lui permettant de diminuer les coûts de transaction », relève Edouard Faure, responsable high yield chez Swiss Life AM France. Quant à la construction même du fonds, deux moyens existent : « Se positionner sur le marché primaire dont les émissions offrent une prime de rendement et/ou se porter acquéreur sur le marché secondaire plus fourni en papiers et qui, par conséquent, permet une diversification des noms, secteurs, géographies, etc. », compare Gilles Frisch, responsable gestion high yield chez Meeschaert AM.

L’intérêt de ce type d’OPCVM réside dans la visibilité du rendement grâce à l’encaissement régulier des coupons, pour autant que l’investisseur achète le fonds à la création et reste investi jusqu’à son échéance. Néanmoins, les obligations étant sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt, les fonds datés peuvent voir leurs performances influencées par les variations du marché obligataire. Aujourd’hui, le contexte leur est particulièrement favorable. En 2022, les primes de risques se sont reconstituées, les taux d’intérêt étant à nouveau en territoire positif, les spreads de crédit ont augmenté de 100 à 300 points de base selon la qualité de l’émetteur. Signe de la confiance retrouvée des fournisseurs de fonds, BlackRock est parti depuis cet été à la conquête de l’Europe en commercialisant une gamme de neuf ETF (exchange-traded funds) obligataires à échéance fixe, accessibles dès 5 euros. Une expertise qui, aux Etats-Unis, a permis au numéro un mondial de la gestion de collecter déjà plus de 13 milliards de dollars sur douze mois pour 23,7 milliards d’encours engrangés sur cette stratégie.

Produit patrimonial par excellence, le fonds daté est vendu en France comme une alternative au fonds en euros. A l’origine investi en papiers d’émetteurs de qualité (investment grade), doté d’un design simple par sa gestion de portage, le véhicule est facile à vendre auprès du grand public. « Le gérant retient au départ de belles signatures achetées en dessous du pair (valeur faciale) sur le marché secondaire pour espérer leur remboursement au pair à terme, résume Laurent Calvet, responsable gestion obligataire chez Tikehau Capital. Les coupons sont quant à eux traditionnellement réinvestis selon la thèse d’investissement retenue. »

Si le millésime fraîchement constitué laisse entrevoir de belles promesses de rendement, il s’agit dans les faits d’avoir confiance aveuglément en l’avenir. La toute dernière génération close en 2022 a dû traverser une véritable tempête. Un coup d’œil dans le rétroviseur et les sombres événements d’une histoire toute récente font rejaillir la pandémie du Covid-19, les tensions géopolitiques issues de l’invasion de l’Ukraine, suivies de la crise énergétique mondiale, une flambée de l’inflation… Si ces événements n’étaient évidemment pas prévisibles, la véritable interrogation est celle de l’intérêt en 2016-2017 de lancer des OPCVM à échéance alors que post-2008, la Banque centrale européenne (BCE) n’a cessé d’abaisser son taux directeur jusqu'à zéro, voire l’a maintenu négatif pour le taux au jour le jour, et ce jusqu’à juillet 2022.

Régime de taux complexe

« La demande pour ces produits était moins patrimoniale, reconnaît Christophe Auvity, pour être alimentée davantage par des institutionnels qui devaient notamment protéger leur passif. » Certaines maisons de gestion indiquent même avoir monté des fonds datés dont l’objectif de performance atteignait 0,3 % pour des trésoriers d’entreprise, heureux que leur soit proposée une solution légèrement positive alors que les OPCVM monétaires détruisaient de la valeur.

Dès lors, les gérants ont dû chercher le rendement là où il se trouvait : dans l’univers de haut rendement (high yield), ces obligations émises par des sociétés notées BB+ ou moins par les agences de notation. « Et c’est à ce moment-là que tout a basculé, se souvient Laurent Calvet. Contrairement à des émetteurs de qualité dont le rating est compris entre AAA et BBB- et qui n’ont pas la possibilité contractuelle de refinancer leur dette, les entreprises de moindre qualité vont, elles, se refinancer. Autrement dit, une émission de haut rendement ne parvient quasiment jamais à son terme. » Avec un régime de taux d’intérêt écrasé, ces émetteurs choisissent légitimement de se refinancer à moindre coût. « La durée de vie d’une émission de haut rendement entre 2016 et 2022 a été en réalité de trois ans », souligne Akram Gharbi, responsable gestion crédit high yield à La Française.

Du côté de Swiss Life AM, les règles du jeu ont été intégrées dès le départ. « L’univers high yield est majoritairement (90 %) composé d’obligations qui disposent d’une option de remboursement anticipé (call), corrobore Edouard Faure. Il nous a paru essentiel d’intégrer cette caractéristique dans nos fonds. Ainsi, nous considérons la maturité statistique des titres qui a l’avantage de prendre en compte les probabilités de rappel anticipé. » Dans ce contexte de refinancement, les nouvelles émissions sont mécaniquement assorties d’un coupon moins élevé. Selon Bloomberg, le coupon moyen brut des entreprises de haut rendement européennes les mieux notées (BB) a été divisé par deux en passant de 6,5 % en 2013 à 3 % fin 2021, « leur baisse nous privant d’un coussin de sécurité », pointe Akram Gharbi.

Autre effet à ces refinancements en masse, les maturités des nouveaux papiers excèdent très largement celle du véhicule. De très nombreux fonds datés se sont donc retrouvés gorgés de liquidités, sans pouvoir se positionner sur ces nouveaux titres. Un mécanisme qui a achevé de diluer le rendement du portefeuille et, au passage, l’esprit de la stratégie d’investissement.

Pour y pallier, des maisons de gestion autorisent que soient logés dans leurs fonds à échéance des placements privés, de la dette hybride, des obligations Tier 1 (AT1), des titrisations asset-backed securities (ABS)… Tikehau Capital prévoit une allocation en subordonnées financières jusqu’à 25 % de l’actif net, notamment dans son véhicule daté échéance 2027, comme le dernier millésime clos en 2022.

Gestion serrée

Si, à première vue, la gestion d’un véhicule à échéance s’approche d’un pilotage automatique, la réalité est donc plus fine. « Il a fallu faire face à une augmentation du taux de défaut de certaines entreprises post-Covid et arbitrer pour limiter la casse et faire sans coussin, c’est-à-dire sans coupon à réinvestir ! », appuie Christophe Auvity. La dernière année de vie d’un fonds daté relève également d’un pilotage serré. « Il faut faire décroître la sensibilisation crédit et transformer le portefeuille en fonds monétaire pour préparer la sortie des investisseurs », résume Gilles Frish. « L’an dernier, pour notre millésime arrivé à échéance, nous avons prévu de distribuer les coupons à nos investisseurs, au lieu de les réinjecter à un taux négatif », rappelle Christophe Auvity. A terme, le client choisit de récupérer sa mise ou bien d’être exposé à un nouveau fonds qui souvent absorbe le premier, et de repartir pour cinq ou sept ans avec son gestionnaire.

Les écarts de frais expliquent en grande partie la disparité des performances MARA DOBRESCU, manager research chez Morningstar

D’ailleurs, quel rendement cette classe d’actifs a-t-elle délivré notamment entre 2022 et mi-2023 ? Aucun fonds daté n’a atteint le rendement visé. « Mais sur la période de mi-2022 à mi-2023, les performances moyennes des fonds arrivés récemment à échéance ont été un peu meilleures que celles des fonds de haut rendement traditionnels, et bien supérieures à celles de la catégorie obligations privées, investie principalement en émissions de qualité, résume Mara Dobrescu, manager research chez Morningstar. Les performances moyennes sur un an à fin juin 2023 de ces trois catégories sont respectivement de 0,36 %, -0,58 % et -3,12 %. » Pour cette spécialiste du marché obligataire, si la stratégie de gestion distingue les véhicules datés entre eux – quasiment tous ont permis de préserver le capital investi –, « les écarts de frais expliquent en grande partie la disparité des performances. Les frais de gestion moyens dans la catégorie s’élèvent à 0,75 % par an mais avec d’importantes différences. Les véhicules les moins chers disposent de parts avec des frais de gestion d’environ 0,15 % tandis que certains fonds facturent jusqu’à 2,6 % par an ». Le talon d’Achille de tout produit patrimonial.