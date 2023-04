Emergence, le droit d’inventaire

Sortir du lot pour une société de gestion, dans un pays qui en compte 702, n’est pas la tâche la plus évidente. Surtout quand la majorité a moins d’un milliard d’euros sous gestion. Pour émerger et passer un cap, certaines se tournent vers la Sicav Emergence, un fonds de place créé en 2012 par Alain Leclair (voir tout en bas) et qui cherche des gestions innovantes à développer. Ce dispositif s’est repositionné très vite en accélérateur de sociétés de gestion après quelques ratés dans son rôle initial d’incubateur.

La Sicav regroupe 16 des plus grands institutionnels français, qui en initient les orientations stratégiques et prennent la décision d’investir collectivement dans des fonds recommandés par un gérant délégataire. Beaucoup d’avantages, très peu d’inconvénients, disent les institutionnels sondés pour cette enquête, globalement satisfaits. Emergence se veut « un outil passerelle » entre le monde institutionnel et les gestionnaires entrepreneurs, comme le résume son directeur général, Bertrand du Guerny. Mais un certain nombre de gérants interrogés par L’Agefi alpha et ayant fait l’objet d’une incubation ou d’une accélération ont parfois vu la passerelle déboucher sur une impasse. Plus de dix ans après sa création, l’efficacité de l’incubation ou de l’accélération par Emergence divise les protagonistes de l’asset management en France.

Les institutionnels qui composent Emergence voient divers bénéfices à la Sicav. Un moyen de soutenir un écosystème de gérants d’actifs indépendants, « sur lequel nous pouvons nous appuyer pour nourrir la gestion de nos placements », expose BNP Paribas Cardif. Une façon « d’avoir des informations et de faire une veille sur les sociétés de gestion entrepreneuriales à potentiel, sans investir nécessairement dedans en direct », pour Laurent Springer, responsable gestion d’actifs et passifs sociaux chez Orano. Philippe Rey, directeur financier de l’Union Mutualiste Retraite (UMR) et administrateur d’Emergence, évoque, lui, la performance des fonds, les échanges sur les tendances avec d’autres grands investisseurs institutionnels de profils différents, mais aussi le soutien à l’emploi dans la gestion d’actifs française.

« C’est une manière d’avoir des indicateurs avancés sur des sujets de gestion que nous pouvons ensuite étendre, sans passer par Emergence, à nos fonds de fonds de performance absolue et actions. Nous avons investi dans des fonds tendanciels et smart beta grâce à Emergence », complète-t-il. Le fait d’établir des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) élevés pour les fonds sélectionnés et sur la place de Paris est aussi relevé par les investisseurs.

Beaucoup de candidats, peu d’élus

En plus de dix ans d’existence, la Sicav a levé 1,2 milliard d’euros sur cinq compartiments dans lesquels elle a incubé une vingtaine de sociétés de gestion ou accéléré leur développement. Pour chaque compartiment, Emergence a lancé un appel d’offres pour en sélectionner le gérant délégataire. NewAlpha Asset Management, filiale de La Française, a rempli ce rôle sans discontinuer depuis le lancement de la Sicav. » Depuis 2012, nous avons étudié 480 fonds dans le cadre d’Emergence. La quasi-totalité des sociétés de gestion françaises entrepreneuriales sur les actions cotées ou les stratégies alternatives ont été analysées. Ce chiffre inclut aussi des fonds gérés par des sociétés européennes qui entrent dans les critères du compartiment Emergence Europe », observe Benoît Donnen, directeur de la sélection de fonds et responsable de l’ESG chez NewAlpha AM.

Dans la majorité des cas, les gérants s’adressent directement à NewAlpha AM pour candidater à Emergence. Finaltis, qui a lui-même amorcé 14 fonds en Europe et aux Etats-Unis entre 2001 et 2014, dont certains ont été accélérés par Emergence, s’est retrouvé dans la peau de l’incubé. Après avoir dissous ses fonds alternatifs Ucits et rendu l’argent aux investisseurs en 2014, le gestionnaire systématique a fait appel à Emergence pour repartir de l’avant avec ses nouveaux fonds.

Offrir aux investisseurs un laboratoire d’observation des gérants entrepreneuriaux et identifier les plus prometteurs. Benoît Donnen, directeur de la sélection de fonds et responsable de l’ESG chez NewAlpha AM

« Début 2015, nous redémarrons quasiment de zéro : nos encours en OPC (organismes de placement collectif) sont de 700.000 euros avec deux investisseurs et nous avons besoin d’un ‘seeder’, se rappelle Denis Beaudoin, fondateur et directeur général de Finaltis. Alain Leclair et les équipes de NewAlpha AM nous connaissent de longue date et nous aident à structurer notre candidature au compartiment Emergence investissant en actions. La décision unanime d’investissement du board d’Emergence en juin 2015 leur doit beaucoup. » Les 35 millions d’euros d’Emergence s’étaient ajoutés aux 3,6 millions d’euros d’encours du fonds Finaltis EfficientBeta Euro, permettant le démarrage de sa commercialisation.

Parfois, NewAlpha AM recherche par lui-même des fonds pouvant être complémentaires à ceux déjà sélectionnés, comme VIA AM en 2017.« Nous correspondions à ce qu’Emergence cherchait. Ils recherchent des modèles d’activité viables à accélérer. C’est-à-dire des gérants qui ont un historique de performance, un produit qui n’est pas facilement accessible chez les autres, un début de réseau, des équipes déjà structurées », relatent Guillaume Dolisi et Laurent Pla, cofondateurs de VIA AM. Le duo a perçu Emergence comme un accélérateur de relations avec les institutionnels français, « un tampon » pour propulser leur stratégie auprès de cette clientèle.

Il arrive aussi que les institutionnels d’Emergence, comme Orano, présentent des candidats. « Il peut y avoir des points de vue différents sur les gérants proposés pour une accélération d’Emergence mais il n’y a pas eu jusqu’ici de cas les ayant divisés. La sélection en amont réalisée par NewAlpha AM est très structurée et conforme aux attentes et pratiques des institutionnels », témoigne Laurent Springer.

D’incubateur à accélérateur

Les hautes exigence et qualité de la due diligence menée par NewAlpha AM font consensus parmi les parties prenantes. Les points observés incluent entre autres la qualité des gestions, les processus des investissements, l’historique de performance, la capacité de développement, les critères de durabilité ou encore la taille des gestionnaires. Les trois quarts des candidats sont éliminés après analyse.

S’ensuit une due diligence plus poussée, qui dure quatre à six mois avant qu’Emergence ne prenne la décision d’investir ou non. A chaque compartiment son comité d’investissement propre. Emergence coache les gérants avant qu’ils ne présentent leurs fonds devant les institutionnels. Talence Gestion, dont deux fonds ont été accélérés, dit que sa candidature à Emergence lui a permis de formaliser ses processus d’investissement en place, mais aussi de les renforcer afin d’être sélectionné et d’atteindre des normes institutionnelles.

En dix ans, les candidatures ont également évolué parce qu’Emergence a dû délaisser l’incubation des premiers temps pour l’accélération. « L’amorçage d’une société de gestion qui débute est soumis à un risque élevé de disparition de ces jeunes pousses dans leurs premières années », relate Bertrand du Guerny. Un risque que les institutionnels d’Emergence ont choisi de ne plus prendre peu de temps après les premières années d’existence de la Sicav. Philippe Rey précise : « Au début d’Emergence, nous nous sommes focalisés sur les jeunes pousses. Progressivement, nous avons souhaité accompagner le développement de sociétés de gestion à un stade d’encours plus évolué pour les aider à passer un cap et à se pérenniser dans la durée. Parfois, une accélération prématurée ne laisse pas le temps à la société de gestion de s’installer et de faire a minima ses preuves. »

Emergence, via NewAlpha AM, s’adresse aujourd’hui à des sociétés avec plus de 500 millions ou 1 milliard d’euros d’encours et qui souhaitent accélérer leur entrée dans le monde institutionnel. Si un gérant avec moins de 200 millions d’encours devait être sélectionné, il faudrait qu’il apporte une innovation majeure dans sa technique de gestion, par exemple l’utilisation du traitement du langage naturel (NLP), ou dans sa stratégie d’investissement, comme sur la thématique de la biodiversité.

Le partage de frais, un sujet sensible

Emergence compte actuellement 16 partenariats d’incubation sur la partie actions avec partage économique de frais de la société. La Sicav perçoit une part des frais du fonds et des frais sur les encours des autres fonds du gérant sélectionné. Seul le compartiment Techs for Good ne suit pas ce modèle. Les investissements de la Sicav sont d’une durée de quatre ans mais les contrats s’étalent sur huit ans. Le pourcentage du partage varie selon le périmètre des fonds accélérés et des autres fonds de la société mais aussi du développement futur. « Les termes du partage de revenus ne sont pas imposés aux gérants. C’est un élément négocié », précise Benoît Donnen.

Les contrats prévoient aussi des clauses de sortie anticipée (opt-out) de l’investissement d’accélération. Celles-ci peuvent s’appliquer dans les cas de sous-performance significative du fonds accéléré, lorsque des personnes clés du gérant accéléré n’exercent plus dans leur société ou encore si la stratégie du fonds accéléré est sensiblement modifiée. « La clause n’a été activée qu’une seule fois dans le compartiment en performance absolue », rappelle Bertrand du Guerny. Quant aux gérants, ils ont aussi la possibilité de casser le contrat en période post-amorçage.

A lire aussi:

Selon nos calculs, réalisés sur la base des comptes annuels consolidés publiés par Emergence entre 2013 et 2020, la Sicav a perçu au moins 10,5 millions d’euros en partage de revenus des sociétés de gestion incubées ou accélérées, nets des commissions du gérant délégataire, sur la période. Le sujet est sensible chez les gérants accélérés. Plusieurs jugent trop élevés les frais perçus par Emergence. « Si les 20 % de rétrocessions sur les commissions perçues sur le fonds accéléré ne semblent pas choquants, les 5 % prélevés sur les encours des autres fonds s’apparentent à un droit de cuissage, à un impôt révolutionnaire d’un autre temps », tacle une société de gestion qui a requis l’anonymat et qui estime que les contrats seraient plus justes sans ces 5 %. Un autre gérant accéléré évoque, pour sa part, un « deal gagnant-gagnant » avec un contrat « juste dans les deux sens ». Il juge qu’Emergence « n’a pas été trop gourmand ».

Chez Finaltis, Denis Beaudoin se souvient d’un contrat d’incubation « assez complexe et plutôt dur », mais n’a aucun regret car la firme n’avait pas le choix à l’époque.

Non-émergence

Pendant la période d’accélération, les gérants ont une obligation de reporting et de transparence. Ils doivent fournir leur portefeuille à NewAlpha AM chaque semaine. Des discussions ont lieu chaque mois sur la gestion. Les points sur le développement de la firme sont moins fréquents. Des réunions sont organisées sur des points d’amélioration. Les gérants rencontrent aussi le comité d’investissement du compartiment d’Emergence dans lequel ils ont été sélectionnés pour faire un état des lieux annuel.

« Nous étions déjà dans un moule institutionnel, donc rien n’a vraiment changé dans notre organisation pendant la période d’accélération. Les calls et les reportings sont très réguliers, très cadrés. Cela s’est toujours bien passé, dans les bonnes comme dans les mauvaises années », confient les cofondateurs de VIA AM.

Un entretien plus global est organisé à la moitié de l’investissement et un peu avant la sortie pour réfléchir à la prolongation de l’investissement d’Emergence d’une année supplémentaire. Avant la sortie effective, les gérants présentent leurs bilans et NewAlpha tente de créer un relais avec les institutionnels.

Cependant, au lieu d’émerger, d’autres gérants accélérés ont davantage eu la sensation de rester la tête sous l’eau. Ceux-là jugent qu’Emergence ne les a pas vraiment aidés à se développer. En cause, le refus de la majorité des institutionnels d’Emergence d’investir en direct dans les fonds. « Emergence est comme une sorte de campagne de communication, cela n’aide pas à grossir mais ça améliore votre réputation. Toute l’équipe est fort sympathique, mais quand vous regardez bien, ce sont des analystes, des communicants, des créateurs de produits, pas des commerciaux », cingle un gérant accéléré qui souhaite reste anonyme. Pour ce gestionnaire, Emergence a été « une déception » et est sorti au pire moment.

Selon lui, la Sicav a interprété son droit de sortir du contrat comme une sorte d’obligation. « Ils nous ont dit qu’ils n’étaient pas là pour prendre des risques, alors ils ont tout coupé. Ce n’est pas très financier comme façon de faire. Ils faisaient 15 % à 20 % du fonds. Ils nous ont tout de même prévenus quelques jours avant », poursuit ce gérant, qui n’a toutefois pas rencontré de difficultés car son fonds était suffisamment liquide.

Un autre gestionnaire, qui a tenu lui aussi à garder l’anonymat, a, lui, le sentiment d’avoir été stérilisé durant la période d’accélération. Il en garde une certaine amertume vis-à-vis des explications des investisseurs d’Emergence quand il les sollicitait directement. « Ils nous expliquaient qu’ils étaient déjà investis chez nous, que nous demeurions trop petits, qu’ils avaient déjà fait un effort par le biais d’Emergence. » Et cet observateur d’ironiser : « Bien entendu, quand Emmanuel Macron appelle le directeur général d’un institutionnel pour expliquer pourquoi il faut investir dans un véhicule correspondant à une priorité gouvernementale, ce que n’était visiblement pas Emergence, les effets sont plus puissants... »

Côté institutionnel, Laurent Springer indique qu’il est possible pour Orano d’investir dans les fonds des sociétés accélérées hors Emergence, mais que « rien n’a été réalisé à date ». Aussi le géant du nucléaire est-il soumis à des contraintes réglementaires d’investissement encore plus spécifiques par rapport à d’autres institutionnels. BNP Cardif et l’UMR font, eux, partie des institutionnels ayant déjà investi hors du cadre d’Emergence dans des fonds de sociétés de gestion accélérés.

Surperformance

Y a-t-il une vie après Emergence pour les gérants accélérés ? Oui, affirme Benoît Donnen, pour qui le bilan est « très positif » car Emergence bat les indices sur les investissements des différents compartiments. NewAlpha AM ne donne cependant pas de chiffres. Le responsable de la sélection de fonds indique en revanche que les encours des gérants accélérés ont été multipliés en moyenne par deux sur la période d’accélération et que l’accélération génère des embauches. « Sur l’ensemble des incubés, le taux de croissance des emplois a été de 130 %. Il y avait 209 emplois avant l’entrée d’Emergence et 485 aujourd’hui », précise-t-il, ajoutant que les pratiques responsables des gérants accélérés se sont aussi améliorées.

A titre d’exemple de succès, Benoît Donnen observe que sur les six gérants du compartiment Actions 2, cinq ont déjà reçu des capitaux des investisseurs du tour de table, dont trois dans des fonds qu’Emergence n’a pas abondés. « Parfois, le succès n’est pas là où on l’attend. D’où l’intérêt d’un partage de revenus élargi sur le développement de la société. En tant que gérant délégataire, le rôle de NewAlpha est aussi d’offrir aux investisseurs un laboratoire d’observation des gérants entrepreneuriaux et d’identifier les plus prometteurs d’entre eux », souligne-t-il.

Bertrand du Guerny ne l’élude pas : des échecs, chez Emergence, il y en a eu. Il admet que certaines sociétés ne sont pas arrivées à se développer « autant qu’il semblait raisonnable de l’espérer ». Il cite notamment Finaltis et Focus Asset Managers. L’ancien compartiment de performance absolue ne compte, pour sa part, qu’un seul fonds survivant ! Emergence ne saurait pour autant être tenu pour seul responsable de ces faillites, les récents cycles de marché n’ayant pas été tendres avec la gestion quantitative.

Pour Philippe Rey, de l’UMR, Emergence a avant tout permis l’éclosion de sociétés de gestion. « Il y a eu forcément des déceptions, ça fait partie du projet initial. Dans une logique de private equity, il y a des succès et des investissements déceptifs, on l’accepte. » Chez Orano, Laurent Springer estime que « la performance financière d’Emergence est tout à fait correcte ». Selon nos calculs, établis sur la base des comptes annuels consolidés d’Emergence, la Sicav a réalisé une plus-value nette cumulée de plus de 26 millions d’euros sur la période courant de 2013 à 2020.



Bilan mitigé

Quid des gérants accélérés ? Eiffel Investment Group évoque notamment « une formidable opportunité » pour accompagner sa stratégie de développement. Financière Arbevel et La Financière Responsable, entre autres, sont citées comme des succès d’accélération par certains institutionnels.

Talence Gestion a fusionné son premier fonds accéléré, Talence MidCaps, dans le second, Talence EuroMidCap, en 2017. Ce dernier avait bénéficié d’une souscription de 5 millions d’euros de la Sicav en 2015, faisant grimper ses encours à 17 millions d’euros à l’époque. Ils ont dépassé les 150 millions, indique Talence Gestion, pour qui « la sélection d’Emergence a, sans doute, contribué » au développement du fonds. Un autre gérant nous confie qu’un seul institutionnel d’Emergence est resté dans un de ses fonds à la fin de l’accélération.

Il y a eu forcément des déceptions, ça fait partie du projet initial. Dans une logique de private equity, il y a des succès et des investissements déceptifs, on l’accepte. Philippe Rey, directeur financier de l’Union Mutualiste Retraite et administrateur d’Emergence

VIA AM affirme que NewAlpha l’a beaucoup soutenu sur la fin. Après un premier timing de sortie favorable, Emergence a réalisé sa dernière sortie en 2022. Une année au cours de laquelle la société a réalisé sa plus mauvaise performance annuelle, notamment du fait de contraintes ESG. « Cela n’a évidemment pas vraiment aidé dans la transition. A la sortie, certains institutionnels nous ont dit non car nous ne rentrions pas ou plus dans les grilles. D’autres nous ont dit qu’ils regarderaient mais n’ont pas investi », constatent ses dirigeants.

Guillaume Dolisi et Laurent Pla voient une faille dans le schéma d’Emergence, pour les institutionnels comme pour les gérants accélérés. « Les institutionnels, avec le sas de sécurité d’Emergence et de NewAlpha AM, mettent des petits tickets mais ils suivent rarement, une fois la période d’accélération terminée. Dès qu’ils sortent du cadre d’Emergence, ils reviennent à leurs habitudes. Ils réinvestissent dans des gérants qui ont des centaines de millions d’encours sous gestion, des gros noms qui font de la gestion classique », observent-ils. Pour eux, l’intérêt de la place parisienne est d’avoir une diversité génétique forte des fonds et des acteurs et, « pour qu’elle soit forte, il faut la stimuler ».

Denis Beaudoin évoque de son côté un échec relatif. Trois ans après l’incubation par Emergence, les encours du fonds Finaltis EfficientBetaTM Euro n’ont atteint que 85 millions d’euros. « C’est une déception car l’effort commercial a été considérable, avec certes des performances financières moyennes », commente-t-il. Emergence a accepté d’étaler sa sortie en 2019 mais un autre investisseur important, qui ne figure pas dans la Sicav, est sorti sans prévenir en même temps que le dernier rachat d’Emergence. Ces opérations ont enclenché une spirale de rachats par « effet d’emprise ».

« Certains institutionnels investis alors ont été particulièrement résilients, ce qui a sauvé le fonds. Cependant, malgré de bonnes performances par la suite, et sans doute parce que les encours n’avaient pas atteint un niveau suffisant pendant la période d’incubation, la commercialisation du fonds ne s’est jamais remise de la forte baisse d’actifs postérieure à la sortie d’Emergence », souligne Denis Beaudoin. Les encours du fonds, qui est aujourd’hui incubé par 2i Sélection, oscillent entre 25 et 50 millions d’euros depuis la sortie d’Emergence. Malgré la déception, « la qualité des équipes de NewAlpha AM et leur capacité d’écoute » ont permis de rester en excellents termes, conclut le fondateur de Finaltis.

A l’annonce de la sélection de son fonds Actions 21 par Emergence en 2020, Gestion 21, par la voix de son directeur général, Daniel Tondu, se disait « très optimiste » sur les résultats du partenariat avec Emergence. La société, dont le fonds sélectionné se trouve aussi dans le portefeuille de 2i Sélection, visait un objectif de 350 millions d’euros d’encours à cinq ans. Il faudra voir en 2025 si celui-ci s’est concrétisé.

A lire aussi:

*****

Répliques

Selon Bertrand du Guerny, directeur général d’Emergence, le modèle d’Emergence est regardé de très près au Japon. La place financière de Tokyo ne disposant pas d’un gisement suffisant de sociétés de gestion indépendantes, son objectif est d’en faire émerger. Le lancement d’une structure Emergence Japan est en cours. La Suisse et le Canada se montrent aussi intéressés. « Toutefois, le modèle Emergence tel qu’il existe en France ne peut pas être forcément répliqué de la même manière ailleurs », dit-il.

*****

Alain Leclair, « l’émergeur »

« Emergence » est un mot qui définit bien son créateur, Alain Leclair, figure de la gestion d’actifs et de la place de Paris, décédé en 2020 à l’âge de 80 ans. C’est grâce à sa volonté et à son aura que la structure a vu le jour en 2012 avec l’appui de Paris Europlace et du pôle Finance Innovation. Il en a été le président de 2012 à fin 2019 avant d’en être nommé président d’honneur. Auparavant, Alain Leclair avait fait émerger Paribas Asset Management, dont il a été le créateur en 1984 et le président jusqu’en 2001. Cet amoureux de la Bretagne avait aussi été vice-président fondateur de La Française des Placements (devenue La Française) et avait présidé La Financière de la Cité. Ardent défenseur du passeport européen pour les fonds d’investissement et sociétés de gestion, Alain Leclair avait exercé quatre mandats à la tête de l’Association française de la gestion financière (AFG), de 1997 à 2008, et présidé l’ancêtre du lobby européen de la gestion, l’Efama.