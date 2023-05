Dubaï, le nouvel bastion des hedge funds

Troquer New York ou Londres pour Dubaï, l’idée fait son chemin parmi les salariés de hedge funds et, en premier lieu, ceux des fonds multi-stratégies. La place financière locale, Dubai International Financial Center (DIFC), avance que 60 hedge funds se sont déjà enregistrés pour mener des opérations sur place ou sont en discussions pour le faire. Parmi les nouveaux arrivants dans la cité émiratie, Millennium Management, ExodusPoint Capital, LMR ou encore BlueCrest ont posé leurs valises. Quelque 55 % des hedge funds qui s’enregistrent auprès du DIFC ou sont en pourparlers pour le faire sont d’origine américaine ou anglaise, indique la place financière dubaïote.

450 milliards de dollars d’encours gérés localement à fin 2022 (413 milliards d’euros)

Celle-ci, qui revendique 450 milliards de dollars d’encours gérés localement par près de 300 sociétés de gestion d’actifs et de fortune à fin 2022, demeure cependant un hub naissant pour le segment spécifique des hedge funds. Selon les données de BarclayHedge, près de 95 % des encours totaux des hedge funds (4.844 milliards de dollars) demeuraient gérés par des entités basées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Europe – îles offshore incluses (Jersey, Guernesey, etc.) – fin 2022. Le Moyen-Orient formait la base de moins de 1 % des encours des hedge funds recensés.

Face à la concurrence de hubs de hedge funds « voisins » comme Singapour et Hong Kong ou encore sa proche rivale Abu Dhabi, Dubaï enchaîne les grandes opérations de communication pour attirer les acteurs du secteur. La dernière date de fin avril avec la publication d’un rapport du fournisseur de données Refinitiv et du DIFC, ainsi que l’organisation d’un webinaire sur l'émergence de Dubaï comme hub de hedge funds.

Le tournant de 2020

La constitution de la place financière dubaïote remonte à 2004. Le DIFC a introduit un premier régime de fonds d’investissement collectifs en 2006, révisé en 2010 puis renforcé en 2018. Les entrées en vigueur de régulations sur différents pans du secteur financier ont permis à un écosystème local de se développer, mais c’est en 2020 que le tournant est intervenu et que tout s’est accéléré pour Dubaï.

Le rapport note qu’avant la pandémie de Covid-19, une poignée de hedge funds avaient établi des bureaux de représentation à Dubaï aux fins d’aller lever des fonds auprès des institutionnels et fortunes individuelles de la région. A partir de 2020, deux éléments ont changé la donne. Lorsque les principaux centres financiers ont été contraints de réduire leurs activités et de mettre en place des restrictions sanitaires strictes durant la pandémie de Covid-19, les restrictions à Dubaï sur les activités et la vie en général sont restées minimales. La cité émiratie a aussi tiré profit de la mise en œuvre effective du Brexit, qui a quelque peu détérioré le climat de l’investissement au Royaume-Uni.

92.600 résidents fortunés pour des richesses cumulées de 966 milliards de dollars. Source : Henley & Partners

S’ajoutent à cela une fiscalité « compétitive » (lire l’encadré) et un flux constant d’individus très fortunés dans la ville. Une étude de Henley & Partners estime que les Emirats Arabes Unis sont le domicile de 92.600 résidents fortunés pour des richesses cumulées de 966 milliards de dollars. En mars 2023, le DIFC a lancé un centre dédié à l’établissement d’activités de familles et individus ultra-fortunés à Dubaï pour capitaliser sur cette tendance. Autre atout, les fonds souverains moyen-orientaux démontrent un certain intérêt pour la gestion alternative. Le rapport suggère que ces derniers allouaient en moyenne 2,4 % de leur portefeuille aux hedge funds en 2022, contre 2,2 % pour l’ensemble des fonds souverains.

Alternative en devenir

Pour Dominic Rieb-Smith, managing director et responsable des ventes de services de prime brokerage et des actifs alternatifs pour la region Emea chez JPMorgan, Dubaï se positionne comme une solution crédible pour le secteur des hedge funds de par son développement en termes d’infrastructures et d’écosystème de services.

« La communauté des hedge funds est très sophistiquée et a des exigences. Un élément crucial dans la relocalisation d’activités ou d’équipes est la continuité du service et de l’activité, peu importe la stratégie du hedge fund. (…) Si les plateformes multi-stratégies sont les plus nombreuses à s’installer à Dubaï, les hedge funds mono-stratégies sont aussi intéressés », a-t-il déclaré lors du webinaire. Dominic Rieb-Smith s’attend à ce que plusieurs gérants britanniques postulent pour une licence auprès du DIFC dans la foulée des élections parlementaires britanniques en 2024.

Un hedge fund multi-stratégies qui n’a pas de bureaux à Dubaï est désavantagé quand il cherche à attirer ou à retenir un talent. NIAMH TAYLOR, directrice de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, Schonfeld

Le hedge fund américain Schonfeld, qui dispose de bureaux à New York, Londres, Singapour et Tokyo, s’est établi dans la capitale émiratie en 2022 et obtenu sa licence en septembre dernier. L’un des grands avantages de Dubaï est relatif à sa position géographique en matière de fuseaux horaires, a souligné Niamh Taylor, directrice de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de Schonfeld, durant le webinaire. « Les gérants ont l’impression d’être en avance sur les différents marchés avec cet avantage horaire et peuvent déployer du risque sur toutes les zones. Ils peuvent effectuer des opérations le matin sur les marchés asiatiques, l’après-midi sur les marchés européens et le soir sur les marchés américains. C’est une approche plus flexible en termes d’horaires de travail », a précisé Niamh Taylor, louant le côté « greenfield » de Dubaï en tant que centre financier neuf par rapport à d’autres places.

Chris Cameron, directeur de l’unité de régulation et des agréments du DIFC, a rappelé un certain nombre d’initiatives entreprises ces dernières années par la place dubaïote à l’égard des hedge funds pour attirer non seulement leur personnels mais aussi l’enregistrement de leurs fonds. Les hedge funds s’installant à Dubaï ne paient pas de coûts d’enregistrement et disposent d’une réglementation spécifique. Ils peuvent obtenir une licence en tant que fonds pour investisseurs qualifiés, fonds publics, ou fonds exemptés (qui ne s’adressent qu’à des clients professionnels, NDLR). S’ils choisissent de s’enregistrer comme fonds exemptés, il leur est demandé un montant de capital réduit par rapport aux autres types de fonds (70.000 dollars contre 500.000 dollars). Dubaï développe aussi un cadre réglementaire favorable pour les crypto-actifs, classe d’actifs dont se sont emparés un certain nombre de hedge funds ces dernières années.

Talents

Le DIFC vante aussi les facilités d’immigration en terre émiratie, ainsi que le développement de campus et d’universités. Chez Schonfeld, Niamh Taylor est convaincue que Dubaï va devenir une option non négligeable dans la bataille pour l’attraction et la conservation de talents, y compris des talents de la gestion au Moyen-Orient, dans l’univers des hedge funds.

« Un hedge fund multi-stratégies qui n’a pas de bureaux à Dubaï est désavantagé quand il cherche à attirer ou à retenir un talent. Ce n’est plus seulement une ou deux personnes qui s’installent à Dubaï, ce sont des équipes entières. La communauté des hedge funds qui s’y sont établis est en train de mûrir. Ce n’est pas juste une mode mais une tendance de moyen-long terme si les infrastructures continuent de se développer et que l’efficacité économique demeure », affirme-t-elle. Elle souligne par ailleurs les nombreuses opportunités d’investissement au Moyen-Orient et la volonté de Schonfeld de s’exposer davantage aux marchés locaux.

Dixit Dominic Rieb-Smith, « les hedge funds ont peur de rater l’opportunité Dubaï ». « Quand ils voient que leurs concurrents relocalisent des gérants de portefeuille là-bas, ils se disent qu’il faut qu’ils y soient aussi. D’autant que vous avez accès à un réservoir important de talents, qui pourraient bien lancer leurs propres hedge funds par la suite », a-t-il déclaré à l’occasion du webinaire. Si la plupart des hedge funds installés à Dubaï comptent cinq à dix personnes, ces effectifs pourraient très rapidement doubler, voire plus, selon lui. Et surtout, davantage de gérants de portefeuilles pourraient rejoindre la ville émiratie.

Interrogé dans le rapport, le hedge fund Millennium Management indique que sa filiale émiratie employait plus de 45 personnes à fin mars 2023 et qu’elle allait continuer à recruter activement. « La présence de Millennium dans le centre financier de Dubaï nous a permis d’offrir aux gérants de portefeuille la possibilité de vivre et de travailler dans un endroit dynamique et pratique », résume la firme américaine. ■

ZÉRO IMPÔT

Le régime d’imposition propre à la place financière de Dubaï est assez simple. Aucun impôt sur les revenus et plus-values d’entreprises ni sur les revenus des particuliers. Cela étant, le gouvernement émirati a programmé l’entrée en vigueur en juin 2023 d’un taux d’imposition fédéral sur les sociétés de 9 %.

ABU DHABI, LE HUB COUSIN

Dubaï n’est pas la seule ville des Emirats Arabes Unis à attirer des acteurs du secteur financier. La capitale du pays, Abu Dhabi, dispose de son propre centre financier, Abu Dhabi Global Market (ADGM). Des hedge funds comme Winton Capital s’y sont installés avant le Covid-19. Brevan Howard y a implanté ses quartiers généraux pour le Moyen-Orient début février en y relocalisant une centaine d’employés, et Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates qu’il a quitté en 2022, va y établir une antenne de son family office, a annoncé ADGM mi-avril. Début mai, c’est le groupe suisse Atlantic Financial Group qui s’implantait à Abu Dhabi, qui héberge aussi l’Abu Dhabi Investment Authority (Adia), l’un des plus gros fonds souverains au monde.

ADGM, qui se présente sur son site comme le premier centre financier international zéro carbone, a mis en place un certain nombre d’initiatives en 2022. Cela inclut l’introduction de réglementations sur les instruments de crédits carbone et sur les marchés de capitaux privés. La place d’Abu Dhabi est également très active dans son développement sur les actifs digitaux et la technologie blockchain.

ILS COMPTENT...

Arif Amiri

Directeur général du Dubai International Financial Center (DIFC)

Arif Amiri dirige le DIFC depuis octobre 2015, après en avoir été le directeur général adjoint pendant un an. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein du groupe immobilier émirati Emaar, constructeur et promoteur de bâtiments iconiques de Dubaï comme le plus haut gratte-ciel au monde, Burj Khalifa, et le plus grand centre commercial du monde, Dubai Mall. Arif Amiri a également travaillé au sein de la banque d’investissement de HSBC.

Salmaan Jaffery

Directeur du développement de l’activité du DIFC

Salmaan Jaffery officie depuis novembre 2015 en tant que directeur du développement de la place financière de Dubaï. Précédemment, il a travaillé dans le secteur des services financiers au Moyen-Orient pour les consultants PwC et EY. Salmaan Jaffery a aussi évolué à New York chez Accenture et Citibank et American Express.

Fadel Abdulbaqi Al Ali

Président de la Dubai Financial Services Authority (DFSA)

Fadel Abdulbaqi Al Ali préside le régulateur de la place financière dubaïote (DFSA) depuis juin 2021. Avant cela, il était directeur des opérations et directeur général adjoint de First Abu Dhabi Bank. Il a également dirigé le groupe d’investisssement Dubai Holding. Entre 1989 et 2004, Fadel Abulbaqi Al Ali a travaillé chez Citibank.

Jean-Luc Roghe

Directeur général de Millennium Capital (UAE) Limited

Responsable des relations investisseurs de Millennium Management pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique depuis 2010, Jean-Luc Roghe dirige la filiale dubaïote du hedge fund américain. Avant de rejoindre Millennium, il a passé près de sept ans chez HSBC GAM, notamment en tant que spécialiste produits sur les hedge funds. Il a commencé sa carrière dans la banque privée de BNP Paribas à Monaco.

SUIVEZ LE GUIDE...

Investment Corporation of Dubai

Gate Village 7, 6th Floor, Dubai

Tél. : +971 4 707 1333

www.icd.gov.ae

L’Investment Corporate of Dubai (ICD) est la société d’investissement principale du gouvernement de Dubaï. Elle a été établie en 2006 et compte 1.000 milliards de dirhams émiratis (250 milliards d’euros). Le prince héritier de Dubaï, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (photo), en est le président et Mohammed Ibrahim Al Shaibani est le managing director.

Dubai International Financial Center

The Gate, Level 14, DIFC

Dubai

Tél. : +971 4 362 2222

www.difc.ae

Dubai Financial Services Authority

Level 13, West Wing, The Gate, DIFC

Dubai

Tél. : +44 778 765 4590

www.dfsa.ae

UAE Financial Markets Association

Fairmont Dubai office towers, Sheikh Zayed Road

Office No. 513

Dubai

Tél. : +971 4 256 6622

www.uaefma.com