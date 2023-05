Deutsche Börse mise sur SimCorp pour se renforcer en Europe

Le 27 avril dernier, Deutsche Börse annonçait faire une offre de 3,9 milliards d’euros pour acquérir Simcorp, un éditeur de logiciels danois très présent dans les métiers de l’investissement. La Bourse allemande souhaite acheter 50 % des parts plus une action de SimCorp. Le conseil d’administration du groupe danois a déjà recommandé à ses actionnaires d’accepter cette offre. Celle-ci devait être déposée formellement au plus tard quatre semaines après. L’opération devra aussi recueillir l’aval des autorités européennes de la concurrence.

Pour Deutsche Börse, SimCorp est une belle prise. Cette entreprise fondée en 1971 au Danemark s’est imposée dans le secteur de la gestion avec ses 300 clients – dont 40 % des plus grands gérants mondiaux – représentant 30.000 milliards de dollars d’actifs. Parmi eux, des gérants d’actifs, des fonds de pension, des assureurs, des fonds souverains et même des banques centrales. En 2022, elle affiche un chiffre d’affaires de 561 millions d’euros, en croissance de 9,4 %, et un Ebit de 23,4 % à 126 millions d’euros. SimCorp sera la plus grosse acquisition réalisée par un Deutsche Börse qui semble avoir bien préparé son coup. « Nous sommes très confiants dans le succès de notre offre publique d’achat volontaire. Nous l’attendons pour le troi-sième trimestre de cette année », a déclaré Theodor Weimer, président du groupe, le 11 mai dernier. Deutsche Börse avait d’ailleurs annoncé qu’il comptait renforcer le métier des services aux investisseurs en réunissant SimCorp avec ISS, une société américaine de conseil aux investisseurs acquise en 2020, et avec Qontigo, sa filiale créée en 2019 par le rapprochement d’Axioma, de DAX et de Stoxx, spécialisée dans la production d’indices et de données financières.

Guichet unique

Constituer un tel pôle devrait permettre à Deutsche Börse de renforcer sa place en Europe. Au classement mondial des places financières du Global Financial Centres Index 33, la Bourse de Francfort n’est qu’au 17e rang, tandis qu’Euronext est en 14e position. Et les autres Bourses européennes sont derrière : Munich est 18e, Luxembourg 19e et Zurich 20e. L’intégration de SimCorp montre une volonté de diversifier son offre en allant au-delà du listing et du trading, dont les volumes d’échanges sont en baisse, et de se positionner clairement sur la fourniture de données et d’outils d’analyse, devenus indispensables aux métiers financiers.

Pour Marc Lefevre, directeur Europe de l’Ouest de l’agence de notation Scope, « la Bourse n’est plus seulement une plate-forme d’échanges, elle propose bien plus. Ce mouvement de Deutsche Börse est à rapprocher de l’offre qu’Euronext avait envisagée sur AllFunds, une plateforme de sélection de fonds et d’outils permettant d’analyser tous les fonds possibles. Acquérir SimCorp est une diversification pour devenir le one-stop-shop des investisseurs, ce qui nécessite de fédérer un écosystème de partenaires et de filiales. Deutsche Börse a choisi un modèle d’intégration verticale qui va jusqu’au règlement-livraison avec Clearstream, et dont Sim-Corp est une pièce très en amont. » Euronext, au contraire, a choisi une intégration horizontale en fusionnant avec sept autres places financières, mais évolue aussi vers un modèle vertical depuis l’acquisition de Borsa Italiana qui lui permettra de développer une offre de compensation, règlement-livraison et conservation.

Reste à identifier les synergies de l’opération. Deutsche Börse prévoit jusqu’à 90 millions d’euros d’économies, mais son cours de Bourse a baissé dès l’annonce de l’offre sur SimCorp. S’il est un peu remonté entre-temps, il reste à un niveau bas, traduisant un attentisme des marchés quant à la logique économique de cette opération.