Depuis des années, certains spécialistes prédisent une consolidation à marche forcée du secteur de l’asset management en France. Celle-ci n’arrive pourtant pas (lire le Dossier). Certes, plusieurs rapprochements ont été annoncés ces trois dernières années et même encore depuis début 2023. Mais ils concernent essentiellement des boutiques. On pense bien entendu aux emblématiques comme Mandarine Gestion ou La Financière de l’Echiquier, qui change une deuxième fois de mains depuis sa création en 1987 par Didier Le Menestrel, en rejoignant La Banque Postale AM après avoir évolué dans l’orbite de Primonial.

Mais chaque année, le nombre de nouvelles structures agréées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) reste stable, voire augmente. Il faut donc y regarder de plus près pour voir que le paysage français de la gestion est tout de même en train de muter. La part a été belle ces dernières années aux sociétés qui se sont spécialisées dans les actifs privés comme le private equity. En 2023, ce sont encore essentiellement des sociétés immobilières, de dette privée, de private equity et de produits structurés, qui dominent le nombre d’agréments selon le compteur de l’AMF : une douzaine sur les six premiers mois de l’année au total.

Du côté des grands acteurs, Amundi reste le champion toute catégories des opérations d’envergure. Les grands concurrents bancaires du Crédit Agricole, sa maison mère, se montrant plus timides. Mais, sait-on jamais, le secteur a toujours apporté son lot de surprises…