Le secteur bancaire occidental sort d’un mois de mars 2023 éprouvant. Commencé avec la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) et les inquiétudes sur les banques régionales américaines, le mois s’est poursuivi avec la faillite de Credit Suisse et son sauvetage par les autorités nationales, et le rachat forcé par UBS.

De tels événements pourraient-ils profiter au secteur de la gestion d’actifs ? On se rappelle qu’en 2008, un des principaux bénéficiaires de la crise des subprime avait été BlackRock. Son rachat en un coup de Barclays GI, la filiale de gestion de Barclays, avait fait du gérant américain la principale société de gestion au monde. Elle l’avait surtout positionné, avec la marque iShares, qui appartenait à Barclays GI (BGI), sur le marché des ETF (exchange-traded funds) en pleine expansion. « Nous n’aurions pas pu réaliser l’acquisition de BGI s’il n’y avait pas eu la crise financière », avait déclaré, dix ans plus tard, Larry Fink, le patron de BlackRock, au Financial Times.

Cette année, Larry Fink, dans sa lettre aux entreprises et investisseurs, envoyée en mars juste après SVB, se demandait si les dominos dans le système bancaire étaient en train de tomber. Il aura trouvé réponse à sa question assez rapidement. Et il le redisait : « la crise bancaire d’aujourd’hui » profitera aux marchés de capitaux. « A mesure que les banques seront potentiellement plus limitées dans leurs prêts, ou que leurs clients prendront conscience de l’asymétrie entre les actifs et les passifs, je pense qu’ils se tourneront en plus grand nombre vers les marchés des capitaux pour obtenir des financements. »

De quoi ouvrir les portes encore plus grand au secteur de la gestion.