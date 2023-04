3 Questions à... Laurent Bertiau, président d’Amundi Japon

Quelle offre de gestion proposez-vous aux investisseurs japonais ?

Amundi Japon est l’un des six hubs de gestion du groupe, et nous gérons ici 28 milliards d’euros d’encours en direct. En y ajoutant les stratégies des autres équipes d’Amundi que nous avons distribuées ici, nous représentons 45 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Les investisseurs institutionnels japonais nous perçoivent comme le principal acteur européen, et nous leur importons essentiellement de la gestion européenne, notamment de taux. Mais nous commençons également à gagner des mandats en actions américaines. Nos clients s’intéressent également de plus en plus à l’ESG (environnement, social, gouvernance, NDLR).

Sur le retail, nous avons fait une belle entrée sur les thématiques, avec les produits de CPR AM et la gamme gérée à Boston. Le fonds Meditech de CPR AM, notamment, a eu du succès. Toutefois, les investisseurs particuliers ne sont pas encore très intéressés par l’ESG.

Comment se passent les appels d’offres auprès des investisseurs institutionnels ?

Les procédures d’appels d’offres sont généralement les mêmes qu’ailleurs. Toutefois, les grands fonds de pension publics ont tendance à moins lancer d’appels d’offres. Ils disposent souvent d’un site internet sur lequel les sociétés de gestion doivent enregistrer des stratégies en amont. Ils vont ensuite regarder les fonds enregistrés lorsqu’ils auront besoin d’une stratégie précise. Nous avons entre sept et dix stratégies enregistrées en permanence auprès des quatre principaux fonds de pension publics.

Quelles difficultés éprouvez-vous en tant que gérant étranger au Japon ?

Il faut d’abord savoir se faire connaitre et reconnaitre. La compétition, féroce, est dominée par les grands acteurs japonais et américains. L’approche « partenariats » d’Amundi est particulièrement adaptée pour réussir dans cet environnement car elle focalise sur l’accumulation d'épargne sur le long terme.

Ensuite, les distributeurs sélectionnent peu de produits. Nous sommes proches de trois grandes banques, qui distribuent seulement trois ou quatre de nos fonds. Il faut donc que nous réussissions à faire référencer davantage de fonds chez davantage de distributeurs. Pour cela, nous devons mieux comprendre leurs besoins, mais aussi sortir de notre image d’Européens, pour proposer des stratégies sur les Etats-Unis et les pays émergents.

