Yves Perrier quitte la présidence d’Amundi pour celle d’Edmond de Rothschild

Yves Perrier vient de quitter ses fonctions de président du conseil d’administration d’Amundi, a annoncé la société de gestion. Il va être nommé président du conseil d’administration du groupe Edmond de Rothschild à l’issue de la prochaine assemblée générale de la firme suisse, selon un communiqué de cette dernière.

Le vétéran de la gestion d’actifs française était déjà membre du conseil d’administration du groupe Edmond de Rothschild depuis 2021, ainsi que président de son comité de nomination et de rémunération.

Yves Perrier va remplacer Ariane de Rothschild, qui prend la direction générale du groupe. Elle remplace François Pauly, qui a récemment quitté ses fonctions. Ce dernier demeurera associé au groupe en tant qu’administrateur indépendant du pôle immobilier, Edmond de Rothschild REIM.

A lire aussi:

Dans le même temps, le gestionnaire d’actifs français Amundi a annoncé des évolutions dans sa gouvernance. Le directeur général de Crédit Agricole SA, Philippe Brassac, qui a rejoint le conseil d’administration en octobre 2022, succédera à Yves Perrier, en tant que président du conseil d’administration, à l’issue de l’assemblée générale d’Amundi qui se tiendra le 12 mai. Yves Perrier sera nommé président d’honneur d’Amundi. Il avait accepté en 2021 la présidence du conseil d’administration de la société de gestion afin de l’accompagner pendant une période transitoire.

Yves Perrier a été directeur général d’Amundi de 2010, suite à la fusion de Crédit Agricole Asset Management dont il était le dirigeant et Société Générale Asset Management, jusqu'à 2021. Il avait ensuite passé le relais à Valérie Baudson.

«Amundi a un business model robuste, des relais de croissance. Je suis certain que, sous la direction de Valérie Baudson et avec le soutien de Philippe Brassac et du groupe Crédit Agricole, Amundi va poursuivre sa trajectoire de développement. Pour ma part, dans le cadre des responsabilités qui seront les miennes à l’avenir, je continuerai mon engagement pour promouvoir une finance au service des enjeux de transition et de développement du pays», a déclaré Yves Perrier dans un communiqué.

A lire aussi: