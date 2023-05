Xavier Niel et ses alliés contestent les conditions de la transaction GAM-Liontrust

Le groupe d’actionnaires mené par Xavier Niel a officiellement déposé un recours auprès de la Commission des OPA (COPA) dans le dossier GAM-Liontrust. Newgame, filiale de gestion de la holding personnelle du milliardaire, et la société de gestion de patrimoine suisse Bruellan, partenaires dans ce dossier, ont annoncé ce 10 mai qu’ils contestaient une décision de la COPA autorisant Liontrust à retirer son offre en cas d'échec de la vente de la branche Fund Management Services de GAM.

Selon le groupe, qui détient 8,4% du capital, cette clause favoriserait la société de gestion britannique et serait «injuste» pour les actionnaires de GAM. «La condition permettrait à Liontrust de profiter des avantages d’une vente potentielle sans subir aucune des conséquences d’une cession ratée, que les actionnaires de GAM supporteraient intégralement», estime le groupe d’actionnaire dans un communiqué de presse en anglais. Il soulève également que cette clause ne serait pas conforme au droit suisse des OPA car elle serait «formulée de manière vague, de sorte que sa satisfaction est en fait laissée à la discrétion de GAM et de Liontrust».

Enfin, il fait remarquer que le calendrier du paiement en actions Liontrust pourrait mettre les actionnaires de GAM dans l’embarras. Les actionnaires ont, en effet, jusqu’au 11 août pour se décider à remettre leurs titres à l’acquéreur, mais l'échange en titres Liontrust ne devrait avoir lieu qu’en fin d’année, précise le groupe d’actionnaires. Celui-ci demande donc à Liontrust d’intégrer des éléments liés au trading des titres GAM dans ses documents légaux liés à l’offre, afin notamment de pouvoir vérifier si «l’offre est conforme [au droit] suisse en matière d’exigence de prix minimum ainsi qu’aux règles concernant les alternatives en cash».

Un actif dont Liontrust ne veut pas

La branche Fund Management Services de GAM offre des services de domiciliation et de back office à des gérants externes. A mars 2023, une quarantaine de clients ont délégué la gestion administrative et technique de leurs fonds à GAM, pour un montant total sous administration de 48,4 milliards de francs suisses (49,5 milliards d’euros).

L’importance de ces encours ne se traduit toutefois pas par une forte rentabilité, puisque GAM ne tire qu’entre 4 et 5 points de base de marges sur encours par an. En 2022, la société n’a ainsi gagné que 25,3 millions de francs avec cette activité, en raison des lourds coûts humains et d’infrastructures. Les encours sous administration sont par ailleurs en fort retrait, de 24% sur un an, en raison notamment du départ d’un important client.

Dans le cadre du rachat, Liontrust a indiqué vouloir se séparer de cette activité. Toutefois, ni le montant d’une quelconque offre, ni l’identité d’un potentiel acquéreur, n’ont encore été communiqués. Le gérant britannique souhaite uniquement mettre la main sur les fonds gérés par GAM, dont certains ont délivré des performances honorables ces dernières années. L’intégration de la branche de gestion de fonds doit aussi lui permettre d’internationaliser son réseau de distribution grâce aux différents bureaux de GAM à travers le monde, et faire croître ses encours sous gestion de 66% à 53 milliards de livres (61 milliards d’euros).