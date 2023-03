Waystone en négociations exclusives pour racheter Link Fund Solutions

La société australienne cotée Link Group a annoncé, ce lundi, être entrée en négociations exclusives avec Waystone pour la cession de la totalité de Link Fund Solutions, administrateur des anciens fonds de la société du gérant star Woodford Investment Management. Le dénouement de l’opération est conditionné à la finalisation de la due diligence et des accords légaux entre les parties ainsi qu’à diverses autorisations. La période d’exclusivité des négociations court jusqu’à fin mars. Link Fund Solutions avait été décrié lorsque la firme avait décidé et géréla suspensionen juin 2019 puisla liquidationdes fonds illiquides de Woodford IM début 2020. En septembre 2022, dans le cadre de son enquête sur les parties prenantes du scandale Woodford, le régulateur britannique des marchés financiers, la Financial Conduct Authority, envisageait d’infliger une amende de 50 millions de livres à Link Fund Solutions ainsi que des réparations pouvant s'élever jusqu’à plus de 306 millions de livres. Link Group a indiqué que les discussions se poursuivaient avec la FCA pour régler l’affaire. «Si la vente à Waystone et le règlement avec la FCA trouvent une issue, le résultat probable est que Link Group ne recevrait aucun produit net de la vente de Link Fund Solutions. Si un accord est conclu avec la FCA, il résoudrait l’enquête actuelle de la FCA et dépendrait également d’un plan d’arrangement de Link Fund Solutions pour résoudre tous les passifs éventuels liés à Woodford et les obligations de réparation de Link Fund Solutions. Une vente de cette activité à Waystone ne serait pas conditionnée par le plan d’arrangement ou tout règlement de la FCA devenant inconditionnel. Aucun accord juridiquement contraignant n’a été conclu avec Waystone ou la FCA et, à l’heure actuelle, il n’y a aucune certitude que l’un de ces accords sera finalement conclu», précise Link Group dans un communiqué.