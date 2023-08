Vontobel s’associe à Portfolio Advisors dans le non coté

Vontobel se lance à son tour dans le non coté. Pour cela, la banque privée suisse s’associe avec Portfolio Advisors, une société de gestion d’actifs non cotés spécialisée dans le middle market américain. Elle offre différents programmes d’investissement dans le private equity, le crédit privé et les actifs immobiliers non cotés.

Basée dans le Connecticut, Portfolio Advisors emploie plus de 130 salariés aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. En Suisse, où la société a des bureaux à Zurich, elle travaille déjà avec quelques fonds de pension renommés, précise un communiqué. En février 2023, Portfolio Advisors a annoncé sa fusion avec FS Investments, une société de gestion alternative.

A partir de septembre, Vontobel indique qu’elle va proposer des solutions d’investissement dans le domaine du non coté à une sélection de clients fortunés. Plus tard, les clients pourront réaliser des investissements de long terme dans la classe d’actifs par le biais d’un fonds multi-stratégies.

« Notre collaboration avec Portfolio Advisors est la première étape dans la mise en œuvre de notre stratégie dans le non coté pour les clients de gestion de fortune chez Vontobel », commente Georg Schubiger, responsable gestion de fortune chez Vontobel.