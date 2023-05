Un hedge fund genevois nomme un directeur du développement

Le hedge fund suisse Alpstone Capital, établi à Genève en 2016, a nommé Victor Epin en qualité de directeur du développement de l’activité. L’intéressé, passé par les sociétés de gestion britanniques Ardevora AM et Winton, a dévoilé son nouveau poste sur le réseau social LinkedIn. Alpstone Capital a été fondé par Frédéric Favre, Alexandre Germak et Melanie Owen, qui évoluaient ensemble chez BlueCrest Capital Management avant la fondation du hedge fund global macro genevois.